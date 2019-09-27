中國專利變局：嚴打不正申請 國知局使出兩招殺手鐧

分享 facebook 【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

今年以來，中國大陸的專利代理行業氣氛相當緊張。雖然案件應接不暇的好光景依舊，但國知局準備鐵腕整治專利代理的傳聞，早在去年年底就傳開。尤其是今年一月、趕在農曆過年前，國知局就對一家嚴重違規的代理事務所開出停止承接新專利代理業務一年的大罰單，更使得行業裡人人自危，深怕不小心踏錯任何一步，就會落入同樣的下場。

國知局整治專利代理的根本原因，與中國大陸過去的重量不重質的專利政策有關。眾所周知的是，過去十年內中國大陸在專利的申請量、獲證量不但位居世界龍頭許久，甚至比美國、日本、德國等技術領先大國的總和還多。

問題是，在以量取勝的大目標下，也產生許多光怪陸離的申請行為。「我們聽過有些申請案，從頭到尾就一張A4紙，裡面就一個請求項，這樣也能拿到專利，」北京律盟知識產權代理有限責任公司資深顧問林斯凱說，因為政策把專利申請當作重點考核項目，所以各個地方政府都編列大筆預算補助，所以這類浮濫申請、一案多請的騙補現象，在中國大陸境內層出不窮。

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盲目衝量使專利行業充斥騙補現象

另一方面，國知局的角色功能也有所調整。去年三月，中國大陸國務院的組織體系進行改造，原本歸商務部管轄的國知局，改歸新設立的國家市場監督管理總局（簡稱市監總局）管轄。在這個新單位的職責中也清楚明訂，將負責市場綜合監督管理、組織和指導市場監管綜合執法工作、還有監督市場秩序，包括各種不正當競爭、假冒偽劣、侵犯知識產權的行為。

在第四次專利法修法草案中，把國知局的監督職責寫得更清楚：

表1：中國大陸第四次專利法修法草案部分內容 分享 facebook

修法理由中指出，因為專利市場日益活躍，專利運用方式日趨多元化，企業對規範專利市場、嚴格保護專利權的呼聲日益強烈，所以使專利行政部門承擔規範行業秩序等專利市場監督管理的重要職責。此外，條文中也明確賦予國知局對於專利代理師、專利代理機構的審批權能。至此，雖然修法尚未完成，但從組織調整以及權責劃分的方向來看，讓專利行業（包含專利權人、代理機構、專利代理師）守序守規，已經是國知局的重要職責。

今年開始、預計進行兩年的「藍天」整治行動，就是導正劣質代理機構的第一步。包括：《專利代理條例》中嚴令禁止的無資質「黑代理」行為、不正當招攬業務、非正常專利申請……這些足以影響專利行業的不當行為，都是藍天行動的整治對象。到今年七月底為止，國知局就已經檢查了57家代理機構，約談也有130家。

「藍天」行動目標放在劣質代理機構

八月時，國知局又加大整治力道，除了宣示重點查辦黑代理、非正常申請等典型案件外，也要求代理機構開始自我檢查並提出承諾、並且要求行業協會強化自律功能，蒐集違法行為線索。換句話說，從中央的國知局到各地的專利代理人協會，都是藍天行動的監督者。

另一個手段，是提高實用新型專利的審核門檻。在過去，對於意圖騙補的代理機構或申請人來說，不須要實體審查、程序也較為快速的實用新型專利，是成功取得專利補助的捷徑；但這幾年下來，實用新型專利也愈審愈嚴。林斯凱舉例，實用新型的權利要求必須以「其特徵在於」撰寫，而且不能涉及任何與方法步驟、材料選擇相關的技術方案，「國知局對這部分的審查非常嚴格，只要形式上不符合一律不准」，他估計，從2016到2019年之間，在控制授權數量的方向下，實用新型的授權率已經從90%下降到75%。

這兩年將是中國大陸專利行業轉型的關鍵期。一方面國家不在盲目追求專利數量，改為要求質量並重、甚至是量少質精；另一方面國知局在市場監督上被賦予更多職能，過去各種脫序的行業亂象，都將是整頓的目標。未來中國大陸的專利行業將呈現出何種風貌，值得關注。





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