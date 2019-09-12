2020夏季USPTO可能正式發布部分專利規費調漲公告
【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】
USPTO公告修訂版的規費調整提案，邀請公眾在2個月內提供修改建議。由於這已是USPTO下次調漲規費前的最後一輪公眾意見徵集，正式的規費調整公告預計2020年夏季就會發布。
2019年7月31日USPTO公告修訂版的規費調整提案，邀請公眾在9月30日前提供修改建議。事實上，這已是USPTO下次調漲規費前的最後一輪公眾意見徵集，官方目標是在2020年夏季發布最終版規費調整公告。一旦最終版規費調整公告發布，最快可在45天後生效，因此可以預見，屆時將有大量急案搶送件，申請人若有官期絕限（例：發明案12個月的優先權主張期限、論文或產品預定公開發表日）落在2020下半年的申請案要送件，可能有必要更加留意USPTO官方動態及撰稿送件的時程控管。
提案部分重點摘錄
相較於前次提案，此次修訂版規費調整提案略作小幅改動，但多數預定調整內容保持不變。
- 新增規費 預定新增的規費項目，主要有兩項：
- 非DOCX格式送件費 若未以DOCX格式送新申請案文字檔，將需額外繳交非DOCX格式送件費，大實體申請人此一規費為US$400。
- 新增專利律師/代理人規費 與一般專利申請人/所有權人無關，視專利律師/代理人是否於規定期間完成規定進修，有不同繳費金額。
- 常用規費調漲 多項常用規費將有相當幅度的調整，下列的部分規劃調整項目，僅先列舉大實體預定調整金額供參：
- 大實體發明專利基本規費預定調漲11% 一發明申請案即使不計超項、超頁之類額外費用，由申請到授權，至少會有基本申請費、檢索費、審查費、領證費等項目的規費支出。
- 大實體設計專利基本申請領證規費預定調漲6% 同樣不計額外費用，僅計算由申請到授權勢必不能少的基本規費支出，即包括申請費、檢索費、審查費、領證費等項目。
- 各期大實體延期費預定調漲5~10%
- 發明專利大實體三期年費總額預定漲7%
年費其他相關規費部分，USPTO為回應前一輪提案徵集到的公眾意見，修改年費寬限期滯納金預定調整金額，由US$1000砍半減為US$500。
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