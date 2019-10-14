親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦

5天內3起死亡車禍！機車外送員撞死違規穿越馬路老翁

十字架要背多久？陸網友抵制NBA 姚明被指賣國球星好心酸

2019上半年產值創歷史新高！台灣PCB產業加速智慧製造升級

2019-10-14 10:22北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

在兩岸PCB台商共同努力下，2019年上半年開出新台幣2882億元產值的佳績，這數據創下歷年上半年同期新高。繼PCB智慧製造聯盟在2018年成軍後，今年9月正式發布PCB設備通訊協定（PCBECI），成為全球PCB產業首部智慧製造國際標準，更加確立了台灣電路板產業的智慧製造藍圖。

根據台灣電路板協會（TPCA）統計，台商兩岸PCB產業在2019年上半季產值達新台幣2882億元，與去年同期的2,878億元相比雖是微幅成長，但仍創下歷年上半年同期新高。

PCBECI設備聯網示範團隊協同計畫主持人、沃亞科技系統整合部經理方鴻文指出，受到中美貿易協議不明、中國經濟降溫、英法政治紛擾等大環境影響，以及手機等終端產品市場成長趨緩影響，預估2019年台商兩岸PCB產值將較去年成長1.5%左右，推估產值可達6,611億元。2018年受惠電路板產業的正向成長，PCB設備與材料商營收表現都很亮眼，加計PCB製造、PCB設備、PCB材料等台灣PCB產業鏈，海內外總產值達9,583億元，創產業里程碑新高。

圖一、沃亞科技系統整合部經理方鴻文在電機電子工業同業公會舉辦的 「邁向智慧製造研...
圖一、沃亞科技系統整合部經理方鴻文在電機電子工業同業公會舉辦的 「邁向智慧製造研討會」分享智慧聯網聯盟推廣進度。 （吳碧娥／攝影）
分享

全球PCB產業首部智慧製造國際標準出爐

從2018年開始，台灣電路板協會陸續促成PCB產業成立了三大智慧製造聯盟，包括針對硬板成立PCB A-Team、針對機械設備端成立的PCBECI設備聯網示範團隊、以及先進軟板智造聯盟。PCBECI是台灣電路板協會與國際半導體產業協會（SEMI）共推的產業標準，因為PCB製程繁複，設備種類繁多，為解決底層設備溝通的問題，因此制定PCBECI，並在台灣本土設備商率先採用下，以示範團隊形式做產業的扎根推廣。

而PCB智慧製造聯盟在2018年成軍，今年9月PCBECI設備協定標準正式發布，成為全球PCB產業首部智慧製造國際標準，更加確立了台灣電路板產業的智慧製造藍圖。PCB的生產與設備缺乏統一的通訊格式，一直是產業智慧化所面臨的瓶頸，TPCA從2015年開始參考在半導體行業行之有年的SECS/GEM為通訊的基底，簡化為符合產業所需的設備通訊協定，做為板廠與設備間雙向通訊的格式，並納入SEMI的正式標準文件，以提高雙方生產效率並降低客製化通訊格式的成本。

圖二、台灣PCB智慧製造藍圖 （圖片來源：TPCA）
圖二、台灣PCB智慧製造藍圖 （圖片來源：TPCA）
分享

中小型電路板廠智慧轉型計畫啟動

PCBECI在今年9月正式發佈，推廣智慧聯網聯盟計畫的目標，是發展PCB四大關鍵製程設備智慧化的功能，包括關鍵零件監測、預兆診斷、製程參數控制，並推廣推廣PCBECI標準通訊介面的使用及應用。

方鴻文指出，為推動PCB產業智慧製造，針對曝光、蝕刻、烘烤與鑽孔等四項重要製程站別，設備聯網示範團隊將協助台灣20家中小型電路板廠，進行100台設備的機聯網IoT升級，並擷取重要參數，達到數據收集目的，同時讓台灣整體板廠聯網普及率達20%。再來就是建立PCB產業可視化介面樣板，包含機台稼動率、設備異常即時顯示、設備狀況遠端監控、數據整合等四大功能，縮短設備及生產資訊擷取及分析的時間；並建構電路板產業標準化聯網及資料整合系統，如此一來將可大幅降低板廠進入智慧製造的門檻，省下高達75%的整體建構成本。

