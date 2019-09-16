親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦

電子電機業新藍海：智慧醫療的技術與挑戰

2019-09-16 08:52北美智權報

分享
【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

當科技遇見醫療，會產生什麼樣的火花？資通訊電子產業關注醫療產業已經很多年，台灣區電機電子工業同業公會日前首次舉辦智慧醫療研討會，醫療4.0是智慧醫療的重要里程碑，若能讓台灣ICT的優勢，成功整合到智慧醫療電子器材產業發展，或許能成創造電子電機業的新藍海。

台灣區電機電子工業同業公會8月底舉辦「2019台日協同商務創新論壇」，今年首度以科技遇到醫療、跨域智慧創新為主題，結合醫療與電子兩個產業，推動跨域跨業創新合作，結合台灣優秀的醫療體系與堅強的電子產業，希望推動醫療及電子產業的高價值應用。台灣區電機電子工業同業公會協同商務創新委員會主委、虎門科技總裁楊舜如指出，在蘋果概念時代的結束、中美貿易矛盾到來之際，醫療科技是電機電子業的新藍海，有先進的醫學技術和電機電子基礎技術，讓實現醫療4.0的門檻大幅降低。台灣企業如何發揮「智慧x創新」，是生存的必然之路。

圖一、台灣區電機電子工業同業公會協同商務創新委員會主委楊舜如 （圖片來源：電機電...
圖一、台灣區電機電子工業同業公會協同商務創新委員會主委楊舜如 （圖片來源：電機電子工業同業公會提供）
分享

當前醫療產業的關鍵技術

由於醫療保健費用不斷攀升、安全性與規範的不斷增加、人口高齡化、人體變異計算，以及各種健康照護的獲取，全球趨勢和挑戰正在塑造生醫健康照護產業，讓醫療產業更加注重醫療設備、醫療用品和醫院設備、製藥與生物製藥、臨床和生理學等關鍵技術。而藉由各項破壞式創新，我們也看到智慧科技為醫療產業所帶來新的機會，像是可攜式的電池與能源管理、無線充電系統的問世；根據需求在地製造的先進材料，不但能客製化還減少零件及重量；甚至用5G連結病患的各項健康管理資訊，或是在醫療體系中引進機器人手術、AI驅動的醫療設備、移動式的衛生保健等各項無人系統，都加速了智慧醫療的實現。

雖然根據管理諮詢機構Accenture調查，90％的醫療管理人員認為採用基於平台的商業模式並與數位伙伴共同參與基礎生態建設至關重要，但為了實現這些機會，人類社會仍將面臨巨大挑戰，包括保證患者安全以通過監管部門批准的法律問題、產生能源的排放量和用水量等環境問題、工業化和新興市場可負擔性和盈力能力的經濟議題，政治上也要協調GDP成本負擔，並解決人口高齡化、數據隱私等社會問題。為了克服這些挑戰，必須從事「先進分析」的技術評估，進行預測性分析、最佳化與數值模擬模型、規範/指示性技術，將數據轉換為洞察力並提供最高水準的競爭優勢。

圖二、創造價值的先進分析技術 （圖片來源：麥肯錫報告）
圖二、創造價值的先進分析技術 （圖片來源：麥肯錫報告）
分享

打造醫院成為AI工廠

秀傳醫院從2017年開始各項智慧化醫療流程再造，秀傳醫療體系醫療資訊副院長劉立表示，「硬體智慧」、「聯動智慧」和「人工智慧」是醫療科技的三大戰場，這三大戰場是一起發動，從後端到前端要整個串連，物聯網顛覆了原來產業的流程和方法，醫療產業也不例外，下一階段的醫療會圍繞在聯動（Engagement）與賦權「Empowerment」這兩個概念，也就是以物聯網來驅動，並用更少的資源獲得更好的醫療結果。透過AIOT大數據可以觀察到這樣的趨勢：過去是「離散狀態的可視化」，現在進入「連續狀態可視化」，未來是「監視干預可視化」，以前是吃藥過一段時間後去調藥，現在不用等待就能即時調整。

