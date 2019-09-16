親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦

國外掀起區塊鏈商標侵權戰：BLOCKCHAIN可否被人註冊商標？

2019-09-16 08:52北美智權報

分享
【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

近幾年來，區塊鏈（blockchain）是一個很紅的網路技術，其相關的貨幣技術與各種應用，引起許多人關注，也有不少公司開始從事區塊鏈的相關加密貨幣交易或服務。有趣的是，blockchain這個英文字，可否被某家公司註冊為商標，並禁止其他公司不能使用blockchain這個英文字作為商標，否則構成侵權？2018年在美國起訴的Blockchain Luxembourg v. Paymium訴訟案，就是這樣的有趣案件，而這則案件在2019年8月法院做出初步判決。

2018年9月，原告Blockchain Luxembourg公司和美國Blockchain公司（以下合稱Blockchain公司），控告Paymium公司及其創辦人Pierre Noizat先生，主張Paymium公司使用blockchain.io為商標和網址，侵害了其BLOCKCHAIN的商標權，並有其他不實陳述等不公平競爭行為。

原告Blockchain公司及其商標BLOCKCHAIN

原告Blockchain Luxembourg公司是一家於盧森堡設立的公司，而美國Blockchain公司則是其在美國設的子公司。Blockchain公司是世界上最大的數位資產交易平台，使用自己的BLOCKCHAIN商標和服務商標，促成超過一億筆數位交易，交易總價值超過二千億美元，並對全球140個國家的2800萬客戶，提供可信賴、安全的數位支付工具以及其他信託金融服務。

Blockchain公司說明，其對於小寫的「blockchain」（區塊鏈）這個字，並沒有主張商標，小寫的「blockchain」（區塊鏈）這個字可用來形容什麼是加密虛擬貨幣（cryptocurrency），例如比特幣（bitcoin），且可用來形容產業可能從事的各種應用。

Blockchain公司主張其商標的範圍，是從2012年起至今，長期使用的大寫的BLOCKCHAIN商標，並將此商標用於販售各種自家的Blockchain產品和服務，包括可信賴的數位帳戶以及其他金融服務，且BLOCKCHAIN商標，在美國與世界消費者之間已經普遍著名。

從2013年起，原告Blockchain公司所使用的網站，網址為www.blockchain.com ，並以BLOCKCHAIN.COM作為商標，行銷其網站與服務。若在使用Google搜尋引擎以「blockchain」為關鍵字搜尋，所得到的第一筆搜尋結果，就是原告的www.blockchain.com網站。

美國的商標採取使用主義，所以Blockchain公司主張，其有五個使用的文字商標，包括：（1）BLOCKCHAIN （從2011年開始使用）；（2） BLOCKCHAIN.INFO （從2011年開始使用）；（3） BLOCKCHAIN.COM（從2013年開始使用）； （4） BLOCKCHAIN MERCHANT （從2012開始使用）；（5） BLOCKCHAIN PRINCIPAL STRATEGIES（從2018年開始使用），Blockchain公司將這些商標使用於其數位錢包服務、行動應用程式服務、網站服務、和套裝服務。

另外，於2017年1月開始，原告Blockchain公司開始使用BLOCKCHAIN的設計商標（請見下圖一），在美國的州際商務，對消費者從事行銷、廣告、散布、要約、提供其數位錢包服務（Digital Wallet Services）、網站服務、和行動App程式服務。

圖一、大寫BLOCKCHAIN及設計圖商標 （資料來源：https://www....
圖一、大寫BLOCKCHAIN及設計圖商標 （資料來源：https://www.theblockcrypto.com/2019/08/16/new-york-federal-court-allows-trademark-infringement-lawsuit-over-use-of-blockchain-io-to-proceed-in/）
分享

雖然有上述各種使用的大寫BLOCKCHAIN商標，原告Blockchain公司在美國主要註冊的商標，是2018年7月註冊的商標。其所註冊的商標，並沒有強調顏色必須是藍色。請見下表：

表一、 Blockchain公司在美國註冊的商標 （資料來源: Blockcha...
表一、 Blockchain公司在美國註冊的商標 （資料來源: Blockchain Luxembourg S.A. v. Paymium, SAS, 1:18-cv-08612 （S.D.N.Y. Aug. 7, 2019），起訴書）
分享