方鴻文指出，工程師不足、外勞素質偏低、缺乏可分析的數據，無法解決人為疏失，都是PCB產業要導入設備聯網的原因。在設備聯網之前，板廠的生產現況可能是這樣的：靠人工設定排程與換線，設備稼動率偏低，加上生產資料都是人工抄寫，不能確保正確性，要進行異常分析十分困難。從設備面來看，機台異常時無法第一時間發現，只能等產品檢測後才回來找問題，停線時間影響成本太高。

但這些常見的情形，未來導入設備聯網之後都能有新的面貌，因為設備智慧化聯網後，可監控生產狀態、自動提醒換線，增加稼動率；生產資料可即時監控並記錄，不須人工抄寫。而工廠最怕遇到的機台異常，也因為有設備運作監控，能夠預先診斷提前警示，維持設備運作零停機。

圖三、智慧聯網聯盟推廣計劃主軸 （圖片來源：2019/9/18「邁向智慧製造研討...
圖三、智慧聯網聯盟推廣計劃主軸 （圖片來源：2019/9/18「邁向智慧製造研討會」，方鴻文簡報）
分享

工廠導入AI之後呢？

工廠在導入AI的時候，常會陷入「到底是要賺錢還是省錢？」的思維，有時候兩者只能擇其一，就會陷入抉擇的兩難。方鴻文認為，靠導入AI省錢是比較容易達成，只要精算控制原物料來節省成本，就能減少更多不必要的浪費，但要利用導入AI來賺錢難度就比較高，必須透過研發及改善的手段，提升良率、減少產品缺陷才有可能達成。至於很多工廠常有的疑問是，花一大筆錢收集一大堆資料了，能怎麼用呢？方鴻文建議，工廠要訂題目，最好從看的到的、手上有的先下手，再來慢慢縮小範圍。

方鴻文強調，透過標準化設備聯網架構的開發，降低建置設備聯網系統成本，可以促成更多電路板廠進入智慧製造，加速PCB製造商轉型升級。設備聯網之後，可彌補台灣設備產品在聯網及智慧化功能的不足之處，讓電路板廠更有意願購置國內廠商的設備。智慧聯網聯盟也將會協助公司開發PCBECI設備聯網的能量，讓台灣設備業者的產品切入全球SECS/GEM標準的電子製造產業，與國際市場接軌。

