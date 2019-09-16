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全球產業鏈不斷解構 台灣如何不被邊緣化？

2019-09-16 08:52北美智權報

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【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

製造業是永遠的實體經濟核心，也是台灣經濟發展的主要推手。但從西元兩千年開始，台灣的製造業就出現投資不振，出口成長停滯的空洞化危機。表面上看起來，產業鏈外移、中國大陸快速崛起固然都是原因，但當全球產業鏈歷經了一次又一次的崩解，各國政府也全力發展製造業時，台灣若不能加速轉型，未來只會更加被邊緣化。

八月中，行政院主計總處公布了上半年的經濟成績單。其中今年第二季的投資以及對外出口，都出現了大幅成長，分別比去年同期增加了7.43以及0.87個百分點，整個上半年的經濟成長率達到2.12%。主計總處也樂觀估計，今年全年的經濟成長率將可達到2.46%。

但是前行政院政務委員、台北醫學大學管理學院講座教授朱雲鵬卻認為，這些數據透露了台灣製造業正面臨的瓶頸。「因為我們的出口數據是用新台幣計價，如果改用美元計價，出口其實是衰退的，」他補充，除了匯率因素外，更值得關注的是台灣的出口單價下跌了超過5%，所以出口數字還能維持正成長，主要還是靠美中貿易戰的轉單效應。

海外台商回台的資金效應，至今尚未落實

「可是我們要注意：轉單不等於台商回流，而是廠商在台灣使用既有的設備進行生產，」他觀察，目前海外台商回台投資都還停留在宣示階段，尚未真正落實，「所以上半年的投資成長，說穿了還是靠台積電在南科新廠的設備支出。」

出口價值受限、投資仰賴大廠的製造業空洞化，是台灣經濟近年來的大問題。台灣經濟研究院院長張建一分析，在二十世紀的六十、七十年代，東亞經濟圈盛行雁型理論，在以美國為核心技術來源國、又是主要出口市場的大框架下，製造業在日本──亞洲四小龍（台灣、南韓、香港、新加坡）──亞洲四小虎（馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓）進行輪替。他解釋，「日本的技術居於領先地位，四小龍國家有高素質人力和國家政策支持，可以快速跟進模仿，四小虎則扮演勞力和天然資源提供者，」他解釋。

在西元兩千年前的台灣製造業發展軌跡，從早期的紡織、食品，來到之後的鋼鐵、石化，一直到電腦、半導體、通訊，完全符合雁型理論；但進入二十一世紀後，這套各安本位的模式逐漸被打破，最典型的例子就是蘋果公司生產的iPhone。「在過去，任何高階產品都會先在日本生產，之後再逐漸移往台灣、南韓，然後才是東南亞國家，可是中國大陸一出現，就把從低階到高階的產能全部吃下：想想看，iPhone是不是從來都沒在日本、台灣生產過？」

從iPhone問世開始，雁型理論已經全然崩解

換句話說，製造業空洞化的主因並非單純的產能外移，而是雁型理論的分工模式崩解，中國大陸又崛起太快，使得產業界無所適從，連帶使台灣經濟出現停滯。張建一分析，在台灣GDP的組成結構中，工業占比在2017年已經達到35.4%，純論製造業也有30.8%；但若貢獻度來看，在2000~2007年間，工業對經濟成長的貢獻度平均為2.19個百分點，而2008~2017年間僅有1.37個百分點，使得台灣近十年的平均經濟成長，硬是比前一個十年少了2個百分點。「製造業成長變慢，服務業發展也弱化，台灣經濟的發展當然變慢，」張建一說。

資料來源：「台灣製造業：振興與升級」論壇，財團法人現代財經基金會，2019/09...
資料來源：「台灣製造業：振興與升級」論壇，財團法人現代財經基金會，2019/09/03
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更大的問題是：時間從來不等人。以iPhone為代表的全球分工體系，正因為美中貿易戰而岌岌可危；未來，每一個先進國家都使盡全力扶植自己的製造業，當工廠到市場的實體距離愈來愈短，台灣的產業邊緣化危機也只會更重。再加上總人口衰退和少子化、能源結構轉型，都會對製造業的人力供給與生產成本結構產生不利影響。

面臨變局，張建一認為，正因為台灣是小國，所以更應該讓企業往外走，拓展國際市場。「瑞士的巧克力、鐘錶，不論規模大小，幾乎都留在當地生產，創造就業機會，別人也搶不走，」反觀台灣，雖然已經是居領先地位的先進經濟體，又是科技製造大國，但竟然沒有一個台灣品牌排得進全球前百大。「台灣應該要更用力發展自己的特色，才能找到適合自己的道路。」


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《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。
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