親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦

裕隆人事大變動！陳國榮請辭獲慰留 集團不設副執行長

鄭人碩超猛！超商直擊單警對付毒蟲 立刻拔刀相助

從歐洲法院判決看物品造形之純功能性問題

2019-09-12 17:03北美智權報

分享
【許慈真／北美智權報專欄作家】

無論在商標或設計領域，如何認定屬於純功能性，長久以來一直是個複雜的問題。本篇旨在從商標及設計兩方面，簡要彙整歐洲法院判決如何解讀功能性排除規定以及其考量依據，供各方參考。

物品造形可受到不同智慧財產制度保護，但在註冊商標與設計時必須符合功能性排除規定（即非「純功能性」），無論在我國、美國或歐盟皆然，例如我國商標法第30條規定，商標若「僅為發揮商品或服務之功能所必要」，不得註冊；又如專利法第124條規定，「純功能性之物品造形」不得受設計專利保護。在歐盟，歐洲法院雖已多次解釋商標之功能性排除規定，惟遲至2018年，始針對設計之純功能性問題表示意見，試分述兩者如下。

在歐盟商標方面

本篇討論對象限於歐盟商標規則第7(1)(e)(ii)條規定，即特定標誌是否「僅是包含為達成特定技術成果所必需之商品形狀」（意指技術功能性）。關於是否應以「替代性」解讀該條規定，歷來有不同看法，歐洲法院在Philips案及其後Lego案明確揚棄替代性基準，而改從重要特徵判斷，其見解包含幾項重點：

分享

（一）正確解讀條文旨意與文義

法院認為，解讀該條規定時應以公眾利益為基礎。一方面避免特定人永久或延續獨占技術解決方案或功能性特徵，例如專利到期後繼續賦予商標權保護；另一方面亦限制法條之適用範圍，由於商品形狀或多或少具備功能性，故限於排除「所包含重要特徵僅是技術上為充分獲致預期之技術成果者」，亦即應以「僅是」與「所必需」兩者作為條件：在解釋上，「僅是」意指形狀之所有重要特徵均為實現技術功能，若只存在不具技術功能之次要特徵，無法排除該條規定適用，必須具有裝飾性或富想像力的主要元素，方足以排除之。至於「所必需」，並非意指特定標誌係為達成技術成果之唯一形狀，換言之，即使得由使用相同或不同技術解決方案之替代形狀達成同一成果，該標誌尚不因此獲准保護。

（二）替代性基準之缺陷

鑑於商標權保護及於相同或近似之形狀，可能導致大多數替代形狀落入禁止範圍，而使競爭者無法自由選擇技術解決方案，倘若特定人在同時間申請註冊各種替代形狀，即可能完全阻礙競爭者實現特定技術功能；尤其是，主管機關審查時如已察覺某種形狀所包含的解決方案，係該類商品在技術上所偏好之型態，競爭者此時更加不容易找出功能性觀點上不相似、且又吸引消費者之形狀，亦即「真正之替代形狀」。綜合而論，替代性基準確實存在相當大的缺陷，不容易消除完全獨占之疑慮。

是以，不論從立法旨意（如特定形狀是用以實現特定技術功能之重要特徵，應留予公眾使用）或法條措辭推論，抑或是完全獨占之疑慮等面向觀察，替代形狀之存在事實均無法排除第7(1)(e)(ii)條規定適用。

（三）重要特徵之辨認

重要特徵意指「標誌之最重要元素」，其辨認方式因個案而異，主管機關得直接就標誌產生之整體印象判斷，或者就標誌各部位依次審查，亦即，依據案件難易程度，可能僅就標誌為簡單之視覺上分析，或斟酌相關資料如問卷調查、專家意見、系爭商品先前取得智慧財產權之相關文件等，詳為審查。足見，先前專利權文件自然是重要判斷依據，主管機關得從該文件揭露之元素，認定標誌之重要特徵是否均為實現特定技術功能，而這點也是Lego案敗訴的關鍵所在。

倘若重要特徵中包含裝飾性或富想像力之元素，由於競爭者可輕易迴避同一非功能性元素而採用功能性相當之替代形狀，既不至於造成形狀相同或相似之情形，亦不引發特定人獨占技術解決方案之疑慮，此時賦予商標權保護並無不妥。

