親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦

發展植物新藥 台灣的機會與難關在哪裡？

2019-09-16 08:47北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

開發新藥的方式，除了傳統的化學小分子藥物、當紅的蛋白質大分子藥物，也可以從天然植物中萃取有效成分。不過，因為植物新藥的成分複雜，原料品質又掌控不易，能成功達到上市目標的案例少之又少，但對農耕技術成熟、農業又急欲往高經濟作物發展的台灣來說，作為植物新藥的原料基地，確實是農業未來可行的方向。

只要有朋友前往德國旅遊，百靈油往往是這趟旅途最受歡迎的伴手禮。只要出現頭暈、頭痛、蚊蟲叮咬，甚至腸胃不適，都可以使用百靈油來緩解症狀。不過，百靈油的主要成分並非什麼了不起的化學物質，而是在人類社會中，已經被使用超過千年的藥草：胡椒薄荷。其他常見的藥草，還包括可用於解毒、加強免疫的紫錐花，以及東方社會熟悉的薑黃、薏仁……等。

不過，可別把這些藥草跟傳統的中草藥劃上等號。「它們在成份組成、功效驗證上都不一樣，」台灣經濟研究院研究七所所長孫智麗指出，中草藥是指依據固有習慣使用、並經主管機關選定公告的傳統中藥配方調製而成的方劑，但若是以這些藥品複方、植物、真菌、藻類為基礎而來的新成份，或是用於新療效、新用途的製劑，就被稱作植物新藥。

人類使用植物入藥，已有千年以上歷史

舉例來說，台灣常見的中藥材黃耆，在中醫學上有補氣的功效，可以增進人體的抵抗力，提升消化功能，因此許多藥方當中都可以看見黃耆。不過，懷特生技將黃耆中的多醣體成分分離、純化，製作成用於緩解癌末病人重度疲勞症狀的藥物。這件名為懷特血寶的藥物，已經通過新藥上市的三期臨床試驗，獲得上市銷售許可。

圖1：懷特生技利用黃耆萃取物開發的懷特血寶，是台灣第一項植物新藥 （資料來源：懷...
圖1：懷特生技利用黃耆萃取物開發的懷特血寶，是台灣第一項植物新藥 （資料來源：懷特生技）
分享

「植物新藥的主管機關是食藥署（TFDA），不是中藥的中醫藥司，」就法規來看，孫智麗補充，台灣對中、西醫用藥的管理制度與上市要求都不同，而植物新藥屬於西醫領域，自然也得跟其他化學藥物一樣，完成新藥查驗程序。不過，能夠成功通過新藥上市流程的植物新藥並不多。以台灣來說，除了懷特血寶之外，另一件成功上市的植物新藥為中天生技的貧血、經期不適症狀藥物賀必容；就算再加上由中醫藥司所管理、將中醫藥典籍中的藥方應用在新適應症的「中藥新藥」，總共也才四項藥物。

明明中、西方都有使用植物入藥的悠久歷史，為什麼成功上市的案例那麼少？孫智麗指出，因為在藥物成分的有效性、產品的一致性上常常遇到考驗。「化學藥物的成分單一，而且可以在實驗室中生產，原料跟產品的品質都可以控制，但植物藥常常是混合物，可能會有多於一項成分產生作用，難以確認個別成分的安全性與有效性，」她補充，植物新藥的原料是來自於自然環境中種植的藥用植物，只要種植條件如土壤、灌溉有些微不同，都會使最終產品品質相異，甚至同一個農場中不同批次的作物，藥效也會有所差異。

原料品質差異大，是植物新藥發展瓶頸

因此，在面對植物新藥時，世界各國的藥政機關，無不以高標準嚴格檢視。以美國FDA為例，農委會台中區農業改良場副研究員陳裕星指出，在臨床試驗的每個階段，業者都必須提供藥用物質在田間生產的穩定性資料，意即在臨床試驗的初期，業者就必須提前為日後的生產品質管控做好準備。「依據FDA的植物新藥開發指引，他們建議使用固定品種、在固定的區域和季節進行栽種和收穫；遵循優良農業操作規範，並且確認每批原料有一致的主要成份，」陳裕星說。

為了確保藥用植物的品質穩定，包括歐盟、美國、中國大陸都制定了相關管理辦法；其中歐盟在1998年建立的優良農業種植與採收規範準則（GACP），已經被聯合國發展為全球性的規範（GLOBALGAP），至今已有超過一百個國家採納。

圖2：在台灣大受歡迎的德國百靈油，主要成分也是藥用植物薄荷 （圖片來源：http...
圖2：在台灣大受歡迎的德國百靈油，主要成分也是藥用植物薄荷 （圖片來源：https://www.bio-diaet-berlin.de/en/sortiment/china-oel/）
分享

至於台灣，雖然早就從1959年就開始投入藥用植物的栽培技術開發，但除了農產品通用的台灣農業種植規範（TGAP），尚未針對藥用植物設計符合國際標準的認證機制。即使如此，農委會在藥用植物栽培上的成就依然有目共睹。陳裕星舉例，早在1999年，台灣就已經從加拿大引進紫錐花試種，成功培育出新品種「紫錐花台中一號」；至於全球超過兩百個流通品種的薄荷，農委會也栽培出12種高精油產量的品種，與中研院合作分析與應用。

「亞洲國家對於紫錐花可能還不熟悉，但在歐美已經有了豐富的臨床使用經驗，每年相關產品的銷售額可以超過一億歐元！」陳裕星認為，雖然台灣可耕地面積狹小，但仍然有80公頃的規模，其中更有三分之一處於休耕，而且範圍遍佈高、低海拔，可以做為生產植物新藥原料的基地。「只要找尋適合的作物和生長區位，進行五到十年的栽培和採收規劃，這可以是項百年事業，」陳裕星說。