圖三、秀傳醫療體系醫療資訊副院長劉立 （圖片來源：電機電子工業同業公會提供）
圖三、秀傳醫療體系醫療資訊副院長劉立 （圖片來源：電機電子工業同業公會提供）
分享

由於AI無法獨立存在，必須承載在服務、硬體、流程裡，秀傳醫院提出一個「AI Inside」的概念，思考如何在原有的東西裡加入AI元素，建立起一個數字化、數據化、數智化的AI工廠，並以Smart City為場域，進行資料、服務與資源的三種價值創新。秀傳醫院的具體作法，是以平台打造水平產業鏈，以場域成就垂直生態圈，建立一個醫療體系的價值循環，「生態圈」與「產業鏈」兩者缺一不可。

劉立指出，精準醫療+精準健康是連結智慧醫療、照護與健康的頂層設計，並以智力強化生產力，將醫療與健康照護進行分級。過去製造業永遠只會從設備往商務走，商務人永遠在談商務，醫療人員永遠在談服務，秀傳嘗試建立一個整合離散連續監測干預的AIOT平台，設備、數據、服務一樣重要。至於迎接新戰國時代的戰略，要從醫療驅動管理帶軟加硬由醫療事業布局帶動供應鏈，再由AIOT布局支撐生態圈，形成正向循環，攜手打造智慧與聯動的AIOT生態圈。

智慧醫療朝向4P Medicine發展

台北醫學大學大數據科技及管理研究所所長許明暉認為，未來的醫療「ABCD」，包括人工智慧（AI）、區塊鏈（blockchain）、運算（Computing）和數據（data）。台灣健保納入雲端已經行之有年，2013年開始實施雲端藥歷，讓醫事人員即時查詢病人過去三個月的用藥紀錄；2014年開始實施健康存摺，民眾可以隨時取得完整的醫療資料及保險狀態，協助民眾進行自我健康管理，邁向初段預防。醫療大數據的應用方面，台灣的健保醫療資訊雲端查詢系統，可以查詢西藥的雲端藥歷、手術紀錄、檢查檢驗紀錄、牙科處置及手術、檢查檢驗結果、出院病歷摘要、中醫用藥紀錄、復健醫療紀錄、過敏藥物紀錄、特定藥品用藥紀錄等等內容，這些大數據都可以做為醫院和電子廠商、新創團隊合作的來源，目前已研發出的救護車即時心電圖行動傳輸系統、智慧病房、智慧床墊及醫療機器人，都是智慧科技引進醫療的示範應用。

圖四、台北醫學大學大數據科技及管理研究所所長許明暉 （圖片來源：電機電子工業同業...
圖四、台北醫學大學大數據科技及管理研究所所長許明暉 （圖片來源：電機電子工業同業公會提供）
分享

許明暉也提到，物聯網能提供連續性且即時的測量結果，更能協助醫師找到病人真正的病因；國外已有許多智慧醫療案例，顯示AI電腦圖像辨識輔助系統在某些方面比人類更有效率。在各國健保經費有限的情況下，必須仰賴醫療大數據分析與預防醫學，才能將有限的預算和資源精準運用，讓智慧醫療朝向預防（preventive）、預測（predictive）、參與（participatory）、及個人化（personalized）的「4P Medicine」方向發展。


【詳細內容請見《北美智權報》244期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

案情反推諜對諜：調查局調查官教你如何就營業秘密案件搜證

2019-09-16 08:52

全球產業鏈不斷解構 台灣如何不被邊緣化？

2019-09-16 08:52

暫時停止呼吸之後-淺談日本專利年費逾期繳納之救濟

2019-09-16 08:52

日本企業求才秘辛：從日本最大人力銀行Rikunabi驚傳個資不當使用說起

2019-09-16 08:52

美中貿易戰未歇 引發全球政經局勢動盪

2019-09-16 08:52

製造大省廣東拼轉型 四大園區打造大陸工業機器人重鎮

2019-09-16 08:52

國外掀起區塊鏈商標侵權戰：BLOCKCHAIN可否被人註冊商標？

2019-09-16 08:52

網站內容外包的著作權侵權風險

2019-09-16 08:49

發展植物新藥 台灣的機會與難關在哪裡？

2019-09-16 08:47

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

大陸論文爭議多：作者被迫交出著作權還要支付版面費？

2019-09-12 17:03

醫藥專利的均等侵權判斷— 2019年UCB Inc. v. Watson Laboratories, Inc.案

2019-09-12 17:03

從歐洲法院判決看物品造形之純功能性問題

2019-09-12 17:03

2020夏季USPTO可能正式發布部分專利規費調漲公告

2019-09-12 17:03

《專利大數據-5》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析 (III)

