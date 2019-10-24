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在西班牙臉書上銷售仿冒品可於英國提告嗎？2019年歐洲法院AMS Neve and Others案

2019-10-24 11:39北美智權報

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【楊智傑／雲林科技大學科技法律研究所教授】

各國商標法採取屬地主義，只能用該國的商標法在該國提告。歐盟共同體商標效力及於全歐盟，但控告侵權仍須於商標侵權人所在地或侵權行為發生地法院提告。2019年AMS Neve and Others案，被告在西班牙架設網站和註冊臉書，透過網路銷售仿冒品給英國消費者，是否構成在英國商標侵權而可在英國提告？

AMS Neve告Heritage Audio事實

該案中，原告AMS Neve是英國的音響設備公司，BW Trustees是AMS Neve 公司的基金受託人，Mr Crabtree則是AMS Neve公司的負責人。被告則是在西班牙的Heritage Audio公司，也是音響銷售公司。Mr Rodríguez Arribas是該公司的負責人，住所在西班牙。

2015年10月15日，原告等公司（以AMS Neve為代表），在英國的智慧財產和企業法院（Intellectual Property and Enterprise Court）控告被告Heritage Audio公司和負責人，侵害原告的一件歐盟商標和二件英國商標。

其中，該歐盟商標的內容，是「1073」，指定使用於尼斯公司第9類的商品（包含聲音、影像或資料之記錄、傳送、複製或處理用裝置及儀器）。

圖一、原告的產品與「1073」商標 （資料來源：https://www.thom...
圖一、原告的產品與「1073」商標 （資料來源：https://www.thomann.de/gb/ams_neve_1073_dpx_dual_preamp_eq.htm）
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在西班牙架設的網站與註冊的臉書

原告指控被告在其網站、臉書、Twitter上，推銷其近似原告AMS Neve「1073」商標的模仿產品。雖然被告的網站設於西班牙，臉書和Twitter帳號也是在西班牙註冊，但內容卻以英文推銷侵害其商標權的產品。原告指稱，在被告網站上的「哪裡購買」的選單中，可以看到各個國家的經銷者，包括英國的經銷者。且也有證據可以證明，該侵權產品確實有銷往歐盟各國，包括英國。故原告認為被告之行為，構成了對英國消費者「提供銷售」（offers for sale）該侵權產品的行為。

圖二、被告Heritage Audio銷售的產品與使用「1073」字樣 （資料來...
圖二、被告Heritage Audio銷售的產品與使用「1073」字樣 （資料來源：https://www.bhphotovideo.com/c/product/1012094-REG/heritage_audio_ha1073_1073_microphone_pre_amplifer_module.html）
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被告則主張，本案英國法院應無管轄權，也許有英國的消費者會從透過其他公司購買被告的產品，但被告自己並沒有在英國做廣告，也沒有在英國從事銷售行為。他們在英國並沒有指定經銷商。被告也主張原告所提到的網頁，在這個案子訴訟之前就已經被廢棄未使用。

2016年10月18日，英國智慧財產權與企業法院判決認為，就本案涉及的二件英國商標來說，英國法院有管轄權；但就系爭的歐盟商標來說，根據歐盟2009年共同體商標規則第97條(1)的規定，只能在被告的住所地或公司設立地，或根據第97條(15)，在侵權行為發生地之法院，提起訴訟。

英國智財與企業法院認為，所謂的侵權行為發生地，以本案來說，是被告投放廣告和提供銷售侵權產品的網站或社交平台所在地。也就是說，有權管轄的法院應該是西班牙，而非英國。

原告對此不服，向英國英格蘭暨威爾斯上訴法院提起上訴。英國上訴法院認為，所謂的侵權行為發生地，應該包括該廣告或提供銷售所針對的消費者和交易對象所在地（本案就是英國）。但因為尚有爭議，故英國上訴法院將本議題移送歐洲法院尋求解答。


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