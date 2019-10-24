親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
cheers
管理雜誌
動腦

英國貨櫃屍案 陸籍死者31男8女可能是凍死

上傳YouTube影片再下載上傳1000次會怎樣？實測給你看

談結束營業前之商標維權使用 — 美國法的經驗

2019-10-24 11:39北美智權報

分享
【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

近期智慧財產局拋出修改商標法的議題，於此時或可引入美國商標法判例中關於「維權使用」的法理，讓無使用意圖的商標提早下架。判斷「維權使用」的關鍵，在於「商標使用」的方式是否造成系爭商標視為「放棄」。根據美國商標法第1127條（15 U.S.C. § 1127）規定，商標權人不繼續使用其商標且有「不再重起使用的意圖」時，其擬制為放棄該商標。

本文將介紹兩件美國判決。一則是美國聯邦第二巡迴上訴法院於2002年的Del-Rain Corp. v. Pelonis USA, Ltd.案（稱「Del-Rain案」），其維持地方法院所認定商標權人已放棄商標的裁定，因為商標權人事實上要讓系爭商標退出市場，而其商標使用僅是出清存貨。另一則是聯邦第九巡迴上訴法院於2006年的Electro Source, LLC v. Brandess-Kalt-Aetna Group, Inc.案（稱「Electro Source案」），其廢棄地方法院認定商標已放棄之中間裁定，因為在生意不佳的情況下銷售商品是屬於「善意」使用，即使後來停業亦然。

Del-Rain案：以退出市場為目的而出清產品不屬於「善意」使用

本案商標權人Del-Rain公司的商標為「PELONIS」，其在1993年起開始策略性地將「PELONIS」商標從產品市場中退出，包括推出新的商標產品，以及在廣告中強調「PELONIS」商標的產品具有瑕疵。不過該策略最後失敗，消費者依然想購買「PELONIS」商標的產品。

「PELONIS」商標的產品的代工廠原本是Pelonis USA公司。但後來Pelonis USA公司即自行銷售「PELONIS」商標的產品，因而Del-Rain公司於1994年8月對Pelonis USA公司控訴商標侵權。不過，地方法院裁定Del-Rain公司已放棄「PELONIS」商標。

上訴時，Del-Rain公司抗辯地方法院誤解「使用」的意涵。Del-Rain公司指出其於1993至1994年間內出售了25,000件「PELONIS」商標的產品，並主張雖該出售是為了清理存貨，但其仍屬於商標「使用」。

然而，上訴法院認為15 U.S.C. § 1127所規範的「使用」並非「任何使用」，特別是對於將放棄的產品線所遺留的存貨予以清倉，此行為並非「在通常的交易活動中所從事的『善意』使用」。因此，「PELONIS」商標產品的清倉銷售量儘管有25,000件，上訴法院認為此銷售行為無關於「維權使用」的認定。

此外，Del-Rain公司質疑地方法院忽視了其對於「PELONIS」商標產品的投入與行銷。但上訴法院認為地方法院事實上有考慮該證據，問題在於Del-Rain公司的行銷是為了讓「PELONIS」商標產品退出市場。因為「該行銷行為之目的是為了摧毀『PELONIS』商標」，其非「對商標所正在進行之商業上開發利用的活動」，因而不能視為「商業上的善意使用」。進一步，上訴法院認為「以摧毀商標價值和打擊競爭者為目的的惡意競爭活動」其本身不是一種「商業上的善意使用」，而無法做為抗辯「商標放棄」的爭點。

因此，根據Del-Rain案，當商標權人為了讓其商標從市場上消失而採取相關行銷活動，就算之後有清倉的產品銷售活動，此活動亦不能視為「善意」使用其商標。特別是當商標權人有進行傷害其商標聲譽的活動時，清理存貨的販售行為更不能視為商標的「善意使用」。

Electro Source, LLC案：結束營業前的「善意」使用

本案商標權人Electro Source公司，其前手為Ronald Mallett。Mallett先生自1995年開始以「Pelican」商標為名販售商品，並於1997年正式取得系爭商標的註冊。2002年Mallett先生將其事業及商標或商譽等轉讓給Electro Source公司。

