不道德或可恥商標不得註冊？美國最高法院2019年Iancu v. Brunetti案

專利商標局曾經拒絕註冊止痛藥的商標「You Can’t Spell Healthcare Without THC」(沒有四氢大麻酚你不能說有健康照顧)、飲料的商標「Marijuana Cola」(大麻可樂)和「Ko Kane」(讀音接近Cocaine古可鹼),因為「不適當地美化毒品濫用」是可恥的。

另一方面,專利商標局卻同意註冊一些正面形象的商標,例如「D.A.R.E. to Resist Drugs and Violence」(勇於拒絕毒品和暴力)以及「Say No To Drugs—Reality is the Best Trip in Life」(對毒品說不:現實是人生的最佳旅程)。