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2019年上半年12個品牌、37款大陸手機大盤點

2019-09-26 11:17北美智權報

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【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

今年上半年的大陸手機市場，如果用一個詞來形容，你想到的是啥？

對華為來說，可能是「越挫越勇」，雖然在美國市場遭遇禁令，但是，華為智慧手機新品發佈頻率不斷提升，並且其全球銷量也在逆勢增長；對錘子、360金立、酷派等來說，可能是「江湖再見」，這些品牌中的手機很多已經在市場絕跡，就看未來還有無「重返」的機會了；而對於小米、vivo和OPPO等來說，可能是「喜憂相伴」，喜的是市場佔有率還在進一步擴大，憂的是它們遭遇的專利訴訟風險也在不斷加大。

有關統計數據顯示，2019年1-7月共有515款手機在大陸獲得了3C證書，這些手機來自於108家品牌廠商（製造商）。其中型號數量排名前6的是華為（91款）、vivo（32款）、海信（29款）、蘋果（26款）、聯想（24款）、OPPO（22款），這6家合計占比為43.5%。

而據不完全統計，2019年上半年，包括華為、三星、榮耀、小米、紅米、vivo、OPPO、中興、魅族、聯想、努比亞、一加等在內的十二家主要智慧手機廠商，共計對外發佈了37款手機。

那麼，從發佈時間、地點及硬體配置盤點和總結2019年上半年發佈的智慧手機，，它們到底呈現了哪些特點，又形成了哪些共識和趨勢？

發佈時間：5月是智慧手機發佈高峰期，當月新品款數占上半年32.4%

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2019年上半年，幾乎每一個月都有新款手機發佈，其中，5月是當之無愧的發佈高峰期，共計有11款手機選擇在5月發佈，包括榮耀、中興、realme、OPPO、聯想、魅族和紅米等七個品牌。

發佈地點：過半數新品發佈會首選北京

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2019年上半年十二家主要智慧手機品牌共計37款手機，分別選擇在北京、上海、珠海、福州、香港、武漢、成都等城市進行新品發佈，其中，北京幾乎是所有智慧手機品牌的最愛，共計有8個品牌共計17個款式選擇在北京發佈。

前置相機：3200萬以及1600萬成為最受歡迎的前置鏡頭畫素選擇

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2019年上半年37款手機新品中，共有11款手機選擇1600萬像素鏡頭作為前置鏡頭，占30%。共10家廠商選擇3200萬畫素鏡頭作為前置鏡頭，占27%。另有7家廠商選擇2000萬畫素鏡頭作為前置畫素，占19%。剩下如1200萬、800萬和1000萬畫素鏡頭，僅被1至2家廠商所採用。

後置拍照：後置三鏡頭成主流配置，53%新品選擇後置三鏡頭

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2019年上半年37款手機新品中，有19款選擇後置三鏡頭，占52%。有11款選擇後置雙鏡頭，占28%。有5款選擇後置四鏡頭，占14%。2款搭載單鏡頭，占6%。

在算法得不到優化的情況下，增加鏡頭來應對複雜場景獲得更多模式成為手機廠商最簡單粗暴的手段。增加廣角來擴大視野、景深來製造人像、長焦來實現遠距離拍攝，而如果是單鏡頭連最基礎的人像都很難搞定，雙鏡頭又無法同時實現遠距離變焦以及更廣闊視野，三鏡頭四鏡頭自然會應用在很多手機當中。


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北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

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