從1995年到2002年，Mallett先生持續以「Pelican」商標銷售產品。起初生意還不錯，但從1997年起營運開始走下坡。1998年起不但辭去銷售人員，Mallett先生改變以往採取報價單的交易模式，而開始以現金交易，並定點販售產品。1999年起，Mallett先生以汽車行李箱推銷方式販售其商品。雖然事業下滑，Mallett先生仍維持其自創業時每年赴佛州商展（Florida Trade Show）參展二次的活動，繼續以此行銷其商品。此外，因為公司無獲利，Mallett先生的報稅時，對於「Pelican」商標產品的銷售收益不再區分公司所得和個人收入，而全以個人所得提報。

雖然Mallett先生的事業不如預期，但其產品仍保有市場的高度評價。在出售事業給Electro Source公司以前，Mallett先生持續從事產品的行銷或參展等商業活動。甚至在1999年Mallett先生開始擔任其他公司產品的銷售商時，其仍推銷「Pelican」商標產品。但在與他公司有競爭衝突時，Mallett先生會避免雙方產品的不當競爭狀況。

2002年8月，Mallett先生出售事業給Electro Source公司，並同時獲得Electro Source公司的「回饋授權」，也就是在維持品質的條件下繼續使用系爭商標來行銷庫存的商品。不過，在同年12月，Mallett先生將剩下的存貨賣給Electro Source公司。

Electro Source公司接手「Pelican」商標後，發現有被告Pelican Products公司和Brandess–Kalt–Aetna Group公司等以「Pelican」為名銷售，而對其提出商標侵權訴訟。在地方法院階段，被告主張「Pelican」商標在移轉給現在商標權人之前就已被放棄。在被告聲請下，地方法院以中間裁定方式判決系爭商標已被放棄。