被告Paymium公司及使用的BLOCKCHAIN.IO商標

被告Paymium是一家提供數位貨幣服務的法國公司，之前使用的是其他商標，包括PAYMIUM和BITCOIN CENTRAL，從事的是加密貨幣的交易服務。

但到2018年時，Paymium公司開始使用blockchain.io這個商標與網址，從事相關宣傳，吸引投資者參與其數位貨幣首次公開發行（initial coin offering，簡稱ICO），推銷自己的數位貨幣服務平台的服務。

圖二、Paymium 公司的BLOCKCHAIN.IO設計商標 （資料來源: B...
圖二、Paymium 公司的BLOCKCHAIN.IO設計商標 （資料來源: Blockchain Luxembourg v. Paymium., Case 1:18-cv-08612（SDNY, 2018），起訴書）
分享

原告認為，這會讓他人以為，其發行的數位貨幣首次公開發行，與Blockchain公司有關，且有相當多的消費者真的被混淆。故原告主張其行為構成商標侵害，以及誤導陳述。

表二、原告和被告的商標比較 （資料來源: Blockchain Luxembou...
表二、原告和被告的商標比較 （資料來源: Blockchain Luxembourg v. Paymium., Case 1:18-cv-08612（SDNY, 2018），起訴書）
分享

此外原告控告，Paymium公司對外公開宣稱，其數位貨幣首次公開發行已經在美國證券交易管理委員會「註冊」，但這卻是不實的，故構成欺騙消費者的不實陳述。

被告認為Blockchain是通用名稱

本案被告反擊，並申請「駁回起訴」（motion to dismiss），亦即認為原告的主張在法律上根本無法成立，而不需要進一步召開陪審團。

被告認為，blockchain是通用名稱，任何人都可以使用。且原告的商標，除了有註冊的BLOCKCHAIN及圖形之外，其他的使用只是一種描述性使用，亦即描述其所販賣的商品或服務與區塊鏈有關，並不具識別性。

被告主張，原告Blockchain公司在2017年11月申請前述的BLOCKCHAIN設計商標時，美國專利商標局於2018年3月初步認定blockchain這個字只是描述性的字眼，要求必須對這個字聲明不專用。十五天後，Blockchain公司同意對這個字聲明不專用。最後美國專利商標局同意該BLOCKCHAIN設計商標的註冊。被告Paymium公司認為，從這個過程中，原告自己都承認，Blockchain這個字只是描述性的字眼。

但原告Blockchain認為，其商標在性質上並非描述性商標，就算blockchain這個字有區塊鏈的一般意義，但原告擁有的商標都是以大寫呈現，具有第二意義。除此之外，原告的BLOCKCHAIN商標，和被告的Blockchain.io商標，兩者構成實質近似。

紐約南區法院初步判決

由於被告申請「駁回起訴」，故紐約南區地區法院在2019年8月做出初步判決。法院認為，識別性屬於事實問題，有沒有第二意義和兩商標有沒有實質近似，也是事實問題，故關於商標的侵權主張部分，都有必要進一步召開陪審團。

不過，原告訴訟的另一個部分，是主張被告對於所發行的數位貨幣有向美國證管會申請登記，屬於不實陳述。法院認為被告確實有向證管會申請審查中，故不算是不實陳述，這部分則判決原告主張顯無理由。

因此，這個案件就只剩下商標侵權的部分，將繼續進行後續的陪審團審判。到底最後結果如何，會決定我們對於blockchain這個字的使用範圍，值得我們繼續關注。


【詳細內容請見《北美智權報》244期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

案情反推諜對諜：調查局調查官教你如何就營業秘密案件搜證

2019-09-16 08:52

電子電機業新藍海：智慧醫療的技術與挑戰

2019-09-16 08:52

全球產業鏈不斷解構 台灣如何不被邊緣化？

2019-09-16 08:52

暫時停止呼吸之後-淺談日本專利年費逾期繳納之救濟

2019-09-16 08:52

日本企業求才秘辛：從日本最大人力銀行Rikunabi驚傳個資不當使用說起

2019-09-16 08:52

美中貿易戰未歇 引發全球政經局勢動盪

2019-09-16 08:52

製造大省廣東拼轉型 四大園區打造大陸工業機器人重鎮

2019-09-16 08:52

網站內容外包的著作權侵權風險

2019-09-16 08:49

發展植物新藥 台灣的機會與難關在哪裡？

2019-09-16 08:47

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

大陸論文爭議多：作者被迫交出著作權還要支付版面費？

2019-09-12 17:03

醫藥專利的均等侵權判斷— 2019年UCB Inc. v. Watson Laboratories, Inc.案

2019-09-12 17:03

從歐洲法院判決看物品造形之純功能性問題

2019-09-12 17:03

2020夏季USPTO可能正式發布部分專利規費調漲公告

2019-09-12 17:03

《專利大數據-5》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析 (III)

