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數位支付創新發展三大趨勢

2019-10-14 08:34北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

隨著數位金融不斷進步，行動支付是全球未來共同的發展趨勢，觀察國際大廠對於行動支付的重點布局，可以歸納出「全」、「方」、「位」這三大發展趨勢。

趨勢一：「全」境支付

數位支付創新發展的第一項趨勢，是從專注局部到情境或技術輸出。資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師胡自立指出，國際支付大廠布局已走向「全境支付」，也就是滲透多元情境以提升使用機會，無論是零售、交通、醫療、觀光、電商、匯款捐款繳費，都已經可以使用數位支付。除此之外，為了迅速拓展境內境外市場，各大業者都以多管齊下方式，積極擴大服務網絡，像是螞蟻金服為發展台港日韓市場，投資韓國支付服務Kakao Pay，讓用戶可無需兌換外幣便能在境外直接支付；騰訊和日本LINE讓商家裝設App及QR code讀取器，讓日本商家可同時支援微信支付與LINE Pay。LINE與韓國PAYCO啟動全球聯盟計畫，台灣、泰國、日本的LINE Pay用戶，可在韓國合作商家跨境支付Amazon跨足日本，Amazon Japan用戶可輕易使用Amazon Pay。

此外，Google近期在立陶宛取得執照，未來可在歐洲提供電子支付、發行電子貨幣等服務；MasterCard與網聯清算公司成立合資公司，並可直接與會員銀行對接。要發展海外市場，支援更多幣別也是重要服務，支付寶目前已可支援27種幣別，並在54個國家地區使用，2019年Q1月已有活躍用戶數6.5億人；微信支付則支援16種幣別直接交易、可用於49個國家地區，今年Q2月活躍用戶數達6億人。

趨勢二：獲利有「方」

第二項趨勢，是從用優惠搶攻市占到展開金融戰，金融服務成為各大廠待挖掘金礦，其中Apple的策略，就是將重心更傾向轉型服務業者。

蘋果正式推出Apple Card 信用卡服務，不但可全球使用，在 iPhone 和 Apple Watch 等蘋果設備上使用時，Apple Card 會返現2％，直接購買蘋果的東西還會有3％的返利，目的在利用iPhone、Apple Pay及返現的三重限定，提升果粉的用戶忠誠度。Apple以現金回饋增加Apple Store的銷售及Apple Pay用戶的使用頻率，增加獲利機會外，隨著Apple Card用戶日增，也會提升Apple對於銀行的議價主導權。胡自立認為，Apple Card上線後，將對數位支付的生態系帶來轉變，對支付業而言，吸引Apple用戶的門檻更高，須思考推出更誘人回饋優惠、發展衍生服務、開發在地通路；對金融業來說，更仰賴Apple品牌力、降低在消費者端的支付品牌主導力，但也更重視用戶資料分析與運用。

圖一、Apple Card於2019年8月上市。 （圖片來源：Apple）
圖一、Apple Card於2019年8月上市。 （圖片來源：Apple）
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社群網站龍頭Facebook則在印度布局數位支付，並搶攻借貸服務。2016年底印度政府UPI支付系統實現銀行帳戶互轉，讓在印度有2.4億用戶、支援13種語言的WhatsApp趁勢而起；在印度建立風評管理體系後，因網路金融利潤率6%以上，Facebook將提供用戶更多借貸服務。

趨勢三：超脫本「位」

第三項趨勢，將夥伴「化零為整」，成為主流競爭趨勢。藉由方案整合以互惠合作夥伴，大家所熟知的LINE PAY發展尤為積極。LINE Pay結盟Visa推數位支付卡，未來全球超過1.8億LINE用戶將可以透過LINE App申請Visa數位支付卡或稱虛擬卡片，可在全球5,400萬個商店中使用LINE Pay支付。LINE也和日本NTT DoCoMo和Merpay組行動支付聯盟，並與韓國PAYCO和NAVER Pay合作，拓展LINE Pay可用範圍。另一方面，LINE和日本Starbucks合作，直接發虛擬Starbucks會員卡，並累積Starbucks點數，這種結合點數與生態系的作法，是為了穩固競爭優勢，目前在日本已推出用戶評分機制LINE Score，主要應用在金融、內容、廣告三個領域，透過數據分析提供更個人化的服務與廣告，評價結果將影響用戶取得的優惠，並作為LINE Pocket Money線上小額貸款的判斷依據。

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北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

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