分享


【詳細內容請見《北美智權報》246期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

商標之純功能性問題：Best-Lock挑戰Lego商標有效性為何失敗？

2019-10-14 11:41

將電視節目畫面截圖放在網拍上 是否會侵害著作權？

2019-10-14 11:40

中國《審查指南》最新修改：無限分案bug修正、限縮公知常識的使用

2019-10-14 11:39

淺談商標搶註人的目的及防範措施

2019-10-14 10:31

USPTO增訂IPR判例 意圖提振外界信心

2019-10-14 10:23

多元發展的資本主義 才是人類社會持續進步的保證

2019-10-14 08:36

異業合作、共創價值：NTT DoCoMo的5G戰略

2019-10-14 08:35

數位支付創新發展三大趨勢

2019-10-14 08:34

誰決定什麼是公司的營業秘密？部門助理說了算？

2019-10-14 08:33

《高通案啟示錄Ｉ》新興科技之標準必要專利實務：取得階段

2019-10-14 08:32

PTA 又見PTA

2019-10-14 08:31

支持與否不一定是由選票來決定的---談日本專利「支持要件」的判斷

2019-10-14 08:31

海信S7、TCL XESS智屏、華為榮耀智慧屏 誰才是大陸「電視的未來」？

2019-10-14 08:29

從沙龍到法院 ─ 併購協商前後保護智財權的教戰守則

2019-09-27 14:11

淺談全球GUI設計保護的法制政策和實務策略

2019-09-27 14:11

數位時代盜版電影的量刑問題

2019-09-27 10:46

電商體驗服務發展四大型態：新內容、新通路、新社群、新智能

2019-09-27 08:36

中國專利變局：嚴打不正申請 國知局使出兩招殺手鐧

2019-09-27 08:36

受記憶體市場疲軟及貿易戰影響 半導體產業2019年不如預期 2020有轉機

2019-09-26 16:20

數位平台能解決台灣文創產業的困境嗎？

2019-09-26 11:20

2019年上半年12個品牌、37款大陸手機大盤點

2019-09-26 11:17

不道德或可恥商標不得註冊？美國最高法院2019年Iancu v. Brunetti案

2019-09-26 11:17

超低資金使用成本造成的社會現象

2019-09-26 11:17

淺談日本專利年費逾期繳納之正當理由的認定

2019-09-26 11:17

CAFC確認專利授權協議中的「合意管轄條款」可阻擋日後提起之PTAB複審程序

2019-09-26 11:17

中國專利變局：專利法修正延宕 法院與國知局角力浮上檯面

2019-09-26 11:17

半導體產業遍地開花 跨域合作勢不可擋

2019-09-26 11:17

案情反推諜對諜：調查局調查官教你如何就營業秘密案件搜證

2019-09-16 08:52

電子電機業新藍海：智慧醫療的技術與挑戰

2019-09-16 08:52

全球產業鏈不斷解構 台灣如何不被邊緣化？

2019-09-16 08:52

暫時停止呼吸之後-淺談日本專利年費逾期繳納之救濟

2019-09-16 08:52

日本企業求才秘辛：從日本最大人力銀行Rikunabi驚傳個資不當使用說起

2019-09-16 08:52

美中貿易戰未歇 引發全球政經局勢動盪

2019-09-16 08:52

製造大省廣東拼轉型 四大園區打造大陸工業機器人重鎮

2019-09-16 08:52

國外掀起區塊鏈商標侵權戰：BLOCKCHAIN可否被人註冊商標？

2019-09-16 08:52

網站內容外包的著作權侵權風險

2019-09-16 08:49

發展植物新藥 台灣的機會與難關在哪裡？

2019-09-16 08:47

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

大陸論文爭議多：作者被迫交出著作權還要支付版面費？

2019-09-12 17:03
看更多

熱門文章

遍地烽火…香港金融人怕了 擔心禁蒙面終結3件事

2019-10-09 14:05

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:02

「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

2019-10-08 13:02

特斯拉的心痛？

2019-10-08 13:10

微軟新手機竟用Google系統 敵人變盟友背後盤算

2019-10-09 14:01

今年10家銀行爆出理專A錢！理專該怎麼選、如何防錢被A走？教你3招自保

2019-10-09 10:12

股市重挫5300點竟逆勢狂升80％「海底撈」股價漲不停 原因是...

2019-10-08 10:31

北京下錯藥 誤解「發大財」能解決香港問題

2019-10-09 09:35

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:08

北京讓北愛爾蘭的族群壓迫與仇恨在香港重現

2019-10-09 09:36

中美貿易協議分階段走 川普背後打什麼算盤？

2019-10-14 09:56

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

韓國瑜想赴美鍍金加分 又怕規格輸蔡英文扣分

2019-10-09 09:34

吳敦義拿嫡系人馬李哲華祭旗的真正原因

2019-10-09 09:33

傻瓜投資聰明賺 19檔大智若愚股長抱賺翻天

2019-10-09 11:39

偷師 節稅與傳承 有錢人到底在玩什麼把戲？

2019-10-09 11:04

超級富豪忙著避險 黃金 美元 港幣 台幣大混戰

2019-10-09 11:04

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

郭中端：「北投，就是個充滿療癒力的地方。」

2019-10-14 10:18

機車比照超跑課稅有沒有道理？

2019-10-08 09:18

5G頻段爭奪戰煙硝味濃 五大電信商備妥銀彈搶「黃金地段」

2019-10-08 13:02

銀行踩雷！ 從應收帳款承購業務看潤寅詐貸案

2019-10-08 10:33

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

5G手機供應鏈Q4崛起

2019-10-09 08:32

台南絕對空間 黃逸民、陳妍伊： 擅於交陪並醞釀當代藝術交流

2019-10-08 14:44

終於卸貨！但產後的妳「性」福嗎？

2019-10-14 08:41

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

台灣供應鏈搶攻中國環保題材 16檔車市概念股看俏

2019-10-08 13:02

國際漫畫家郭競雄 用漫畫「挺」香港

2019-10-08 09:16

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

4大基金逆轉勝的祕訣 看看他們買哪些個股才大賺？

2019-10-09 11:39

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

日本大阪／感受與藍天最靠近的驚奇一刻

2019-10-03 15:59

台商資金回流專案：網開一面還是一網打盡？

2019-10-08 09:18

RF轉單大漲後 下個看誰？

2019-10-09 08:31

賴神10月代表小英訪美僑界 蔡賴配起手式？

2019-10-09 09:32

台北／出發前往城市一方綠洲看水牛、吹吹風

2019-10-03 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top