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製造大省廣東拼轉型 四大園區打造大陸工業機器人重鎮

2019-09-16 08:52北美智權報

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【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

大陸工業機器人已經連續六年稱霸世界第一大應用市場，整個大陸有超過50個機器人產業園區，當中正在推動「機器換人」的製造大省廣東，逐漸成為最大的工業機器人生產基地，產量占全國五分之一強。佛山市順德區政府去（2018）年宣佈打造機器人全產業鏈，計劃五年內投入至少人民幣800億元、引進1萬名機器人專家及研究人員；東莞也將在兩年內將打造世界級機器人產業園區，孵化超過100家機器人產業創業團隊，廣東在工業機器人領域中的未來發展，值得兩岸密切注意。

工業機器人產量提前達陣，今年預估將達20萬台

隨著大陸政策扶持發展、產業需求不斷擴大，機器人市場規模持續成長。大陸中商產業研究院近期發布的《2019年機器人產業園發展前景及投資研究報告》顯示，2018年大陸機器人市場超過310億美元，2019年預計將達400億美元。到2020年，大陸機器人市場規模有機會超過500億美元。

圖一、中國機器人市場規模預估 （圖片來源：中商產業研究院）
圖一、中國機器人市場規模預估 （圖片來源：中商產業研究院）
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大陸機器人市場仍以工業機器人為主，近幾年工業機器人發展尤其突飛猛進，產量持續成長。2015年大陸整體產量僅3.3萬台，2017年即突破13萬台，比規劃的2020年提前了三年實現10萬台產量目標。去年大陸全國工業機器人產量為14.8台，預計2019年產量將近20萬台。

圖二、大陸工業機器人產量預測 （圖片來源：中商產業研究院整理）
圖二、大陸工業機器人產量預測 （圖片來源：中商產業研究院整理）
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根據中國電子學會發布的《中國機器人產業發展報告（2018）》，大陸工業機器人連續六年成為世界第一大應用市場，近年來，工業機器人應用領域已經率先從汽車、電子等傳統領域，逐漸走向新能源、環保設備、高端裝備、倉儲物流等新興領域。觀察大陸各地的機器人企業解決方案，從傳統的汽車與3C製造領域，往更多新場景和新行業延伸，應用領域不斷擴大，加上大陸正在推展「機器換人」，意味著工業機器人的市場前景，將在2019年迎來加速放大的趨勢，並在未來幾年持續看好。

圖三、工業機器人協助大陸產業轉型 （圖片來源：2019/8/21「2019年兩岸...
圖三、工業機器人協助大陸產業轉型 （圖片來源：2019/8/21「2019年兩岸機器人與智慧自動化產業發展論壇」，彭兵簡報資料）
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「全面開花、區域集中」是大陸機器人產業的特點，各主要省市都有機器人產業園區，而製造業大省廣東所在的珠三角地區，則是除了長三角、東北和京津冀等地區之外的機器人重要集聚地。

圖四、大陸工業機器人產業形成六大集聚區 （圖片來源：2019/8/21「2019...
圖四、大陸工業機器人產業形成六大集聚區 （圖片來源：2019/8/21「2019年兩岸機器人與智慧自動化產業發展論壇」，彭兵簡報資料）
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目前整個大陸有超過50個機器人產業園，而廣東工業機器人產業主要在廣州、佛山、深圳、東莞四大地區，皆設有機器人產業園區，主要類型為高校實驗室、智慧機器人研究所，擁有較強的學術研發與產業應用能力。

大陸工業機器人，五分之一來自廣東製造

國機智慧科技總經理彭兵來台出席2019年《兩岸機器人與智慧自動化產業發展論壇》中指出，2018年廣東智慧裝備的總產值達到人民幣2100億元，相關企業多達1300家，並雇用了17萬名相關從業人員；2018年工業機器人產值達到3.2萬台，占全國總產量的22％。廣州市智慧裝備和機器人去年產值約人民幣567億元，成長率為6.8%。大陸工業機器人逐漸發展為完整的產業鏈佈局，包括伺服電機、控制器、減速機、機器人本體和系統整合領域，都有為數眾多的廠商在搶食工業機器人市場大餅。

圖六、大陸工業機器人產業鏈示意圖 （圖片來源：2019/8/21「2019年兩岸...
圖六、大陸工業機器人產業鏈示意圖 （圖片來源：2019/8/21「2019年兩岸機器人與智慧自動化產業發展論壇」，彭兵簡報資料）
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根據廣州工業機器人製造和應用產業聯盟（GRA）調查2018年旗下68家智慧製造骨幹企業的經營情況顯示，這68家智慧製造骨幹企業去年營業收入共計人民幣386.8億元，比2017年成長約16% 。其中，2018年廣州市銷售工業機器人本體4692台，總銷售額為人民幣17.2億元；較去年大幅上升51%，其中工廠物流小車（AGV）共銷售1384台，總銷售額為人民幣2億元、成長23%；而系統整合、關鍵零部件的總銷售額為人民幣367.6億元。

圖七、近三年廣州市工業機器人本體銷售情況 （資料來源：廣州機器人聯盟／2019/...
圖七、近三年廣州市工業機器人本體銷售情況 （資料來源：廣州機器人聯盟／2019/8/21「2019年兩岸機器人與智慧自動化產業發展論壇」，彭兵簡報資料）
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從應用行業看，2018年廣州市場共採購機器人5117台（含AGV），其中進口3721台、1396台為大陸製造，主要集中於汽車製造業、金屬製品業和通用設備製造業，這與汽車行業為廣東市主要支柱行業有關，工業機器人在大陸國產市場依然有很大的發展空間。

圖八、近三年廣州市採購工業機器人情況 （資料來源：廣州機器人聯盟／2019/8/...
圖八、近三年廣州市採購工業機器人情況 （資料來源：廣州機器人聯盟／2019/8/21「2019年兩岸機器人與智慧自動化產業發展論壇」，彭兵簡報資料）
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工業機器人市場出現銷售下滑警訊

彭兵特別提到，2018年出現了一個值得注意的情況，雖然在這68家企業整體營業收入繼續成長，但其中有12家與往年相比銷售額是下降的，往年僅有兩三家企業營業額會出現下滑狀況，2018年卻多達22％，反應出工業機器人市場下滑的趨勢已經顯現，相關企業在今後的經營活動中將承受嚴峻的考驗。

大陸目前已有上萬家機器人廠商，光是機器人系統整合商就超過3000家，行業中競爭激烈，挖牆角、低價競爭狀況屢見不鮮。受到行業及宏觀大環境影響，2018年大陸國產工業機器人企業融資不易，因為大型併購案的縮減，工業機器人投融資規模相較2017年是減少的，顯示資本市場逐漸趨於理性。彭兵認為，這類靠融資支撐的市場佔有率爭奪戰，輸贏完全取決於誰能募集到更多的錢、比競爭對手撐得更久；雖說融資數額固然重要，燒錢速度以及靠補貼收買來的「用戶黏著度」也很重要。陷入低價戰爭的新創企業幾乎從未賺到過錢，反而是能把虧損額降到最低的公司，會比資金充沛的競爭者撐得更久，一旦惡戰結束、價格回升，這種鐵血的效率將變成獲利一大驅動力。彭兵強調，機器人技術已成為新時代工業革命的核心基礎，同時也是大陸產業轉型的重要支撐，大陸工業機器人發展會像家電產業一樣，最終留下屈指可數、具有競爭力的廠商。


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