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探討設計專利中可據以實施要件之審查與事實證據調查

2019-10-24 16:27北美智權報

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【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

本文中藉由智財法院106年民專訴字第34號民事判決中可據以實施之爭點，討論設計專利圖說的圖面明確且充分揭露與可據以實施要件的關聯性，探討「可據以實施」是真的要可以製作出專利權人所請求之設計，還是想像認為即可，進一步分析在設計專利舉發案及民事侵權訴訟中，可據以實施要件是屬於法律解釋，或是法律事實的問題。

※本文摘錄自[探討設計專利中可據以實施要件之審查與事實證據調查]

專利權人有義務於設計說明書及圖式中明確且充分揭露其所完成之設計，應達到可據以製作及利用之程度。如果依據其所揭露之說明書和圖式，無法製作所請求之設計，則該專利權之取得對社會大眾而言有失公允。

戴姆勒公司 v. 帝寶公司的專利侵權民事訴訟

事實

原告戴姆勒公司有一個車燈的設計專利TWD 128,047（如圖1，簡稱047專利），專利權期間自98年3月21日至109年4月22日。原告主張被告帝寶公司製造之車輛頭燈產品侵害047專利，106年3月向智慧財產法院提起民事訴訟，請求銷毀所有侵權產品、半成品及製造模具及其他相關器具，以及被告應給付損害賠償新台幣6,000萬元即期附帶利息。

圖1：系爭專利的立體圖及六面視圖
圖1：系爭專利的立體圖及六面視圖
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被告主張：（1）原告所為的侵權比對並不完整，系爭產品與系爭專利有顯著不同；（2）系爭專利圖式無法呈現其設計線條及內容，所屬技藝領域中具有通常知識者根本無從瞭解設計內容並據以實施；（3）系爭專利相較於先前技藝欠缺創作性；（4）原告行使權利違反公平交易法；（5）原告濫用權利並違反誠信原則；（6）原告計算損害賠償有誤；（7）原告損害賠償權已罹於時效。

本文僅就以上第2項爭點中「系爭專利之圖式是否充分且明確揭露其內容充分、是否可據以實施」法定要件予以研究。

被告主張系爭專利之圖式無法據以實施

被告主張047專利之圖式無法據以實施，（1）93年審查基準及現行設計專利審查實務，均將六面視圖定義為「以正投影法、並依同一比例繪製」，系爭專利的六面視圖並非以正投影法繪製（如圖1左側所揭露的寬度、高度及深度不同於右側所揭露的寬度、高度及深度，哪一個比例的形狀才是正確的)，顯然不符合核准時的審查基準規定，以至於所屬技藝領域中具有通常知識者根本無從瞭解設計內容，並據以實施。（2）系爭專利的六面視圖並未參照工程製圖法製作或以電腦繪圖方式，致使系爭專利的設計線條及正面內容無法呈現。

原告對於系爭專利無法據以實施的答辯

系爭專利圖式的立體圖及各面視圖均清楚顯示各個設計特徵的相對位置及幾何關係，通常知識者自可清楚瞭解各視圖所共同形成系爭專利的整體外觀視覺效果並可據以實施。

智財法院對於系爭專利是否可據以實施之審查意見

智財法院認為：系爭專利核准審定時的93年專利法第117條第2、3項以及基於專利法授權的專利法施行細則對於新式樣圖說的規定，僅止於應由立體圖及六面視圖、二個以上立體圖、平面圖及單元圖呈現，至於其中六面視圖應如何繪製，並沒有進一步規定。解釋上，應回歸專利法本身的規定，就是使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施即可。

以系爭專利圖式而言，原告已提出立體圖及六面視圖，可認為已經符合當時的專利法及其施行細則的規定。按照其所提出的六面視圖，已經明確表現系爭專利的各項設計特徵，可為系爭專利所屬技藝領域中具有通常知識的人所瞭解，並可據以實施。至於系爭專利在一些視圖中雖有局部呈現出白色區域的情形，其範圍都很小，不影響系爭專利圖式已經呈現的整體設計內容。因此，系爭專利圖式已經呈現了可辨析的設計線條及內容。

專利法中可據以實施要件相關的法律規定

我國92年1月專利法修法時，為順應國際上對說明書撰寫方式之趨勢，將現行條文第22條第3項部分文字刪除，增列「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」明定於第26條第2項。另在新式樣專利圖說中增列應揭露之事項，將現行條文第112條第3項後段修正為「圖說應明確且充分揭露，使新式樣明所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」明訂於第117條第2項。

現行專利法第26條第1項規定：說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。專利法逐條釋義中說明第26條第1項是規定說明書之可據以實現要件，在核准公告時，要確認該發明專利之保護範圍，使公眾能經由說明書之揭露得知該發明的內容。同時說明，發明說明書是否明確且充分揭露的判斷標準，是以說明書所記載之發明是否可達到可據以實現之程度。

106年民專訴字第34號案件適用專利核准時之專利法，係93年7月1日施行之專利法第117條第2項規定：圖說應明確且充分揭露，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施（如圖2、3）。

圖2：日產汽車公司的儀表板新式樣專利
圖2：日產汽車公司的儀表板新式樣專利
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圖3：豐田公司的車燈設計的新式樣專利
圖3：豐田公司的車燈設計的新式樣專利
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