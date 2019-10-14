多元發展的資本主義 才是人類社會持續進步的保證

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

雖然資本主義好像是淺顯易懂的現象，生活中也處處可見，但是在世界上不同的國家，其實運作的資本主義模式並不完全相同，並非所有國家在任一時期自由的讓社會盛行資本主義，國家就會富強。相對於封建時期的大地主和城主，工業革命以後，人類社會出現越來越多的「資本家」，越來越多的資本家引導社會向前邁進，提高生產力，這是資本主義的原則。

資本主義（Capitalism）是人類世界現行的生活秩序，也就是人類以尋求利潤為目標，經由僱傭或勞動的手段來生產和創造利潤，商品和服務等商業行為藉由貨幣系統在自由市場裡流通，成為推升人類生產力大躍進的最大推手。

1776年，亞當史密斯（Adam Smith）在國富論（The Wealth of Nations）所提出的「看不見的手（An Invisible Hand）」概念，以市場供給與需求規則，解釋人類經濟活動的動機與運作方式。屠夫、釀酒商人、麵包師提供我們食品，是為了從我們這一端得到回報，謀求個人利益，使自己的需要獲得滿足，每個人在經濟生活中，通常不會考慮他對社會利益有多少經濟效益，人們盤算的是自己能得到的好處，在上述情況下，每個人追求個人利益的結果，會被一隻「看不見的手」牽引，而實現超出他原先預期的目的，最後大眾促進社會共同利益。這是工業革命後兩百多年來，最能符合邏輯、解釋人類經濟現象的主軸理論。

在市場經濟中，人們自然交易將會創造出更高效率的資源配置模式，並有利於促進市場經濟，創造更高水準的收入。全球最盛行資本主義的國家，人們通常聯想到的是美國，高度的資本主義社會，很可能會壓榨勞工，讓社會走向高度貧富差距，資本主義很邪惡，刻板投影在美國身上，美國也很邪惡，以美國的例子來說，貧富差距確實相當大，不過標榜社會主義的中國，貧富差距似乎也不比美國小。

圖1：2014年全球Gini係數統計圖 （資料來源：世界銀行） 分享 facebook

有些人認為，資本主義讓美國變得很強大，事實上，資本主義不只在美國盛行，在很多國家都是主流，有些國家會用社會福利和政策補貼的方式，來平衡社會中資本主義所產生的副作用，但具體來說，資本主義幾乎存在地球上的大部分國家和每個地區，甚至連脫離俗世的宗教，也離不開資本主義的世界。

資本主義已經是全人類的主流社會型態

資本主義並不邪惡，因為它的本質就是「資本家們做事和思考的方式」，人類不只可以用勞力去提高生產力，也可以用資本提高生產力，用錢滾錢。如果製造業生產的某個階段，用錢滾錢的生產效率較高，那資本主義就會朝著降低勞工成本，提高企業營運利潤的方向前進，而大幅壓低勞工就業機會，這涉及社會公眾事務和政治，資本家會希望用錢來降低政治對私人企業造成的營運成本，所以資本主義會衍生出政商勾結，因為政治也是市場機制的一部分，它也可以價格化，離不開資本主義的影響。

美國式的資本主義，充滿了高度自由，資本家追求資本自由化，最低成本和最高利潤，美國政府則是確保社會底層的人們可以活著消費，對於資本家來說，他們要的是一個低風險、高效率的投資環境與標的，美國政府花費天價軍費養著龐大軍隊，維持全球的貿易穩定性，主要目的就是希望更多國家加入全球化的貿易體系，讓加入這個貿易體系的成員，大家都能互利共生發大財，把地球變成一個更容易賺錢的市場，從藝術、教育、服務、醫療、原物料、智慧、商品、政治、外交到氣候，全部都可以價格量化，然後在全球貿易體系中進行交易，甚至連「希望」這種高度抽象的「東西」，也能在資本主義世界存在，美國希望全世界的市場都自由流通開放。

中國式的資本主義，相對來說，是單邊的自由市場，也就是中國希望外國市場對它自由開放，但是中國市場並沒有自由的對外國開放，對中國來說，如果可以的話，希望只有自己賺錢，凡是對中國企業競爭力不利的領域，中國傾向拒絕競爭對手進入這個不太自由的「自由市場」，中國政府做莊，政府本身就是市場的大尾「資本家」。

常聽到的還有，韓國的「財閥式資本主義」、臺灣的「家族式資本主義」、香港的「叢林式資本主義」，不同的資本主義版本，產生最強生產力的環境也會不同，例如韓國的財閥式資本主義，仰賴非常濃厚的官僚、政治、企業三方互利共生，當國際市場的商業風口相對明朗的時候，商業搭配政府政策的推波助瀾，南韓經濟很高機率就能產生生產力高度提升，但是出現像川普（Donald Trump）時代的政治變數時，美國跟中國有利益衝突，面對這兩個與韓國貿易關係最密切的國家，南韓的官僚和政治失去判斷能力，民間企業高度仰賴的政商關係優勢不管用，勇於突破的中小企業早已被壓得喘不過去，這時南韓的財閥式資本主義就不容易施展開了。

時代在變，資本主義的運作模式也必須調整

而台灣的「家族式資本主義」，競爭力反而相對穩定，不管政局的變化如何，商業生產力的成長都相對穩定，國際政治和商業風口相對明朗的時候，台灣的資本主義模式不會特別突出，但是國際政治和商業風口相對模糊的時候，台灣的資本主義模式反而相對抗跌，大量的中小企業靈活應對國際社會變遷，反而可以度過危機，也就是大家都好的時候，台灣表現不會特別傑出，但是大家都很差的時候，台灣表現反而相對好，非常穩定的模式。

面對商業市場十年河東，十年河西的驟變，地球上沒有國家可以用一成不變的資本主義模式去應對，時代在變，環境在變，一成不變反而走不長遠，最典型的例子就是日本，1980年代的日本，那種終生僱用制的資本主義模式，搭配人類社會消費需求高度成長的時空背景，日本經濟大躍進，但是20年內，終生僱用制的資本主義模式，面對龐大的人事成本，加上阻斷了年輕後進的晉升之路，日本的資本主義模式一蹶不振，一成不變的招式，無法面對時代的變遷。

資本主義是人類社會進步的最大推力，它可以很多元，也可以很單一，封建時期的人類社會，數百年才出現新的商業主流，工業革命時代的人類社會，50年就出現商業風口轉向，二戰以後的人類社會，大概每十多年就出現主流產業驟變，任何國家都難以用所謂的「最好」或「最強」的產業發展模式，去度過每個時代變遷，反而是社會累積越多元，歧異度越大的資本家，才能夠在不同的環境下提供不同的人才。人們無法預測未來，但我們可以針對未來的各種可能性提前做好準備，社會的思維越多元，才能夠在時代的浪潮中，撐得越久。

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