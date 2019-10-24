談結束營業前之商標維權使用 — 美國法的經驗

分享 facebook 【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

近期智慧財產局拋出修改商標法的議題，於此時或可引入美國商標法判例中關於「維權使用」的法理，讓無使用意圖的商標提早下架。判斷「維權使用」的關鍵，在於「商標使用」的方式是否造成系爭商標視為「放棄」。根據美國商標法第1127條（15 U.S.C. § 1127）規定，商標權人不繼續使用其商標且有「不再重起使用的意圖」時，其擬制為放棄該商標。

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本文將介紹兩件美國判決。一則是美國聯邦第二巡迴上訴法院於2002年的Del-Rain Corp. v. Pelonis USA, Ltd.案（稱「Del-Rain案」），其維持地方法院所認定商標權人已放棄商標的裁定，因為商標權人事實上要讓系爭商標退出市場，而其商標使用僅是出清存貨。另一則是聯邦第九巡迴上訴法院於2006年的Electro Source, LLC v. Brandess-Kalt-Aetna Group, Inc.案（稱「Electro Source案」），其廢棄地方法院認定商標已放棄之中間裁定，因為在生意不佳的情況下銷售商品是屬於「善意」使用，即使後來停業亦然。

Del-Rain案：以退出市場為目的而出清產品不屬於「善意」使用

本案商標權人Del-Rain公司的商標為「PELONIS」，其在1993年起開始策略性地將「PELONIS」商標從產品市場中退出，包括推出新的商標產品，以及在廣告中強調「PELONIS」商標的產品具有瑕疵。不過該策略最後失敗，消費者依然想購買「PELONIS」商標的產品。

「PELONIS」商標的產品的代工廠原本是Pelonis USA公司。但後來Pelonis USA公司即自行銷售「PELONIS」商標的產品，因而Del-Rain公司於1994年8月對Pelonis USA公司控訴商標侵權。不過，地方法院裁定Del-Rain公司已放棄「PELONIS」商標。

上訴時，Del-Rain公司抗辯地方法院誤解「使用」的意涵。Del-Rain公司指出其於1993至1994年間內出售了25,000件「PELONIS」商標的產品，並主張雖該出售是為了清理存貨，但其仍屬於商標「使用」。

然而，上訴法院認為15 U.S.C. § 1127所規範的「使用」並非「任何使用」，特別是對於將放棄的產品線所遺留的存貨予以清倉，此行為並非「在通常的交易活動中所從事的『善意』使用」。因此，「PELONIS」商標產品的清倉銷售量儘管有25,000件，上訴法院認為此銷售行為無關於「維權使用」的認定。

此外，Del-Rain公司質疑地方法院忽視了其對於「PELONIS」商標產品的投入與行銷。但上訴法院認為地方法院事實上有考慮該證據，問題在於Del-Rain公司的行銷是為了讓「PELONIS」商標產品退出市場。因為「該行銷行為之目的是為了摧毀『PELONIS』商標」，其非「對商標所正在進行之商業上開發利用的活動」，因而不能視為「商業上的善意使用」。進一步，上訴法院認為「以摧毀商標價值和打擊競爭者為目的的惡意競爭活動」其本身不是一種「商業上的善意使用」，而無法做為抗辯「商標放棄」的爭點。

因此，根據Del-Rain案，當商標權人為了讓其商標從市場上消失而採取相關行銷活動，就算之後有清倉的產品銷售活動，此活動亦不能視為「善意」使用其商標。特別是當商標權人有進行傷害其商標聲譽的活動時，清理存貨的販售行為更不能視為商標的「善意使用」。

Electro Source, LLC案：結束營業前的「善意」使用

本案商標權人Electro Source公司，其前手為Ronald Mallett。Mallett先生自1995年開始以「Pelican」商標為名販售商品，並於1997年正式取得系爭商標的註冊。2002年Mallett先生將其事業及商標或商譽等轉讓給Electro Source公司。

從1995年到2002年，Mallett先生持續以「Pelican」商標銷售產品。起初生意還不錯，但從1997年起營運開始走下坡。1998年起不但辭去銷售人員，Mallett先生改變以往採取報價單的交易模式，而開始以現金交易，並定點販售產品。1999年起，Mallett先生以汽車行李箱推銷方式販售其商品。雖然事業下滑，Mallett先生仍維持其自創業時每年赴佛州商展（Florida Trade Show）參展二次的活動，繼續以此行銷其商品。此外，因為公司無獲利，Mallett先生的報稅時，對於「Pelican」商標產品的銷售收益不再區分公司所得和個人收入，而全以個人所得提報。

雖然Mallett先生的事業不如預期，但其產品仍保有市場的高度評價。在出售事業給Electro Source公司以前，Mallett先生持續從事產品的行銷或參展等商業活動。甚至在1999年Mallett先生開始擔任其他公司產品的銷售商時，其仍推銷「Pelican」商標產品。但在與他公司有競爭衝突時，Mallett先生會避免雙方產品的不當競爭狀況。

2002年8月，Mallett先生出售事業給Electro Source公司，並同時獲得Electro Source公司的「回饋授權」，也就是在維持品質的條件下繼續使用系爭商標來行銷庫存的商品。不過，在同年12月，Mallett先生將剩下的存貨賣給Electro Source公司。

Electro Source公司接手「Pelican」商標後，發現有被告Pelican Products公司和Brandess–Kalt–Aetna Group公司等以「Pelican」為名銷售，而對其提出商標侵權訴訟。在地方法院階段，被告主張「Pelican」商標在移轉給現在商標權人之前就已被放棄。在被告聲請下，地方法院以中間裁定方式判決系爭商標已被放棄。





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