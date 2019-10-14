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異業合作、共創價值：NTT DoCoMo的5G戰略

2019-10-14 08:35北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

根據國家傳播通訊委員會（NCC）的規劃，台灣從今年九月就正式啟動5G頻譜的標售程序，於十月初的申請期限截止後，再經過兩個月的資格審核，將在12月初開始進行頻段的公開競標，整個5G的釋照作業，也預計將在明年一月份全部完成。因此，如果取得執照的業者速度夠快，明年下半年台灣可望看到5G的電信服務正式上路。

不過，拿到5G執照之後，電信業者除了賣新手機、新資費方案以外，還能做些什麼呢？

不妨看看NTT DoCoMo的例子。預計在2020年、東京奧運開幕時正式進入5G商業化的NTT docomo，已經在今年9月20日開始試營運。為了測試大規模體育賽事的訊號傳輸能力，NTT docomo與今年選在日本舉行的橄欖球世界盃（Rugby World Cup）合作，使用5G規格的設備進行轉播。到現場觀看比賽的球迷，可以從手機上看到多角度、高畫質的實況轉播，而且不限於首都東京，連遠在九州的大分縣球場，NTT docomo也提供了同樣的服務。

圖1：今年九月在日本開打的橄欖球世界盃，是NTT docomo試營運的第一戰 （...
圖1：今年九月在日本開打的橄欖球世界盃，是NTT docomo試營運的第一戰 （圖片來源：https://www.nttdocomo.co.jp/special_contents/rwc2019/）
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不求快，NTT docomo重視與夥伴合作

相較於早就開始試營運、並且預計在今年十月就正式開台的樂天電信，NTT docomo的動作並非日本最快，但身為日本甚至是全球最具規模的電信營運商，NTT domoco追求的，是如何利用5G，徹底改變人類社會的生活品質。「關於5G，我們思考的是與夥伴合作，一起為使用者創造價值核心體驗，」NTT docomo企業行銷戰略部總經理本高祥一說。

舉例來說，使用5G科技來協助解決日本當前的社會問題，就是NTT docomo的方向之一。本高祥一表示，NTT docomo在全日本挑選了25個地方政府與大學進行合作，共同研究待解決的社會議題，例如今年五月底，與京都府的智慧城市合作協議內容中，就納入了協助推廣和散步旅遊資訊、健康照護、教育議題納入，而在311大地震之後的日本東北重建，也是NTT docomo的主要投入場域之一。

既然地方創生都需要與地方政府協力，在商業上當然更需要與夥伴合作。因應少子化帶來的現場勞動力不足問題，傳統上需要大量人力的建築業，就成為迫切改革的對象。NTT docomo與小松製作所（Komatsu）、大林組等業者合作，推出建築業的IOT平台「LANDLOG」，把IOT的可視化、分析/最佳化技術應用在建築現場中，期望能實現最終的自動化。

「LANDLOG」旨在解決建築業勞動力不足問題

本高祥一表示，受到少子化的影響，未來日本建築業將會減少三分之一的人力，如果人力已經如此短缺，還要維持一定的建築品質，對於每個大小步驟的細節的掌握都得更充分。「所以在現場監控方面，我們採用監視器跟無人機並行的方式，」他解釋，監視器的功能是監看個別建築機器的運作狀況，而無人機則是從宏觀角度觀測，以掌握工程的實際進度。

另一個例子就是電信業自己。為了佈建無線通訊網路，電信業必須到處架設基地台，而基地台建設完成後，定期的設備檢查、保養維護也都需要投入大量人力，甚至基地台維修人員因公受傷的情況也時有所聞。為了提升基地台的檢測效率，2018年起NTT docomo採用「domoco sky」技術，使用無人機搭載攝影機，從高空對基地台鐵塔進行拍攝，再對影像進行分析。

圖2：NTT docomo的「docomo sky」可以大幅減少基地台檢測所需要...
圖2：NTT docomo的「docomo sky」可以大幅減少基地台檢測所需要的時間 （資料來源：「2019國際智財戰略與技術交易論壇」會議資料，2019/09/27）
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本高祥一表示，使用docomo sky時，維修人員不需要親自爬上基地台，可以站在地面上或甚至是在辦公室裡操縱無人機來拍攝影像資料，人員的耗損就能大幅減低。此外，使用攝影機拍攝高解析度、位置也更高的照片影像，也比人員單純用肉眼觀測、更受到環境高度限制的檢測方法更加全面。更重要的是，使用無人機進行檢測，可以比傳統的人工檢測節省近一倍的時間，不但檢測的效率因此大幅提升，更可以增加檢測的頻率，改善通訊品質。現在這套技術，也已經被台灣的遠傳電信所採用。

本刊曾經報導過，5G最重要的應用場域並不是消費者端，而是在物聯網架構下，對於社會整體基礎建設的再提升。因此，對於即將進入5G時代的台灣業者來說，如果要找尋新商機，不妨參考NTT docomo的例子，主動往其他產業尋找合作機會，可能有意想不到的收穫。

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北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

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