數位平台能解決台灣文創產業的困境嗎？

分享 facebook 【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

對於文創產業來說，通路不僅是文創產品的銷售平台，更是共創產業鏈的合作夥伴，文創產業的最後一哩路，就是透過通路平台拉近和消費者的距離。聯合數位文創有.設計uDesign總監林倫慶指出，台灣文創產業大部分為微型企業，大部分業者缺乏推展國際市場的能力，如何利用新型態技術和數位平台資源，將是文創商品銷售決勝點。

台灣文創以微型企業為主、僅一成外銷

台灣85％的文創企業資本額在新台幣500萬元以下，有三成企業成立未滿五年，大部分是微型產業。從整體營業額觀察，台灣文創產業的家數成長幅度大於營業額成長幅度，2017年平均每家廠商營業額較2016年度微幅下滑0.31%，平均每家廠商年營收額為1322萬元；若從經營年數觀察，成立以20年以上的廠商平均營業額最高，每家約為2,275萬元。就營業額角度來看，六都營業額占比總計高達九成，依序分別為台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市及台南市。

圖一、聯合數位文創有.設計uDesign總監林倫慶分享「談文創產業通路平台的數位決勝點」 （吳碧娥／攝影） 分享 facebook

圖二、台灣文化創意產業概況 （圖片來源：2019/9/17「新型態體驗電商趨勢暨應用案例交流分享會」，林倫慶簡報資料） 分享 facebook

根據文化部統計，文創產業佔台灣GDP的4.5％，整體文創產業仍以內需市場為主，只有一成比例為外銷。財稅資料所統計資料顯示，產品設計產業、數位內容產業、創意生活產業、工藝產業以及設計品牌時尚產業的外銷比重，高於台灣整體文創產業。由於台灣文創產業大部分為微型企業，缺乏推展國際市場的能力，如何透過新型態技術和數位平台資源輔導，將是文創商品銷售很重要的一環。

表一、2017年台灣文化創意產業之內外銷比率 （資料來源：2018台灣文化創意產業發展年報） 分享 facebook

結合電商與文創的數位平台

聯合報系於2011年跨足電子商務事業，2014年7月成立「有.設計uDesign」，2017年結合「有.設計uDesign」、「活動部」、「udn售票網」，正式成立聯合數位文創，投入台灣文化創意產業發展。聯合數位文創將過去十多年藝術展演與活動策展經驗、結合設計電商平台、售票服務、以及原創圖文IP培育計畫，打造帶向國際舞台的台灣文創產業生態鏈。

圖三、聯合數位文創營運範疇 （圖片來源：2019/9/17「新型態體驗電商趨勢暨應用案例交流分享會」，林倫慶簡報資料） 分享 facebook

為發展台灣原創IP與角色圖文創作內容，聯合數位文創在2017年設置IP授權發展中心，培育台灣新銳插畫家與創作者。udn Licensing IP授權發展中心為「國際授權協會」（LIMA）的正式會員，主要服務包含圖像經紀、圖像授權、異業結盟、資源媒合、國際展會，提供圖文創作者完善產業資源與市場發展策略，協助創作者建立品牌並接軌國際市場創造實際收益，udn Licensing成立第一年即執行文化部Fresh Taiwan圖像授權國際參展計畫，協助帶領台灣原創品牌參與上海、香港及東京展覽，協助媒合和經紀。

圖四、IP授權發展中心營運模式 （圖片來源：聯合數位文創） 分享 facebook

其中，「有.設計uDesign」為一設計媒體結合電子商務之文創平台，以「購.設計」、「閱.設計」、「主題精選」、「限時集購」四大主軸，圍繞在設計類文創商品上，並提供產業資訊、國內外設計趨勢、引進國外商品到台灣，協助台灣業者了解現在國際上設計商品的趨勢。

圖五、有.設計四大營運主軸 （圖片來源：有.設計官網） 分享 facebook





【詳細內容請見《北美智權報》245期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】