2019-08-30 15:14

日本照護中心用MaaS打通銀髮族交通任督二脈

2019-08-30 15:11

兩岸機器人產業合作新進展：2019年新增兩項共通標準！

2019-08-30 15:11

使用「Patent Troll」就是誹謗？未必！

2019-08-30 15:11

透過近期CAFC判例看手段功能用語對專利的重大影響

2019-08-30 14:30

從面板產業的專利訴訟事件看「擬制新穎性」之「直接置換」原則

2019-08-29 16:13

靠5G釋照收入挹注國家財源 不見得是好事

2019-08-29 12:52

PTAB專利舉發結果出爐後 當事人是否適格向CAFC請求救濟？

2019-08-29 11:50

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

探討設計專利侵權比對分析的先前技藝範圍及技藝領域的限制

2019-08-29 11:50

小心著作權之爭：文創產業的著作權如何保護？

2019-08-29 11:50

新加坡智財局IPOS推出全球首個商標註冊APP 「IPOS Go」， 節省80%申請時間

2019-08-29 11:50

美國商標之描述性合理使用：開特力使用「運動燃料」案件

2019-08-29 11:50

專利交易暗湧 手機廠商全球5G突圍

2019-08-29 10:27

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:25

從骨幹架構到終端應用 5G商機在哪裡？

2019-08-16 13:25

不著急版的美國專利申請程序選項

2019-08-16 13:25

美國商標申請新規定8月3日生效 劍指來自中國的申請案

2019-08-16 10:17

電視節目IP的兩個面向：著作權和商標

2019-08-16 10:17

是姓名權還是商標權？淺談「藝名」使用之法律問題

2019-08-16 10:16

境外資金匯回專法8/15上路 一年內最低稅率只要4％！

2019-08-15 14:56

安全劑能否申請農藥專利延長保護：2014年歐洲法院Bayer CropScience案

2019-08-15 14:56

令和第一案：專利權被侵害的損失如何計算？—從日本知財高裁的大合議判決談起

2019-08-15 14:56

當汽車不再只是「汽」車

2019-08-15 14:56

《專利大數據-4》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析（II）

2019-08-15 14:56
看更多

熱門文章

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

中秋起義 郭韓宣戰

2019-09-12 09:16

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

藍營新共主韓國瑜成大事只靠韓粉？

2019-09-12 09:16

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

學霸謝佩芬接到「陌生人」電話 勸進她選立委

2019-09-12 09:14

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

大車隊卯上小新創 掀16億代駕市場龍頭大戰

2019-09-12 13:52

拒西進拚到亞洲最大！不銹鋼管王的員工開超跑哲學

2019-09-12 13:49

PCB全面逆襲 高頻高速CCL為關鍵

2019-09-11 12:28

林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

2019-09-12 09:16

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

黃金1500還能買嗎？用這幾種商品打造煉金大法

2019-09-12 11:28

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

一場實習生計畫 如何讓宏碁進軍寵物市場？

2019-09-12 13:54

裁縫到司機 強大人脈庫24小時解決旅客訂製西裝

2019-09-12 13:45

跟Netflix拚了！Apple TV+每月只要150元 一向「高貴」的蘋果為何要打價格戰？

2019-09-12 12:05

謝金河：挑選營收創新高、技術面突圍股

2019-09-11 12:29

看冰的日子

2019-09-09 13:55

短短36個字讓股東權益大加分 首例適用「大同條款」上市公司出爐

2019-09-11 13:05

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

光學指紋辨識技術夯 屏下指紋辨識展現魅力

2019-09-11 12:35

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:05

永凍土解凍 北極地底下的威脅

2019-09-16 12:51

古典音樂遠比你想像的更加「爵士」

2019-09-10 13:03

你絕對沒看過的一整條香魚的豪邁拉麵 就在長野上田

2019-09-09 08:50

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

老市場裡品味創意法國料理 想吃還沒那麼容易訂位

2019-09-09 14:40

嫦娥奔月也要5G 聯發科有可能再攻500元嗎？

2019-09-11 13:07

走進神木群 體察400歲的生存之道

2019-09-16 08:57

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

30年一次大機會 打出好牌帶領台灣走向經濟繁榮

2019-09-12 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top