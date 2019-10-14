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海信S7、TCL XESS智屏、華為榮耀智慧屏 誰才是大陸「電視的未來」？

2019-10-14 08:29北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

「電視未來的定義，多半不是靠電視廠商定義出來的。」

一方面，我們必須承認在某些行業或領域，存在技術壁壘，技術路徑或發展方向受主要廠商左右。

另一方面，我們也必須看到，在變革性或顛覆性體驗產品的設計方面，多半都是特定行業之外的廠商所做。

回顧智慧手機的發展之路，諾基亞、摩托羅拉等眾多2G時代的手機「領頭羊」，在了智慧手機時代，卻被半路出家的蘋果公司推出的iPhone系列新品「打翻了船」。

而在電視行業的發展亦有如此趨勢，在樂視電視面世之後，攪動了大陸整個智慧電視或互聯網電視行業。

而樂視衰敗之後，此前一直被壓著打的小米電視實現了翻身，並在智慧電視和互聯網電視領域中不斷擴大戰果。

而對於海信、TCL、長虹和創維等傳統電視廠商，雖然也做了調整，但是，還是只能眼睜睜看著小米等互聯網電視產品的市場佔有率不斷擴大。

如今，伴隨5G普及大潮即將到來，華為旗下首款電視產品「榮耀智慧屏」也正式殺入這個市場，起初榮耀智慧屏的定價一度被部分人覺得過高了。但是，看了最近TCL和海信等廠商發佈的所謂「未來的電視」或「電視的未來」的產品，才發現榮耀智慧屏的定價其實還是偏低了。

作為都是面向未來的電視新品，海信55S7系列、TCL XESS智屏系列以及榮耀智慧屏中，哪款更具有競爭優勢？

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功能方面：海信55S7系列、TCL XESS智屏系列和榮耀智慧，都支持手機電視交互

2019年8月10日，作為全球首款採用華為鴻蒙操作系統的終端產品——榮耀智慧屏正式對外發佈。

2019年8月16日，TCL發佈了自家旗下的新品電視——TCL XESS智屏系列，與其說發的是電視，不如說其發佈的是一款具有時代意義大螢幕智慧交互產品。

2019年8月19日，海信發佈了旗下最新款的社交電視新品——海信55S7系列，也希望成為定義未來電視的主角。

事實上，不論是榮耀智慧屏，還是TCL XESS智屏系列，抑或是海信55S7系列，都自稱是「電視的未來」或「未來的電視」。

讓電視不再侷限於更精緻的畫面和傳統的影視播放，而是傾向於手機一樣的智慧化、多互動性方向發展。電視也不再是獨立的一台電視，成為可以與手機、智慧家具互通的智慧電視。

語音助手上，海信55S7系列擁有小聚助手，TCL XESS智屏系列擁有超級VUL助手，榮耀智慧屏則加入YOYO助手。

對於類似搜索電視節目這些「基本操作」，對於三款電視的助手來說綽綽有餘，如果要進行更深層次的人機對話，就要看廠商對於語音助手的開發程度了。作為智慧手機開發的榮耀來說，語音助手涉及的範圍會更廣一些。

此外，三款電視也支持手機電視交互，電視大螢幕視頻通話。

榮耀智慧屏通過鴻蒙系統採用了HONOR Magic-Link魔法控屏。無需同一個WIFI，手機就可以當投影、當遙控器、當鍵盤、當揚聲器，所有電視上的一些語音無法解決的操作，在便利的手機上都可以完美解決，此外，即使出門在外，也可以用電視傳輸照片與家人共享。

海信55S7系列也支持影片、照片、音樂投影、手機遙控器、支持6人同時視訊、1080p的分辨率。TCL XESS智屏系列在手機投影上更加靈活，被稱為「巨屏手機」。不但加入雙螢幕功能，手機扣在桌子上，螢幕播放的影片就可以投影到電視上。對於螢幕橫豎設置也十分簡單，只要搖一搖手機，螢幕就會旋轉為直立狀態，方便觀看短片；再加上前置升降鏡頭，支持人臉識別以及視訊通話。

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北美智權報

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