親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦

南韓羽賽／兩局化解8局點 戴資穎生涯首闖4強

高鐵南延拍版！554億左營案勝出 最快2031年通車

中國專利變局：嚴打不正申請 國知局使出兩招殺手鐧

2019-09-27 08:36北美智權報

分享
【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

今年以來，中國大陸的專利代理行業氣氛相當緊張。雖然案件應接不暇的好光景依舊，但國知局準備鐵腕整治專利代理的傳聞，早在去年年底就傳開。尤其是今年一月、趕在農曆過年前，國知局就對一家嚴重違規的代理事務所開出停止承接新專利代理業務一年的大罰單，更使得行業裡人人自危，深怕不小心踏錯任何一步，就會落入同樣的下場。

國知局整治專利代理的根本原因，與中國大陸過去的重量不重質的專利政策有關。眾所周知的是，過去十年內中國大陸在專利的申請量、獲證量不但位居世界龍頭許久，甚至比美國、日本、德國等技術領先大國的總和還多。

問題是，在以量取勝的大目標下，也產生許多光怪陸離的申請行為。「我們聽過有些申請案，從頭到尾就一張A4紙，裡面就一個請求項，這樣也能拿到專利，」北京律盟知識產權代理有限責任公司資深顧問林斯凱說，因為政策把專利申請當作重點考核項目，所以各個地方政府都編列大筆預算補助，所以這類浮濫申請、一案多請的騙補現象，在中國大陸境內層出不窮。

分享

盲目衝量使專利行業充斥騙補現象

另一方面，國知局的角色功能也有所調整。去年三月，中國大陸國務院的組織體系進行改造，原本歸商務部管轄的國知局，改歸新設立的國家市場監督管理總局（簡稱市監總局）管轄。在這個新單位的職責中也清楚明訂，將負責市場綜合監督管理、組織和指導市場監管綜合執法工作、還有監督市場秩序，包括各種不正當競爭、假冒偽劣、侵犯知識產權的行為。

在第四次專利法修法草案中，把國知局的監督職責寫得更清楚：

表1：中國大陸第四次專利法修法草案部分內容
表1：中國大陸第四次專利法修法草案部分內容
分享

修法理由中指出，因為專利市場日益活躍，專利運用方式日趨多元化，企業對規範專利市場、嚴格保護專利權的呼聲日益強烈，所以使專利行政部門承擔規範行業秩序等專利市場監督管理的重要職責。此外，條文中也明確賦予國知局對於專利代理師、專利代理機構的審批權能。至此，雖然修法尚未完成，但從組織調整以及權責劃分的方向來看，讓專利行業（包含專利權人、代理機構、專利代理師）守序守規，已經是國知局的重要職責。

今年開始、預計進行兩年的「藍天」整治行動，就是導正劣質代理機構的第一步。包括：《專利代理條例》中嚴令禁止的無資質「黑代理」行為、不正當招攬業務、非正常專利申請……這些足以影響專利行業的不當行為，都是藍天行動的整治對象。到今年七月底為止，國知局就已經檢查了57家代理機構，約談也有130家。

「藍天」行動目標放在劣質代理機構

八月時，國知局又加大整治力道，除了宣示重點查辦黑代理、非正常申請等典型案件外，也要求代理機構開始自我檢查並提出承諾、並且要求行業協會強化自律功能，蒐集違法行為線索。換句話說，從中央的國知局到各地的專利代理人協會，都是藍天行動的監督者。

另一個手段，是提高實用新型專利的審核門檻。在過去，對於意圖騙補的代理機構或申請人來說，不須要實體審查、程序也較為快速的實用新型專利，是成功取得專利補助的捷徑；但這幾年下來，實用新型專利也愈審愈嚴。林斯凱舉例，實用新型的權利要求必須以「其特徵在於」撰寫，而且不能涉及任何與方法步驟、材料選擇相關的技術方案，「國知局對這部分的審查非常嚴格，只要形式上不符合一律不准」，他估計，從2016到2019年之間，在控制授權數量的方向下，實用新型的授權率已經從90%下降到75%。

這兩年將是中國大陸專利行業轉型的關鍵期。一方面國家不在盲目追求專利數量，改為要求質量並重、甚至是量少質精；另一方面國知局在市場監督上被賦予更多職能，過去各種脫序的行業亂象，都將是整頓的目標。未來中國大陸的專利行業將呈現出何種風貌，值得關注。


