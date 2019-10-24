2019年下半年智慧型手機新品盤點：四鏡頭成趨勢、5G手機齊跟風、小米暗戰華為

分享 facebook 【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

「精彩紛呈」OR「硝煙彌漫」？

對於剛剛結束的9月，如果用一個詞來形容智慧型手機市場，你會用那個詞？

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

從某種程度上來說，每年的9月都是智慧型手機領域「沒有硝煙的戰爭」的年度高潮。

一方面，蘋果公司一年一度的iPhone手機新品在這個月發佈，性能、配置或設計等與iPhone新款「試比高」，成絕大多數大陸智慧型手機廠商每年的「保留」節目。

另一方面，新生開學季的消費熱潮也在這個月揭幕，不論是iPhone，還是華為、小米、OPPO等大陸手機廠商都不會錯過這一節點。

因此，除去三星之外，包括蘋果、華為、小米、榮耀、vivo、OPPO和努比亞等在內的一眾大陸手機廠商，都發佈了年度旗艦或當季新品。

據不完全統計，2019年9月，全球手機銷量排名前列的幾大手機廠商，累計對外發佈了13款新品手機，從定價來看，這些新品手機覆蓋了人民幣1000元至10000元等各個檔位，可謂實現了老中青、高中低全覆蓋。

那麼，回顧和盤點2019年9月智慧型手機新品發佈，大陸智慧型手機市場還有哪些亮點或特點值得關注呢？

盤點一：5月和9月，成每年新品手機發佈的「雙高峰」 分享 facebook

2019年上半年，幾乎每一個月都有新款手機發佈，其中，5月是當之無愧的發佈高峰期，共計有13款手機選擇在5月發佈，包括榮耀、中興、realme、OPPO、聯想、魅族和紅米等七個品牌。

而在2019年9月，包括iPhone、華為、榮耀、小米、OPPO、vivo、中興（努比亞）、realme等共計八個品牌，累計對外發佈了13款新品手機，相當於每兩天就有一款手機新品發佈，新品手機市場競爭的激烈程度可見一斑。

值得關注的是，今年上半年，2019年5月15日，大陸手機品牌一加和realme的新品發佈會「撞期」，好在發佈地點都在北京，與會的媒體還能跑得過來。

而2019年9月5日，堪稱「最強新品撞期日」，當天華為、努比亞和realme分別在西安和上海等多個不同的城市，進行了各自的新品發佈，估計很多媒體在參會上只能做「取捨」，相信這也是realmeQ新品選擇使用「線上發佈」的重要原因所在。

可以看到，5月和9月成為大陸每年當之無愧的新品手機發佈「雙高峰期」。

究其根源在於，5月和9月分別是暑期和秋季消費熱點所在。

每年6月至8月，包括阿里、京東和蘇寧都會舉辦網路集中大促銷，比如，京東六一八（618）和蘇寧八一八（818）等；而每年9月，是各類學校的開學季、也是消費旺季所在，與此同時，大陸下半年還有「雙十一」，美國接下來也有類似「黑色星期五」年度消費狂歡等。

另外一個有趣的現象是，小米「暗戰」華為的傾向更加明顯，大有「不是冤家不聚頭」的感覺。

華為在9月19日發佈了Mate30系列新品，五天後，小米在9月24日發佈小米9Pro旗艦新品和小米MIX Alpha概念新品，並拿自己的新品與華為Mate30系列對比。





【詳細內容請見《北美智權報》247期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】