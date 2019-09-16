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美中貿易戰未歇 引發全球政經局勢動盪

2019-09-16 08:52北美智權報

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【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

2017年以來，全球的地緣政治和經濟局勢已經出現了很大的變化，中南美洲、北約、中東、東南亞、東歐、東亞，政治面和經濟層面都出現了很大的變動。雖然沒有全球性的金融風暴，但許多國家的經濟成長都出現了降溫，尤其是過去數年經濟成長相對穩健的澳洲、香港、南韓、新加坡、印度，經濟都明顯出現降溫。

中國跟美國的貿易攻防戰，對全球的經濟和貿易影響其實非常大，假設某項貿易，從美國下單，中國製造出口，但中國得向澳洲和巴西進口原料，再透過跨國業者運輸到美國去，但是中國和美國的雙向貿易壁壘興起後，中國減少直接出口到美國的商品額，或者趕在關稅提高以前先採購，美國業者提前從中國進口貨物。

不管如何，原有的貿易規律性已經被打破，中國向巴西和澳洲採購原物料的慣性也被迫跟著改變，也許美國的消費需求總量不變，但美國的進口規律已經有別於以往，那麼整個相關供應鏈，勢必都得跟著改變，例如中國業者本來在中國生產，然後出口到歐美，如今生產地移出中國，那麼改變的不只是中國出口到美國的貿易路線，連中國出口到歐洲的貿易路線也跟著改變，這意味著全球貿易業者對未來的資本投資，勢必得跟著大變動。

圖1：2010年至今澳洲每季經濟成長率
圖1：2010年至今澳洲每季經濟成長率
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圖2：2010年至今韓國每季經濟成長率
圖2：2010年至今韓國每季經濟成長率
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圖3：2010年至今香港每季經濟成長率
圖3：2010年至今香港每季經濟成長率
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圖4：2010年至今新加坡每季經濟成長率
圖4：2010年至今新加坡每季經濟成長率
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美中政策都無法預測，企業投資意願轉趨觀望

但是中國跟美國的貿易政策，並沒有規律可以預測，可能這個月初說要加關稅，月底可能又不加了，就算加了關稅，也可能會有但書，對企業採購來說，景氣趨勢和訂單預判變得高度困難，甚至是無法預判，因為川普和習近平一個突然的決策，整個市場又會大變動。唯一能做的，只能是遷移供應鏈，從中國搬到其他國家，企業採購變得保守，接單的企業，只好降低產能和生產力來應對。

這樣的高度不確定性，使企業投資改為觀望，全球工業生產力自然停滯不前，景氣從樂觀轉為悲觀，因為根本沒人知道，中美攻防何時才會結束，畢竟上次美國和蘇俄的冷戰，雙邊陣營可是針鋒相對了40年，對於貿易業者來說，貿易戰結束的那天，好像遙遙無期，因為中國和美國都是具備有大量可耗資源的消耗戰強權，短期看不到盡頭。

圖5：2001年至今全球工業生產（右軸）與國際貿易成長率（左軸）成長率變化
圖5：2001年至今全球工業生產（右軸）與國際貿易成長率（左軸）成長率變化
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從地緣政治來說，不管是台灣跟中國的衝突、香港跟中國的衝突、日本跟南韓的衝突、印度和巴基斯坦、中南美洲經濟和地緣政治問題，其實都跟中國與美國的敵對關係升溫有關。在歐巴馬總統時代，即使中國長期在出口貿易、技術和智慧財產權、市場規範、網路自由、外資股權規範等許多領域佔美國的便宜，美國的立場仍然採取和中國互利共生，美國和中國和氣生財不翻臉，全球絕大部分的國家，可以在外交上同時對美國和中國友好，這時候親美友中是可行的，也是多數國家的外交政策，多一事不如少一事，大家不需要選邊站。

但是進入川普總統時代，全球地緣政治就大不同了。他上任一年內就把幕僚全面換成反中鷹派，美國變成反中派的大本營，於是原本心照不宣，表面平靜的局勢就顛覆了，世界各國一個個開始選邊站，像是2019年，美國國防部負責印太安全事務的助理部長Randall Schriver，直接公開敦促東南亞各國，要在美國和中國之間選邊站。美國同時釋出訊息，不管是貿易、外交、軍事、氣候變遷組織、聯合國人權組織，甚至是中國企業華為的硬體採用，美國也希望G20到世界各國都表態選邊站，於是美國和中國冷戰，雙方的盟友和代理人也開戰，最典型的像是日本與南韓，日本完全親美陣營，南韓從美中兩邊討好轉變成反美，於是日本和南韓之間就出現了激烈的外交攻防戰。原本屬於中國、巴基斯坦、印度分區掌控的喀什米爾自治區，巴基斯坦尋求中國結盟，而中國跟印度的外交關係本來就不理想，印度在美國推動「印太戰略」的局勢下，自然擴大與美國結盟，於是印度和巴基斯坦對峙更為強硬。

全球貿易體系重組，世界各國被迫選邊站

東南亞各國的過去親中的立場，逐漸轉為中立或釋出親美的表態氣氛，大家都意識到，川普不是鬧著玩的，從中國、東南亞及美國的貿易軌跡來看，像是傢俱和半導體，中國出口到美國的部分商品減少了，但是這些商品出口到東南亞的比例增加，東南亞的轉單效應出現了，但不知道能持續多久，因為中國經濟成長在降溫，或許親中可以有一時的出口成長，但這不能當長期飯票，中國和美國戰得愈兇，東南亞的商機反而越大，對東南亞各國的領導人來說，表態是一件很不容易的事情，因為兩邊都有商機，結果論來看，從東亞到東南亞，全面壟罩在中國和美國的影響力之內。

圖6：2014年至今台灣出口金額變化（單位：百萬美元）
圖6：2014年至今台灣出口金額變化（單位：百萬美元）
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圖7：2014年至今韓國出口金額變化（單位：百萬美元）
圖7：2014年至今韓國出口金額變化（單位：百萬美元）
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尤其是位於中國鄰國的南韓跟台灣，幾乎就是中美對戰的兩大戰場。親美的台灣，和反美的南韓，出口貿易和經濟成長開始出現消長，美國持續擴大對台灣的進口訂單，變相挹注台灣的經濟成長，中國和美國同時也都在影響台灣跟南韓的政壇與媒體，雙方激烈攻防，南美洲的委內瑞拉和阿根廷，近兩年來經濟重挫，通貨膨脹飆漲，關鍵也在於親美和親中的政客，為了巨額的中國和外國貸款援助，最後搞得國家，民不聊生。

近兩年來的國際局勢瞬息萬變，可以說，起源就是美國和中國的關係生變，當雙方的相關利益代理人表現，鄰國之間對美國和中國的態度又完全相反時，地緣政治就起了爭執，中國和美國的戰役沒結束以前，全球各地的政局紛擾，短期內難以結束了。


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