受記憶體市場疲軟及貿易戰影響 半導體產業2019年不如預期 2020有轉機

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

一轉眼，2019年已踏入第三季的尾聲，也是一年一度SEMICON Taiwan盛會開展的時刻，剛好可以藉此機會對今年的半導體產業作一個回顧與展望。SEMI國際半導體產業協會產業分析總監曾瑞榆作了詳盡的分析。總括來講，受到記憶體市場疲軟及貿易戰等負面因素影響，今年的半導體產業出貨量比去年低很多；好消息是到了第三季末記憶體過剩的庫存已消化得差不多，到了最後一季，曾瑞榆認為IC的庫存量應該會每個月都有進步的空間，亦即持續下降，預計明年初可以回歸到業界的平均水準。

不過，雖然半導體市場需求疲軟，但台灣在先進製程的研發與投資卻是沒有鬆懈，截至2019年8月為止，台灣在半導體設備上的資本支出成長了49%，居區域之冠，且大部分來自先進製程的投資，堪稱傲視同儕。

SEMI國際半導體產業協會產業分析總監曾瑞榆，照片提供: SEMI 分享 facebook

在2019 SEMICON Taiwan展前記者會上，曾瑞榆就4個面向，剖析了2019年全球半導體市場趨勢，分別是（1）2019產業趨勢與困境、(2) 晶圓廠投資概觀、(3) 12吋晶圓廠概觀、及(4) 設備及材料市場。

曾瑞榆分享對2019年半導體市場趨勢的觀察時指出，2019年初至今伴隨記憶體產業的廣泛疲軟，各研究機構都已經下修了對2019年半導體產業的預測，從年初至今的趨勢來看，整體半導體設備投資同比下降20%，而整體晶片銷售同比也下滑14%。需求面部分，高階智慧型手機的成長趨緩，雲端業者的支出力道也不如去年，近期車用以及工業半導體市場也相對減速，再加上貿易以及國際地緣政治的衝突，可預期供應鏈庫存的消化會延續到今年年底，到2020年初水準才會回升。

然而，儘管有多項不確定因素，曾瑞榆也指出，目前仍預期2020年半導體市場將有5％至8％的復甦。在設備投資部分，台灣今明兩年在晶圓代工先進製程以及封裝測試業者先進封測產能的持續投資下，成長動能將高於其他市場，預計今年台灣將重新奪回全球第一大設備市場。至於記憶體部分的投資復甦，預計由NAND Flash在明年上半年開始，DRAM則可能落在明年下半年。

最大困境：雲端業者Capex降低 市場需求疲軟

市場疲軟乃由於市場需求降低，曾瑞榆指出，2019年前8大雲端業者的Capex（資本支出）與去年周年相比掉了10%，如果與去年下半年相比， 則今年上半年掉了15%以上（參見圖1）。Cloud / Server Capex的成長趨緩是造成2019年記憶體需求疲軟的原因之一，而另一個原因則是產業庫存狀態。

從分析數據可見，就7月來看IC庫存比去年高3-4%，如果從今年4月1來看，可以看出自第1季末第2季初已開始下滑，目前仍是庫存調整期，曾瑞榆認為會持續調整，在下半年逐月都會有進步的空間（參見圖2）。

圖1. 8大雲端業者2015年～2018年Capex走勢 （資料來源：【2019年全球半導體市場趨勢報告】，2019年SEMI展前記者會簡報， SEMI國際半導體產業協會產業分析總監曾瑞榆，2019年9月） 分享 facebook

IC業者庫存偏高的主因應來自於對市場的預期與實際狀況有落差。曾瑞榆表示2019年上半年的市場需求確實是低於去年預期，業者本來於2018年底已經知道今年上半年是比較疲軟的，但需求下滑的程度還是高於大家預期，因此今年上半年在調降稼動率的部分還是調整得不夠，從而造成今年庫存的消化時間會延續到下半年，可能會到2020年初才會回歸到業界平均的水準。

圖2. IC庫存狀況（2016年1月~ 2019年7月） （資料來源：【2019年全球半導體市場趨勢報告】，2019年SEMI展前記者會簡報， SEMI國際半導體產業協會產業分析總監曾瑞榆，2019年9月） 分享 facebook

此外，在終端應的部分像是高階智慧型手機，曾瑞榆認為今年下半年態勢還是有存在一些風險：「雖然iPhone第三季推出了新機，但預計整體 iPhone出貨量不會超過2018年總和，至於其他高階手機，像是華為，仍是身陷貿易戰風暴，還是在美國制裁名單中，因此採購量還是很保守。但由於華為希望擺脫一些美國廠商的供應鏈，因此對一些台灣廠商而言反而是利多的。但整體來說，華為在下半年採購的部分還是有很大的不確定性。」

另外值得注意的是，今天上半年PC的需求因為受到CPU短缺的影響，出貨量也趨緩，雖然今年下半年CPU短缺狀況應有所趨緩，但目前看起來仍是有所影響。

曾瑞榆還提到，2019年有點奇怪的是車用與工業用的需求也沒有特別強盛。這可能是由於中國今年1-8月汽車銷售狀況比去年（2018）下滑11%。由於目前中國是全球最大的新車市場，因此其市場需求對全球相關產業鏈有很大影響，數據證明中國於2019年在車用及工業用的需求比2018年弱很多。

在整體IC產業營收的部分，曾瑞榆認為今年拖垮產業營收的最主要是在記憶體區塊，在市場疲軟庫存過盛的情況下，mobile DRAM的價格有很大的壓力，即使到了第3、4季仍會持續下滑，降幅甚至會到兩位數，要到第4季價格下滑情況才有可能趨緩。

而在伺服器 DRAM方面，去年市場十分強勁，今年由於雲端業者 Capex下滑，導至server DRAM需求也是快速下滑。不過目前下滑已有緩下來跡象，而庫存也漸漸開始平衡。至於NAND Flash部分則是於第3季已開始穩定，而第4屆也已有一些需求預估，因此預估NAND Flash的周期性反彈會比mobile DRAM來得早一些。





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