在共同體設計方面

共同體設計規則第8(1)條亦規定，純為功能性考量之外觀特徵不得受設計保護。歐盟會員國及OHIM（現今為EUIPO）過去大多採取「替代性」（或多重形式理論）觀點解讀該條規定，佐審官在Philips案亦表贊同，認為設計領域拒絕註冊須符合之功能性門檻較高，因此，若存在其他可實現相同技術功能之形式，仍可能取得設計保護。但Lindner案一改過往作法，同樣改從特徵性質判斷，因而導致商標及設計領域之純功能性判斷基準越趨雷同。去年，歐洲法院終於在DOCERAM案首度表示看法，大致上贊同Lindner案見解，其理由重點如下：

（一）有無替代設計並非解釋第8(1)條之決定性因素

法院認為，不僅指令及規則並未提供解讀指引，該條規定似亦未參考任何內國法，既然欠缺明確定義，自然無法推論出以「滿足相同技術功能之替代設計」作為唯一判斷基準，此時必須考量規定上下文與立法目的，以自主且統一之方式解釋。而根據設計規則相關規定，外觀乃是設計之決定性因素，故第8(1)條預定排除的情況應為：設計師選擇產品外觀特徵之唯一考量為技術功能，即使同時斟酌其他因素，但在視覺上，後者仍非選擇特徵的關鍵點。再者，按規則敘文第10條解釋，第8(1)條旨在避免因保護純功能性設計而妨礙技術創新，因此，如果存在替代設計即可免於適用該條規定，特定人恐將不同設計形式全數註冊為設計，形同享受相當於專利之獨占保護，導致競爭者無法提供包含某些功能性特徵之產品，或限縮技術解決方案之選擇自由，進而使第8(1)條規範目的失效。

是以，倘若除實現產品技術功能之考量外，設計的其餘因素在選擇外觀特徵時毫無份量，即使存在實現相同功能之替代設計，仍無法獲准保護；換言之，欲決定是否純為功能性考量時，必須證明技術功能係設計特徵之唯一決定因素，有無替代設計並非決定性因素。

（二）應從客觀判斷是否純為功能性

針對Lindner案提出之「客觀觀察者」，法院表示，第8(1)條未明定從客觀觀察者或其他虛擬之人觀點認定，故並無必要從客觀觀察者角度判斷，因而否定Lindner案此點意見。儘管如此，法院認為各國仍應從客觀立場酌量個案各項情況，包括設計本身、選擇特定外觀特徵之理由、產品使用相關資訊、實現相同技術功能之替代設計等。

小結

本篇雖然僅是簡述歐洲法院分別就商標及設計領域所為之「物品造形之純功能性」解讀，但仍可觀察到幾點頗富深意的現象：

其一，不論是商標或設計領域，過往均傾向從「替代性」認定是否純功能性。雖然佐審官曾在Philips案指出該兩者領域之功能性排除規定門檻應有不同，亦即設計規範較難符合，但最終歐洲法院皆是認為「替代性」不適宜作為唯一判斷基準。

其二，歐洲法院之所以不再倚賴「替代性」，而改從特徵性質認定是否純功能性，關鍵恐怕正是「對於全數獨占之疑慮」，因此，不管是Philips案、Lego案或DOCERAM案，法院均指出替代性基準無法真正落實功能性排除規定之旨意。

其三，儘管如此，以商標及設計領域判決對照，歐洲法院對於「替代性」的評價仍有些微妙：在商標方面，法院認為替代形狀之存在事實係與純功能性無關；在設計方面，法院認為替代形狀並非純功能性之決定性因素。實際上，歷來確實不乏建議該兩者領域之功能性判斷基準應有寬嚴區別，誠如佐審官在Philips案的意見，但如此作法是否合理、或是基於何種根本差異，需要更多深入研究方可定論。

最後，DOCERAM案僅是歐洲法院首次針對共同體設計規則第8(1)條之簡要答覆，而非如Lego案係針對個案爭點提出具體詳細的見解，其中仍有諸多議題未決（例如「功能性」之內涵），有待歐洲法院未來進一步闡述。


【詳細內容請見《北美智權報》244期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

大陸論文爭議多：作者被迫交出著作權還要支付版面費？

2019-09-12 17:03

醫藥專利的均等侵權判斷— 2019年UCB Inc. v. Watson Laboratories, Inc.案

2019-09-12 17:03

2020夏季USPTO可能正式發布部分專利規費調漲公告

2019-09-12 17:03

《專利大數據-5》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析 (III)