【詳細內容請見《北美智權報》247期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

探討設計專利中可據以實施要件之審查與事實證據調查

2019-10-24 16:27

《高通案啟示錄 II》 新興科技之標準必要專利實務：實施階段

2019-10-24 16:27

邊緣運算：後雲端時代的明日之星

2019-10-24 16:27

台灣機車市場開始推移：電動機車預估年銷15萬輛 占比逐年提升！

2019-10-24 16:27

阿公要煮鹹阿嬤要煮淡---談日本特許說明書中的感官測試

2019-10-24 16:27

2019年下半年智慧型手機新品盤點：四鏡頭成趨勢、5G手機齊跟風、小米暗戰華為

2019-10-24 11:39

在西班牙臉書上銷售仿冒品可於英國提告嗎？2019年歐洲法院AMS Neve and Others案

2019-10-24 11:39

黃繼頗：中國本土汽車晶片只能從試錯中成長 沒有捷徑

2019-10-24 11:39

商標之純功能性問題：Best-Lock挑戰Lego商標有效性為何失敗？

2019-10-14 11:41

將電視節目畫面截圖放在網拍上 是否會侵害著作權？

2019-10-14 11:40

中國《審查指南》最新修改：無限分案bug修正、限縮公知常識的使用

2019-10-14 11:39

淺談商標搶註人的目的及防範措施

2019-10-14 10:31

USPTO增訂IPR判例 意圖提振外界信心

2019-10-14 10:23

2019上半年產值創歷史新高！台灣PCB產業加速智慧製造升級

2019-10-14 10:22

多元發展的資本主義 才是人類社會持續進步的保證

2019-10-14 08:36

異業合作、共創價值：NTT DoCoMo的5G戰略

2019-10-14 08:35

數位支付創新發展三大趨勢

2019-10-14 08:34

誰決定什麼是公司的營業秘密？部門助理說了算？

2019-10-14 08:33

《高通案啟示錄Ｉ》新興科技之標準必要專利實務：取得階段

2019-10-14 08:32

PTA 又見PTA

2019-10-14 08:31

支持與否不一定是由選票來決定的---談日本專利「支持要件」的判斷

2019-10-14 08:31

海信S7、TCL XESS智屏、華為榮耀智慧屏 誰才是大陸「電視的未來」？

2019-10-14 08:29

從沙龍到法院 ─ 併購協商前後保護智財權的教戰守則

2019-09-27 14:11

淺談全球GUI設計保護的法制政策和實務策略

2019-09-27 14:11

數位時代盜版電影的量刑問題

2019-09-27 10:46

電商體驗服務發展四大型態：新內容、新通路、新社群、新智能

2019-09-27 08:36

中國專利變局：嚴打不正申請 國知局使出兩招殺手鐧

2019-09-27 08:36

受記憶體市場疲軟及貿易戰影響 半導體產業2019年不如預期 2020有轉機

2019-09-26 16:20

數位平台能解決台灣文創產業的困境嗎？

2019-09-26 11:20

2019年上半年12個品牌、37款大陸手機大盤點

2019-09-26 11:17

不道德或可恥商標不得註冊？美國最高法院2019年Iancu v. Brunetti案

2019-09-26 11:17

超低資金使用成本造成的社會現象

2019-09-26 11:17

淺談日本專利年費逾期繳納之正當理由的認定

2019-09-26 11:17

CAFC確認專利授權協議中的「合意管轄條款」可阻擋日後提起之PTAB複審程序

2019-09-26 11:17

中國專利變局：專利法修正延宕 法院與國知局角力浮上檯面

2019-09-26 11:17

半導體產業遍地開花 跨域合作勢不可擋

2019-09-26 11:17

案情反推諜對諜：調查局調查官教你如何就營業秘密案件搜證

2019-09-16 08:52

電子電機業新藍海：智慧醫療的技術與挑戰

2019-09-16 08:52

全球產業鏈不斷解構 台灣如何不被邊緣化？

2019-09-16 08:52
看更多

熱門文章

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

2019-10-16 13:02

他用8元買下瀕臨破產航空 18年後翻身840億營收亞洲廉航霸主

2019-10-16 12:59

2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46

為何台積電加碼1200億元擴產 對明年展望超級樂觀？原因是這個

2019-10-18 10:10

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

叫好不叫座？為什麼台灣吸引不到香港人才？

2019-10-17 14:04

揭密》永福樓新租客烏龍傳聞主角 護理師變百靈油女王

2019-10-18 09:18

謝金河：守株待兔的操作學

2019-10-17 12:00

台股上萬一要怎麼撿便宜？14檔好股名單出列

2019-10-23 13:01

已讀不回的港府 為何雙手奉送陳同佳？背後不為人知的3個盤算

2019-10-23 11:08

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:14

華為提油救火 退守中國恐陷雙輸危局

2019-10-17 13:57

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

在外商做業務月入5萬 3個理由讓他想轉行當全職外送員

2019-10-17 11:18

外資為何大買被動元件股？

2019-10-17 11:33

谷底翻揚的5G概念股

2019-10-17 11:40

「尤達大師」變身「莉亞公主」林之晨率領台灣大衝鋒陷陣200日

2019-10-23 13:04

非洲窮人看巫醫 為何比上醫院更合理？

2019-10-18 09:11

我的肝不好？！惱人肝斑影響面子問題

2019-10-21 12:15

你能想像 有一天我們將看不到大象！

2019-10-21 12:01

被低估的矽晶圓母子檔

2019-10-17 11:36

史上最佳電影Top 10！看《小丑》經典台詞學英文

2019-10-23 08:52

助眠食物 讓你倒頭就睡

2019-10-14 09:05

台壽保又在內湖獵地 這回當禾馨房東

2019-10-17 14:05

中國智慧停車市場 台商下一個舞台？

2019-10-17 14:32

老師們！請重視自己的專業 認清你肩負的責任

2019-10-22 13:31

營收雙率雙升成長股出列

2019-10-17 14:30

斷頭女屍 泡水頭顱皆出她手...《返校》特效化妝師這麼說

2019-10-23 08:51

昆明周邊順遊：紅河人文地景線

2019-10-17 09:50

謝金河：台火熱脹冷縮效應

2019-10-24 12:17

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:11

佳士達策略轉型三支箭 走出7年虧損期

2019-10-17 13:55

台股跨過前高 還能買股票嗎？

2019-10-24 14:38

兩個不同世代的女人 會擦出什麼火花？ 藍心湄 X 9m88 雙面摩登女郎

2019-10-17 15:09

晚上不涼、暴雨變日常 5張圖表看台灣氣候變遷

2019-10-16 15:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top