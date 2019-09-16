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看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

置入性行銷不是一個新的名詞，只不過近年來被韓劇發揮得淋漓盡致，才受到大家矚目。韓劇《藍色深死戀》在2000年9月在台灣上映的時候，應該是民眾第一次見識到韓劇置入性行銷的威力，接下來《冬季戀歌》、《大長金》、《來自星星的你》、《愛上女主播》、《太陽的後裔》…… 等等，其置入性行銷的威力更是屢創高峰，為韓國所帶來的產品銷售及觀光收益，都是天文數字。一份市調報告就顯示，單一部《來自星星的你》因帶動韓系美妝、服飾以及炸雞配啤酒……等等產品的風潮，共創造出累計超過3兆韓元（約新台幣900億元）的驚人經濟效益。於是有人便開始質疑：為什麼韓國行台灣不行？其實台灣也是可以的，也有不少成功的例子，但多是在觀光的部分，產品行銷則仍有待加強。

韓劇將置入性行銷推至高峰，但最早的置入性應該是始於19世紀。當Jules Verne（朱爾斯凡爾納）於1873年出版冒險小說《Around the World in Eighty Days 》（八十日環遊世界）的時候，因為作者名聲響亮，當時便有不少運輸業者及航運公司向Jules遊說，希望在故事中被提及，但這些業者是否有為此付費則不得而知。另外，法國寫實派及印象派大師Eduoard Manet (愛德華·馬奈)1882年的畫作A Bar at the Folies-Bergère (Un Bar aux Folies-Bergère)中，很明顯的可以看出來在櫃台兩端有紅色三角形的啤酒瓶是Bass啤酒 (Bass beer)，至於Eduoard是為了增加作品的真實感還是收費式的置入行銷，同樣是不得而知。至於最早有跡可考的案例，應該是Jean-Marc Lehu（2007）的研究，指出Auguste和LouisLumière於1896年製作的電影是應法國Lever Brothers代表的要求製作的，這些電影中都採用陽光肥皂（Sunlight soap），而這可能是電影中付費置入行銷的第一個有記錄的實例，也是電影最早成為置入性行銷的管道案例。

A Bar at the Folies-Bergère (Un Bar aux ...
A Bar at the Folies-Bergère (Un Bar aux Folies-Bergère), 1882, Courtauld Gallery, London。 很明顯的可以看得到出來在櫃台兩端有紅色三角形的啤酒瓶是Bass啤酒 （圖片來源：Wikimedia）
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台灣也行！

其實台灣也有許多「行銷」台灣的電影作品，像是1989年的電影《悲情城市》，就成功「促銷」九份，而近期一點的《海角七號》，也成功的「推銷」了墾丁；這些都是置入性行銷的好例子，不管是無意的鋪陳還是有心的置入，但總算是成功的讓更多人知道。然而，就商品的置入推銷就好像不多見，很少看到什麼台灣的商品是因為電影或是電視劇而爆紅熱賣，更遑論行銷海外。一些像是珍珠奶茶、鳳凰酥、芒果冰之類，應該都是看完美食雜誌或是美食節目慕名而來的居多。

電影《悲情城市》成功的行銷了九份 （照片來源：Wikimedia Commons...
電影《悲情城市》成功的行銷了九份 （照片來源：Wikimedia Commons）
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前文有提到，台灣電影在觀光行銷方面表現很不錯，其實只要稍為多花一點心思，便可以讓產品搭上置入性行銷的列車，隨著台灣的電影文創產業，推廣出去。筆者自問不是行銷專家，只能在這邊分享自身的經驗。

瓊瑤 vs. 亦舒 無形的文字行銷魅力

前陣子認識了一位旅居香港的台灣人，她說她是因為看了亦舒的小說而愛上香港的，所以千方百計要到台灣工作。筆者便跟她說：「我跟你相反耶，我從小學三年級就開始看瓊瑤的小說，越看越喜歡台灣，所以就來了台灣。」筆者很難想像會遇到跟自己一樣感受的人（雖然方向是相反的），相信各位讀者也很難想像，單憑文字描述，完全沒有畫面就可以讓人喜歡上一個地方，當然，主要是喜歡上這個地方的文化特色而不是單純的城市風光。

瓊瑤和亦舒的作品都小說居多，亦舒的作品除了小說之外，還有部分是散文，很明顯的不是什麼遊記作品，因此不會在作品裡刻意描述景觀，只是以城市（台北、香港）當作故事的背景。像瓊瑤的《窗外》和《一簾幽夢》，故事主要背景都是在台北市，像1960、1970年代的西門町、中華商場都是很熟悉的場景。而亦舒的創作生涯中有大部分的時間都在香港，所以以香港為故事背景的創作也不在少數，但亦舒對故事的場景描述是很模糊的，反而是對「港女」（很多時候都是女主角）的描述更為細膩。

很難解釋為什麼會看小說看到愛上一個地方，現在回想起來，覺得首要條件當然是小說要寫得好，這是一定的，如果連讀者都看不下去還能行銷什麼。筆者覺得好的小說就是會讓讀者代入角色（多數是主角），跟隨主角的腳步，在背景城市生活、認識那個城市。

再重申一次，除了景觀，文化是讓人認識及喜歡上一個城市的要素，而文化也就是置入性行銷很好的素材。例如說，台灣人喜歡泡茶，那可不可以設定電影主角也喜歡泡茶，然後置入一些品牌行銷；又或者手搖飲是台灣飲食文化之一，主角喜歡喝手搖飲也是可以的。要注意的是置入式行銷不能太hard sell，要一直出現但又不能強調，是不是有點難懂？筆者再舉一個自身的例子吧。

筆者唯一一次「被置入式行銷」的經驗是從日本卡通《棋靈王》來的。片中主角進藤光都背著同一個背包，上面沒有畫出任何品牌，但造型很漂亮。後來筆者在日本百貨公司看到同一款的背包，二話不說就買了下來。後來才知道，原來這個背包就是《棋靈王》的繪者小畑健自己使用的背包，他只是把自己的背包畫到漫畫裡而已。啊！「置入式行銷」就是要如此不經意才會成功！

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