2019-08-30 15:14

日本照護中心用MaaS打通銀髮族交通任督二脈

2019-08-30 15:11

兩岸機器人產業合作新進展：2019年新增兩項共通標準！

2019-08-30 15:11

使用「Patent Troll」就是誹謗？未必！

2019-08-30 15:11

透過近期CAFC判例看手段功能用語對專利的重大影響

2019-08-30 14:30

從面板產業的專利訴訟事件看「擬制新穎性」之「直接置換」原則

2019-08-29 16:13

靠5G釋照收入挹注國家財源 不見得是好事

2019-08-29 12:52

PTAB專利舉發結果出爐後 當事人是否適格向CAFC請求救濟？

2019-08-29 11:50

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

探討設計專利侵權比對分析的先前技藝範圍及技藝領域的限制

2019-08-29 11:50

小心著作權之爭：文創產業的著作權如何保護？

2019-08-29 11:50

新加坡智財局IPOS推出全球首個商標註冊APP 「IPOS Go」， 節省80%申請時間

2019-08-29 11:50

美國商標之描述性合理使用：開特力使用「運動燃料」案件

2019-08-29 11:50

專利交易暗湧 手機廠商全球5G突圍

2019-08-29 10:27

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:25

從骨幹架構到終端應用 5G商機在哪裡？

2019-08-16 13:25

不著急版的美國專利申請程序選項

2019-08-16 13:25

美國商標申請新規定8月3日生效 劍指來自中國的申請案

2019-08-16 10:17

電視節目IP的兩個面向：著作權和商標

2019-08-16 10:17

是姓名權還是商標權？淺談「藝名」使用之法律問題

2019-08-16 10:16

境外資金匯回專法8/15上路 一年內最低稅率只要4％！

2019-08-15 14:56

安全劑能否申請農藥專利延長保護：2014年歐洲法院Bayer CropScience案

2019-08-15 14:56

令和第一案：專利權被侵害的損失如何計算？—從日本知財高裁的大合議判決談起

2019-08-15 14:56

當汽車不再只是「汽」車

2019-08-15 14:56

《專利大數據-4》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析（II）

2019-08-15 14:56

沒有說明書支持仍想要擴大保護範圍？CAFC：具有非重要+可預期特性即可

2019-08-15 11:53

印度高等法院肯認「出口」屬藥品試驗免責範圍

2019-08-15 11:46

遭遇專利勁敵？vivo、OPPO防守暫告失敗 大陸手機要當心

2019-08-15 11:45

浴火的牛排 重生的專利

2019-07-26 08:41

回台創業到赴美上市：奧丁丁要用區塊鏈打造全球最大旅遊資料公司

2019-07-26 08:41

開誠布公：2019年美國專利連結下「Paragraph IV聲明清單」新增項目簡介

2019-07-26 08:41

歐盟商標制度的前景與挑戰

2019-07-26 08:41

馬來西亞下議院通過2019商標法案 現在允許申請註冊嗅覺商標了！

2019-07-25 16:52

西門子失算？專利圍剿vivo、小米和魅族 不料多件專利被判無效了

2019-07-25 13:12

顏色商標的各國重要案例

2019-07-25 13:12

電腦伴唱機強制授權制度待商榷

2019-07-25 13:12
看更多

熱門文章

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

中秋起義 郭韓宣戰

2019-09-12 09:16

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

50億曼都帝國女董座 用一枝珍奶冰棒翻新小美

2019-09-06 09:23

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

藍營新共主韓國瑜成大事只靠韓粉？

2019-09-12 09:16

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

獨家專訪香港90後股神黃兆祺：香港人有能力的都想走

2019-09-06 11:25

學霸謝佩芬接到「陌生人」電話 勸進她選立委

2019-09-12 09:14

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

PCB全面逆襲 高頻高速CCL為關鍵

2019-09-11 12:28

林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

2019-09-12 09:16

蘋果到底還行不行？ 從巴神與庫克持股進出找答案

2019-09-06 11:22

54歲石化廠做保鮮袋 台聚1,000天攻進好市多實錄

2019-09-06 09:26

看冰的日子

2019-09-09 13:55

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

穩懋PA需求旺 成5G大贏家

2019-09-05 11:02

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

短短36個字讓股東權益大加分 首例適用「大同條款」上市公司出爐

2019-09-11 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top