【詳細內容請見《北美智權報》245期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

從沙龍到法院 ─ 併購協商前後保護智財權的教戰守則

2019-09-27 14:11

淺談全球GUI設計保護的法制政策和實務策略

2019-09-27 14:11

數位時代盜版電影的量刑問題

2019-09-27 10:46

電商體驗服務發展四大型態：新內容、新通路、新社群、新智能

2019-09-27 08:36

受記憶體市場疲軟及貿易戰影響 半導體產業2019年不如預期 2020有轉機

2019-09-26 16:20

數位平台能解決台灣文創產業的困境嗎？

2019-09-26 11:20

2019年上半年12個品牌、37款大陸手機大盤點

2019-09-26 11:17

不道德或可恥商標不得註冊？美國最高法院2019年Iancu v. Brunetti案

2019-09-26 11:17

超低資金使用成本造成的社會現象

2019-09-26 11:17

淺談日本專利年費逾期繳納之正當理由的認定

2019-09-26 11:17

CAFC確認專利授權協議中的「合意管轄條款」可阻擋日後提起之PTAB複審程序

2019-09-26 11:17

中國專利變局：專利法修正延宕 法院與國知局角力浮上檯面

2019-09-26 11:17

半導體產業遍地開花 跨域合作勢不可擋

2019-09-26 11:17

案情反推諜對諜：調查局調查官教你如何就營業秘密案件搜證

2019-09-16 08:52

電子電機業新藍海：智慧醫療的技術與挑戰

2019-09-16 08:52

全球產業鏈不斷解構 台灣如何不被邊緣化？

2019-09-16 08:52

暫時停止呼吸之後-淺談日本專利年費逾期繳納之救濟

2019-09-16 08:52

日本企業求才秘辛：從日本最大人力銀行Rikunabi驚傳個資不當使用說起

2019-09-16 08:52

美中貿易戰未歇 引發全球政經局勢動盪

2019-09-16 08:52

製造大省廣東拼轉型 四大園區打造大陸工業機器人重鎮

2019-09-16 08:52

國外掀起區塊鏈商標侵權戰：BLOCKCHAIN可否被人註冊商標？

2019-09-16 08:52

網站內容外包的著作權侵權風險

2019-09-16 08:49

發展植物新藥 台灣的機會與難關在哪裡？

2019-09-16 08:47

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

大陸論文爭議多：作者被迫交出著作權還要支付版面費？

2019-09-12 17:03

醫藥專利的均等侵權判斷— 2019年UCB Inc. v. Watson Laboratories, Inc.案

2019-09-12 17:03

從歐洲法院判決看物品造形之純功能性問題

2019-09-12 17:03

2020夏季USPTO可能正式發布部分專利規費調漲公告

2019-09-12 17:03

《專利大數據-5》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析 (III)

2019-08-30 15:14

日本照護中心用MaaS打通銀髮族交通任督二脈

2019-08-30 15:11

兩岸機器人產業合作新進展：2019年新增兩項共通標準！

2019-08-30 15:11

使用「Patent Troll」就是誹謗？未必！

2019-08-30 15:11

透過近期CAFC判例看手段功能用語對專利的重大影響

2019-08-30 14:30

從面板產業的專利訴訟事件看「擬制新穎性」之「直接置換」原則

2019-08-29 16:13

靠5G釋照收入挹注國家財源 不見得是好事

2019-08-29 12:52

PTAB專利舉發結果出爐後 當事人是否適格向CAFC請求救濟？

2019-08-29 11:50

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

探討設計專利侵權比對分析的先前技藝範圍及技藝領域的限制

2019-08-29 11:50

小心著作權之爭：文創產業的著作權如何保護？

2019-08-29 11:50
看更多

熱門文章

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

晶華擊退商圈沒落的秘密 竟是靠一坪鬆餅攤

2019-09-20 09:41

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

華映破產倒閉》大同少了拖油瓶 還會出現一筆回沖利益？

2019-09-20 12:40

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 13:57

3步驟選出主升段股票、連3年報酬率50% 他28歲滾出千萬資產

2019-09-25 13:55

與北極狼共處 這樣與人類接觸會讓牠們少些野性嗎？

2019-09-23 15:41

國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

2019-09-26 08:37

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

擺脫4個害你變窮的壞習慣 小資女靠3招28歲存百萬

2019-09-25 08:50

柯文哲披橘袍戰藍綠？「柯宋會」先測風向

2019-09-26 08:35

股利入帳 手握金雞拿金蛋

2019-09-26 13:24

家中有兩個孩子學音樂 千萬別做這幾件事

2019-09-18 13:31

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:37

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:14

各路英雄好漢火力全開 作帳軍團來襲 尖兵股出列！

2019-09-20 10:46

謝金河：低基期股的尋寶

2019-09-19 11:45

會計專業加英語力 她31歲躍身財會襄理

2019-09-24 09:59

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:38

謝金河：以慢代快 投資要大於投機的心！

2019-09-26 13:20

兩強對決》比起「愛意」 這場仗「恨意」才是決戰點！

2019-09-20 09:34

ABF載板複製去年矽晶圓行情

2019-09-19 13:21

用咖啡取代檳榔！921後家園全毀 他靠「黑金」救了國姓鄉

2019-09-18 13:03

藉資料視覺化突顯特色 筆記達人擠進醫科窄門

2019-09-23 08:43

東區商圈人潮絡繹不絕榮景將不再？

2019-09-25 11:23

餐飲外送宅經濟 除了delivery還有哪些必學多益字？

2019-09-20 16:36

公婆偏心 父母怎麼平復孩子的委屈

2019-09-24 11:50

資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08

嚴陳莉蓮考驗／裕隆城商業區、住宅區暫緩施工 裕隆建設內部進行再評估

2019-09-19 13:41

爐石玩家突破一億、魔獸復刻 暴雪如何從中年危機翻身？

2019-09-18 13:09

外資低檔大買被動元件股

2019-09-19 13:26

飆股第4彈 新飆股名單 重磅登場

2019-09-27 13:27

水泥產業旺季駕到 逢低布龍頭廠 等待創高機會

2019-09-20 10:46

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

10月行情百花齊放？！ 多頭往往在利空絕境中誕生

2019-09-20 10:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top