2019-08-30 15:14

日本照護中心用MaaS打通銀髮族交通任督二脈

2019-08-30 15:11

兩岸機器人產業合作新進展：2019年新增兩項共通標準！

2019-08-30 15:11

使用「Patent Troll」就是誹謗？未必！

2019-08-30 15:11

透過近期CAFC判例看手段功能用語對專利的重大影響

2019-08-30 14:30

從面板產業的專利訴訟事件看「擬制新穎性」之「直接置換」原則

2019-08-29 16:13

靠5G釋照收入挹注國家財源 不見得是好事

2019-08-29 12:52

PTAB專利舉發結果出爐後 當事人是否適格向CAFC請求救濟？

2019-08-29 11:50

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

探討設計專利侵權比對分析的先前技藝範圍及技藝領域的限制

2019-08-29 11:50

小心著作權之爭：文創產業的著作權如何保護？

2019-08-29 11:50

新加坡智財局IPOS推出全球首個商標註冊APP 「IPOS Go」， 節省80%申請時間

2019-08-29 11:50

美國商標之描述性合理使用：開特力使用「運動燃料」案件

2019-08-29 11:50

專利交易暗湧 手機廠商全球5G突圍

2019-08-29 10:27

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:25

從骨幹架構到終端應用 5G商機在哪裡？

2019-08-16 13:25

不著急版的美國專利申請程序選項

2019-08-16 13:25

美國商標申請新規定8月3日生效 劍指來自中國的申請案

2019-08-16 10:17

電視節目IP的兩個面向：著作權和商標

2019-08-16 10:17

是姓名權還是商標權？淺談「藝名」使用之法律問題

2019-08-16 10:16

境外資金匯回專法8/15上路 一年內最低稅率只要4％！

2019-08-15 14:56

安全劑能否申請農藥專利延長保護：2014年歐洲法院Bayer CropScience案

2019-08-15 14:56

令和第一案：專利權被侵害的損失如何計算？—從日本知財高裁的大合議判決談起

2019-08-15 14:56

當汽車不再只是「汽」車

2019-08-15 14:56

《專利大數據-4》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析（II）

2019-08-15 14:56
看更多

熱門文章

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

中秋起義 郭韓宣戰

2019-09-12 09:16

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

藍營新共主韓國瑜成大事只靠韓粉？

2019-09-12 09:16

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

學霸謝佩芬接到「陌生人」電話 勸進她選立委

2019-09-12 09:14

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

大車隊卯上小新創 掀16億代駕市場龍頭大戰

2019-09-12 13:52

拒西進拚到亞洲最大！不銹鋼管王的員工開超跑哲學

2019-09-12 13:49

PCB全面逆襲 高頻高速CCL為關鍵

2019-09-11 12:28

林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

2019-09-12 09:16

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

黃金1500還能買嗎？用這幾種商品打造煉金大法

2019-09-12 11:28

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

一場實習生計畫 如何讓宏碁進軍寵物市場？

2019-09-12 13:54

裁縫到司機 強大人脈庫24小時解決旅客訂製西裝

2019-09-12 13:45

跟Netflix拚了！Apple TV+每月只要150元 一向「高貴」的蘋果為何要打價格戰？

2019-09-12 12:05

謝金河：挑選營收創新高、技術面突圍股

2019-09-11 12:29

看冰的日子

2019-09-09 13:55

短短36個字讓股東權益大加分 首例適用「大同條款」上市公司出爐

2019-09-11 13:05

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

光學指紋辨識技術夯 屏下指紋辨識展現魅力

2019-09-11 12:35

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:05

永凍土解凍 北極地底下的威脅

2019-09-16 12:51

古典音樂遠比你想像的更加「爵士」

2019-09-10 13:03

你絕對沒看過的一整條香魚的豪邁拉麵 就在長野上田

2019-09-09 08:50

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

老市場裡品味創意法國料理 想吃還沒那麼容易訂位

2019-09-09 14:40

嫦娥奔月也要5G 聯發科有可能再攻500元嗎？

2019-09-11 13:07

走進神木群 體察400歲的生存之道

2019-09-16 08:57

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

30年一次大機會 打出好牌帶領台灣走向經濟繁榮

2019-09-12 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top