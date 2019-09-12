2020夏季USPTO可能正式發布部分專利規費調漲公告

分享 facebook 【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

USPTO公告修訂版的規費調整提案，邀請公眾在2個月內提供修改建議。由於這已是USPTO下次調漲規費前的最後一輪公眾意見徵集，正式的規費調整公告預計2020年夏季就會發布。

2019年7月31日USPTO公告修訂版的規費調整提案，邀請公眾在9月30日前提供修改建議。事實上，這已是USPTO下次調漲規費前的最後一輪公眾意見徵集，官方目標是在2020年夏季發布最終版規費調整公告。一旦最終版規費調整公告發布，最快可在45天後生效，因此可以預見，屆時將有大量急案搶送件，申請人若有官期絕限（例：發明案12個月的優先權主張期限、論文或產品預定公開發表日）落在2020下半年的申請案要送件，可能有必要更加留意USPTO官方動態及撰稿送件的時程控管。

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提案部分重點摘錄

相較於前次提案，此次修訂版規費調整提案略作小幅改動，但多數預定調整內容保持不變。

年費其他相關規費部分，USPTO為回應前一輪提案徵集到的公眾意見，修改年費寬限期滯納金預定調整金額，由US$1000砍半減為US$500。





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