分享


【詳細內容請見《北美智權報》244期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

案情反推諜對諜：調查局調查官教你如何就營業秘密案件搜證

2019-09-16 08:52

電子電機業新藍海：智慧醫療的技術與挑戰

2019-09-16 08:52

全球產業鏈不斷解構 台灣如何不被邊緣化？

2019-09-16 08:52

暫時停止呼吸之後-淺談日本專利年費逾期繳納之救濟

2019-09-16 08:52

日本企業求才秘辛：從日本最大人力銀行Rikunabi驚傳個資不當使用說起

2019-09-16 08:52

美中貿易戰未歇 引發全球政經局勢動盪

2019-09-16 08:52

製造大省廣東拼轉型 四大園區打造大陸工業機器人重鎮

2019-09-16 08:52

國外掀起區塊鏈商標侵權戰：BLOCKCHAIN可否被人註冊商標？

2019-09-16 08:52

網站內容外包的著作權侵權風險

2019-09-16 08:49

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

大陸論文爭議多：作者被迫交出著作權還要支付版面費？

2019-09-12 17:03

醫藥專利的均等侵權判斷— 2019年UCB Inc. v. Watson Laboratories, Inc.案

2019-09-12 17:03

從歐洲法院判決看物品造形之純功能性問題

2019-09-12 17:03

2020夏季USPTO可能正式發布部分專利規費調漲公告

2019-09-12 17:03

《專利大數據-5》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析 (III)

2019-08-30 15:14

日本照護中心用MaaS打通銀髮族交通任督二脈

2019-08-30 15:11

兩岸機器人產業合作新進展：2019年新增兩項共通標準！

2019-08-30 15:11

使用「Patent Troll」就是誹謗？未必！

2019-08-30 15:11

透過近期CAFC判例看手段功能用語對專利的重大影響

2019-08-30 14:30

從面板產業的專利訴訟事件看「擬制新穎性」之「直接置換」原則

2019-08-29 16:13

靠5G釋照收入挹注國家財源 不見得是好事

2019-08-29 12:52

PTAB專利舉發結果出爐後 當事人是否適格向CAFC請求救濟？

2019-08-29 11:50

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

探討設計專利侵權比對分析的先前技藝範圍及技藝領域的限制

2019-08-29 11:50

小心著作權之爭：文創產業的著作權如何保護？

2019-08-29 11:50

新加坡智財局IPOS推出全球首個商標註冊APP 「IPOS Go」， 節省80%申請時間

2019-08-29 11:50

美國商標之描述性合理使用：開特力使用「運動燃料」案件

2019-08-29 11:50

專利交易暗湧 手機廠商全球5G突圍

2019-08-29 10:27

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:25

從骨幹架構到終端應用 5G商機在哪裡？

2019-08-16 13:25

不著急版的美國專利申請程序選項

2019-08-16 13:25

美國商標申請新規定8月3日生效 劍指來自中國的申請案

2019-08-16 10:17

電視節目IP的兩個面向：著作權和商標

2019-08-16 10:17

是姓名權還是商標權？淺談「藝名」使用之法律問題

2019-08-16 10:16

境外資金匯回專法8/15上路 一年內最低稅率只要4％！

2019-08-15 14:56

安全劑能否申請農藥專利延長保護：2014年歐洲法院Bayer CropScience案

2019-08-15 14:56

令和第一案：專利權被侵害的損失如何計算？—從日本知財高裁的大合議判決談起

2019-08-15 14:56

當汽車不再只是「汽」車

2019-08-15 14:56

《專利大數據-4》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析（II）

2019-08-15 14:56
看更多

熱門文章

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

中秋起義 郭韓宣戰

2019-09-12 09:16

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

藍營新共主韓國瑜成大事只靠韓粉？

2019-09-12 09:16

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

學霸謝佩芬接到「陌生人」電話 勸進她選立委

2019-09-12 09:14

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

大車隊卯上小新創 掀16億代駕市場龍頭大戰

2019-09-12 13:52

拒西進拚到亞洲最大！不銹鋼管王的員工開超跑哲學

2019-09-12 13:49

PCB全面逆襲 高頻高速CCL為關鍵

2019-09-11 12:28

林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

2019-09-12 09:16

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

黃金1500還能買嗎？用這幾種商品打造煉金大法

2019-09-12 11:28

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

一場實習生計畫 如何讓宏碁進軍寵物市場？

2019-09-12 13:54

裁縫到司機 強大人脈庫24小時解決旅客訂製西裝

2019-09-12 13:45

跟Netflix拚了！Apple TV+每月只要150元 一向「高貴」的蘋果為何要打價格戰？

2019-09-12 12:05

謝金河：挑選營收創新高、技術面突圍股

2019-09-11 12:29

看冰的日子

2019-09-09 13:55

短短36個字讓股東權益大加分 首例適用「大同條款」上市公司出爐

2019-09-11 13:05

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

光學指紋辨識技術夯 屏下指紋辨識展現魅力

2019-09-11 12:35

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:05

永凍土解凍 北極地底下的威脅

2019-09-16 12:51

古典音樂遠比你想像的更加「爵士」

2019-09-10 13:03

你絕對沒看過的一整條香魚的豪邁拉麵 就在長野上田

2019-09-09 08:50

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

老市場裡品味創意法國料理 想吃還沒那麼容易訂位

2019-09-09 14:40

嫦娥奔月也要5G 聯發科有可能再攻500元嗎？

2019-09-11 13:07

走進神木群 體察400歲的生存之道

2019-09-16 08:57

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

30年一次大機會 打出好牌帶領台灣走向經濟繁榮

2019-09-12 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top