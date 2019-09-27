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淺談全球GUI設計保護的法制政策和實務策略

2019-09-27 14:11北美智權報

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【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

全球對於GUI設計保護的多樣性，有藉由專利制度（設計專利）、或其他類型的設計權（註冊設計或著作權）對GUI設計提供法律保護。然而，不同的國家/地區有不同的保護要件，例如：GUI設計申請的圖式和說明、保護範圍的解釋。以及GUI設計侵權的確認與相關的損害賠償，也因各國的法律規定而有所差異。然而，現有的設計保護制度與系統之間無法相容，使得那些希望能以高效率且有效的方式取得GUI的設計保護的企業面臨著巨大的挑戰。

※本文摘錄自[淺談全球GUI設計保護的法制政策和實務策略]

圖像和圖形化使用者介面（通稱GUI）是一種以軟體為基礎的視覺性設計創作，是使用者與具有螢幕的電子裝置或設備（例如：智慧手機、家電、導航系統、醫療設備等）互動和交換訊息的介面，逐漸地成為消費者選購電子或軟體產品的關鍵因素，GUI的設計保護比以往更加重要。

GUI是否為設計保護之標的

GUI已經成為全球工業設計保護的主流之一，許多國家及區域已經將GUI納入設計專利（或註冊設計）保護之法定標的。然而，由於這一類創新設計的某些獨特性質，各國或區域對於GUI設計所提供的設計保護、相關的資格要件及權利範圍等都存在相當多的差異。

亞洲地區

東協國家（ASEAN）：（1）越南、寮國、汶萊及緬甸並未對於GUI和圖像設計提供法律保護。（2）泰國並未開放14-04類的圖像設計之保護，申請人以「顯示螢幕之花紋（pattern for display）」提出申請則可獲得保護（如圖1），靜態GUI設計結合物品可作為設計保護之標的，動態GUI則不可。（3）印尼對於GUI和圖像設計提供法律保護，申請人可以「顯示器螢幕（screen monitor）」、「顯示螢幕之圖像」或「使用者圖形介面」提出申請（如圖2）。（4）馬來西亞對於靜態GUI設計給予保護，動態GUI則不保護，雖然有些註冊設計的名稱是動態GUI，只能揭露一張靜態的圖式（如圖3）。（5）柬埔寨和菲律賓對於GUI和圖像設計提供法律保護（如圖4），靜態GUI與動態GUI都是設計保護之標的。（6）新加坡對於工業設計的保護已從實體物品的外觀擴張到非實體物品之虛擬設計，GUI和圖像設計以及創作字體都是設計保護之法定標的（如圖5）。

圖1：泰國的GUI連結物品的註冊設計
圖1：泰國的GUI連結物品的註冊設計
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圖2：印尼獲准註冊的GUI及Icon的設計申請
圖2：印尼獲准註冊的GUI及Icon的設計申請
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圖3：馬來西亞獲准註冊的GUI及icon的設計申請
圖3：馬來西亞獲准註冊的GUI及icon的設計申請
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圖4：左側是菲律賓，右側是柬埔寨的GUI註冊設計
圖4：左側是菲律賓，右側是柬埔寨的GUI註冊設計
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圖5：新加坡註冊設計的一申請案多設計
圖5：新加坡註冊設計的一申請案多設計
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亞洲地區其他國家：（1）中國以外觀設計專利制度對於GUI和圖像設計提供法律保護，靜態GUI與動態GUI都是設計保護之標的（如圖6）。中國並未導入部分設計制度，GUI和圖像設計必須結合所應用之物品提出申請。（2）日本、韓國、土耳其、俄羅斯（如圖7）、亞塞拜然、喬治亞、以色列、哈薩克、拉脫維亞、阿曼等國家以工業設計法對於GUI和圖像提供法律保護。不過，以色列的法律規定，在生產量或預期生產量多於50件的情況下，將GUI、圖像和創作字體/工具字體視為工業設計保護之法定標的；若生產量或預期生產量較少，則可取得著作權的保護。（3）白俄羅斯以外觀設計專利對於靜態GUI設計給予保護，動態GUI則不保護。

圖6：浙江易推俠網絡科技有限公司的有變化的GUI
圖6：浙江易推俠網絡科技有限公司的有變化的GUI
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圖7：土耳其和俄羅斯核准註冊的圖像及GUI設計
圖7：土耳其和俄羅斯核准註冊的圖像及GUI設計
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（4）印度的工業設計法規定GUI和圖像必須透過工業產品和工藝品應用到物品。不過，印度的GUI設計保護缺乏明確性，一個著名案例是亞馬遜的GUI設計申請經審查後被拒絕保護，原因為：GUI不是應用於最終成品的設計，因只需靠肉眼即可判斷，也不是該物品或製品不可或缺的一部分。（5）沙烏地阿拉伯、吉爾吉斯和賽普勒斯則是對於GUI和圖像設計不提供法律保護。


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