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台灣機車市場開始推移：電動機車預估年銷15萬輛 占比逐年提升！

2019-10-24 16:27北美智權報

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【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

2019年3月，交通部召集燃油機車與電動機車車廠研擬新方案，提出油車與電車兼顧發展訴求，目標在2035年，新售機車將全面電動化。雖然後續發展仍待觀察，但在政府補助機車舊換新、車廠推出新車種及友善環境建置下，台灣電動機車市場正逐年成長。另一方面，智慧共享的電動機車也趁勢而起，發展出規模亞洲最大的車聯網服務。

2016年正式營運的交通新創企業威摩科技（WeMo Scooter），以APP智慧操作的隨租隨還便利服務，晉身成為亞洲最大的智慧共享電動機車服務。WeMo Scooter透過雲端與物聯網系統，結合機車GPS衛星定位功能，能即時掌握車輛定位、電池狀態、車況監測等，能透過即時數據分析會員的騎乘行為，目前每月租借近20萬次。WeMo Scooter近期也宣布啟動增車計畫，計畫在年底擴大到8,000台車規模，預估將滿足超過600萬人次交通需求。

圖一、智慧共享電動機車WeMo Scooter，計畫在年底擴大到8,000台。 ...
圖一、智慧共享電動機車WeMo Scooter，計畫在年底擴大到8,000台。 （圖片來源：WeMo）
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電動機車占比提升，年銷量估15萬輛

根據工研院產科國際所統計，2018年電動機車銷售量已達8.2萬輛，與2017年銷量相比成長2.3倍，預估2019年可達15萬輛、年成長率82.9%。而今年前9月，Gogoro仍穩站電動機車第一，市占率高達95.7％，其次為光陽、中華、山葉等廠商（詳見圖二）；部分車廠占比雖較去年下滑，但整體銷售增加使獲利提升，2019年電動機車產值預估將有55%以上成長率。

工研院產業科技國際策略發展所產業分析師曾郁茜指出，台灣電動機車業者具備自主開發能力，隨2019~2020年，車廠相繼推出重型電動機車車款，並在政策、市場與技術並重的發展趨勢下，工研院產科國際所預估，電動機車今年銷量可望達到總體機車銷量之15%。除了B2C銷售外，電動機車的B2B銷售將隨商業合作增加而提高，相關產值亦受到內需及國際出口增加影響，整體觀察有逐年提升的趨勢。

圖二、台灣電動機車市占率 （資料來源：工研院產科國際所（2019/09））
圖二、台灣電動機車市占率 （資料來源：工研院產科國際所（2019/09））
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由於今年各車廠推出更多同級距車種，使得電動機車市場競爭轉趨激烈，因同級距產品產生的替代效果，使市場占比受到瓜分，但電動機車的先進入廠商，仍然保持領先地位。

圖三、2017～2020年台灣電動機車年度產值 （單位：新台幣百萬元／資料來源：...
圖三、2017～2020年台灣電動機車年度產值 （單位：新台幣百萬元／資料來源：工研院產科國際所（2019/09））
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電動機車與燃油機車新增掛牌數逐年拉近

從2018年起，台灣消費者購買電動機車與燃油機車的新增掛牌數，正在逐年拉近中。2018下半年至2019年，除了電動機車廠發布新車款，燃油機車廠亦跨足發展電動機車，車價分布在4~10萬元，其中輕型車款價格落在4~6萬元；重型車款約7~10萬元。燃油機車廠的加入，為電動機車市場注入更多樣選擇，也使消費市場逐漸有轉移現象。回顧2016年時，電動機車市占率僅有2.7%、2017年市占率為4.9%；2018年市占率已經提高到10.9%；今年預計可達15%。工研院預估，2020年燃油機車掛牌數為64.6萬輛，電動機車掛牌數為17.6萬輛，占總體機車銷售的21.4%。

圖四、2012～2020年年電動機車與燃油機車新增掛牌數 （資料來源：工研院產科...
圖四、2012～2020年年電動機車與燃油機車新增掛牌數 （資料來源：工研院產科國際所（2019/09））
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曾郁茜進一步解釋，受到環保意識抬頭及中央、地方政府提供的購車補助，使電動機車價格接近傳統機車，在市場漸有移轉的拉力下，國內傳統機車業者更積極思考轉型與增加新能源車款，加速投入電動機車市場；另一方面，未來電動機車的維修利潤將會減少，配合政府和電動車廠提供的銷售獎金和電池租賃分潤，傳統機車行也紛紛加入轉型行列。

台灣發展電動機車產業的中長期建議

曾郁茜認為，從政策面來看，因應國際趨勢，政府可依排放期數劃分機車分類，並徵收不同比例碳稅，另外為了建立更多元友善的電動機車使用環境，必須考量能源補充設施設置的密度及地點，以及單一地點能源補充設施的多元性。政府可思考和電動機車共享租賃營運商進行合作，提供免費共享騎乘點數；營運商若能配合增加車輛規模與提供免費點數，不僅可減少機車的總體登記數，亦可增加淘汰二行程機車誘因。在消費者端購車補助逐年遞減的同時，應轉往協助建立能源補充設施及簡化申請流程，若能針對特殊技術研發加給津貼，將能鼓勵關鍵技術研發人員進行研發。

從產業面來看，電動機車針對換電與充電模式發展多元計費方式，可採能源消耗、月租、里程、使用時間等方式，以滿足不同使用習慣的消費者。電動機車電池設計除考量容量密度外，亦應針對不同客群需求考量電池外觀設計，如扁形、柱形、方形與並列等。未來「人性化」與「方便性」應納入智慧化電動機車設計考量，並簡化操作流程，讓對科技較陌生的族群亦能輕鬆使用電動機車，智慧化的電動機車才有可能更加普及。

最後從消費面觀察，曾郁茜建議，電動機車應針對不同國家對於價格敏感度調整既有的產品設計，價格敏感度較高的國家應考慮捨去部分功能並提供選配，針對利基型需求（如商用、物流或警用）則可提供物件追蹤、最適運送路線排程等客製化功能；價格敏感度較低的國家則可對應競爭車款，以差異化功能與服務模式切入。


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