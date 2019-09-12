親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦

鄭人碩超猛！超商直擊單警對付毒蟲 立刻拔刀相助

大陸論文爭議多：作者被迫交出著作權還要支付版面費？

2019-09-12 17:03北美智權報

分享
【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

在大陸，論文類作品的著作權到底該如何確定？

這原本不應該是一個值得關注的問題，但是，由於各類新型商業模式的出現，反而成為了備受爭議的話題。

圍繞論文類作品引發的著作權爭議很多，包括因「論文代寫」引發的著作權歸屬之爭，也包括因「論文發表」或「知識傳播」引發的著作權之爭，當然，有關抄襲或合理引用的邊界更是矛盾交織。

目前存在大量因學位論文版權問題而引起的侵權糾紛，充分反映了大陸當前碩博士學位論文授權的複雜情形。

例如，2007年王長樂等6名博士及2008年近千名碩博士，提告萬方數據股份有限公司侵犯碩博士學位論文著作權糾紛案，或是2008年104名碩博士控告中國學術期刊（光盤版）電子雜誌社和同方知網（北京）技術有限公司學位論文著作權糾紛案。

而在電商平台淘寶網的《淘寶禁售商品管理規範》中，也對平台內進行的各種交易行為進行約束，劃定各種不得交易或銷售的商品或服務範圍，禁止「代寫論文」等在內的其他規範也得到再次重申。

那麼，論文類作品的著作權應該如何確定？大陸論文類作品的傳播規則或秩序又該如何維護？

論文分類：學術論文和畢業論文，屬性並不相同

分享

從論文分類來講，根據研究的領域或專業不同，可以有不同的分類方式。而按照論文創作目的來講，則可以分為學術論文和畢業論文兩種。

其中，學術論文撰寫的目的旨在形成研究成果，並在特定研究領域內進行觀點交流和思想碰撞；而畢業論文則是特定主體，主要是在讀學生，按照學校要求，為完成學業或獲得畢業證書等，所完成的具有作業性質的作品創作。

當然，學術論文和畢業論文的差別，並不體現在論文質量高低，主要體現在作者創作目的方面。因此，很多時候，畢業論文與學術論文的界限並不清晰。

比如，很多非在讀學生的工作群體，除去研究之外，基於職稱申報等方面的需要，也需要完成一定數量的論文撰寫及發表。

而對於在讀學生而言，畢業論文只需要通過學校組織的口試即可，並無公開發表的要求。

在實務中，有人認為提交學位論文後可被公眾借閱使用就是公開發表，學位論文要成為發表作品必須是「公之於眾」。學生以評審、請求指教、指正為特定的目的將論文呈交給老師和同學，並在老師和同學這一狹小的範圍內傳播，達不到著作權規定發表的「公眾」要求。因此只有完成口試並提交給圖書館，不能說是作者行使了發表權。

按照大陸《著作權法實施條例》第2條規定，著作權法所稱作品，是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以某種有形形式複製的智力成果。

因此，作為主要以文字形式為載體的論文類文章，只要滿足具有獨創性的要求，其從法律屬性上來看，應該都屬於文字作品。

論文版權：職務與非職務作品的邊界如何確定？

分享

按照大陸《著作權法》第16條規定，公民為完成法人或者其他組織工作任務所創作的作品是職務作品，除本條第2款的規定以外，著作權由作者享有，但法人或者其他組織有權在其業務範圍內優先使用。作品完成兩年內，未經單位同意，作者不得許可第三人以與單位使用的相同方式使用該作品。

按照大陸《著作權法實施條例》第11條規定，著作權法第16條第1款關於職務作品的規定中的「工作任務」，是指公民在該法人或者該組織中應當履行的職責。

那麼，畢業論文或學術論文是否可以認定為職務作品呢？

以畢業論文為例，對學生來講，它是完成學業獲得畢業資格的必要條件，如果論文不能通過學校組織的口試，那麼，學生就不能正常畢業，無法取得畢業證書等。

從某種程度來說，畢業論文相當於是學校給每個在校就讀學生安排的特定任務，也是學生在學校就讀期間必須完成的內容。

因此，如果將畢業論文視為學校安排給學生的「工作任務」的話，那麼，畢業論文類的作品，是可以認定為職務作品的。

而對於非畢業論文性質的其他論文類作品，是否認定為職務作品的關鍵在於：作品的形成是否系作者為了完成在特定組織或法人內應當履行的職責而產出的必然結果。

此外，按照大陸《著作權法》第16條規定，主要是利用法人或者其他組織的物質技術條件創作，並由法人或者其他組織承擔責任的職務作品，除署名權外，著作權的其他權利由法人或者其他組織享有。

大陸各大專院校對學位論文著作權歸屬的規定各不相同：有的認為著作權歸屬於學生，有的認為著作權歸屬於學生和導師，有的認為著作權歸屬於學校，同時也有一部分學校未明確規定著作權的歸屬方，而是用「 本人」作為著作權使用授權方。學位論文著作權歸屬方的不明確，不但為學位論文開發服務和轉授權等合法利用埋下隱患，也無法保障學位論文著作權人的合法權益。


【詳細內容請見《北美智權報》244期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

醫藥專利的均等侵權判斷— 2019年UCB Inc. v. Watson Laboratories, Inc.案

2019-09-12 17:03

從歐洲法院判決看物品造形之純功能性問題

2019-09-12 17:03

2020夏季USPTO可能正式發布部分專利規費調漲公告

2019-09-12 17:03

《專利大數據-5》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析 (III)

2019-08-30 15:14

日本照護中心用MaaS打通銀髮族交通任督二脈

2019-08-30 15:11

兩岸機器人產業合作新進展：2019年新增兩項共通標準！

2019-08-30 15:11

使用「Patent Troll」就是誹謗？未必！

2019-08-30 15:11

透過近期CAFC判例看手段功能用語對專利的重大影響

2019-08-30 14:30

從面板產業的專利訴訟事件看「擬制新穎性」之「直接置換」原則

2019-08-29 16:13

靠5G釋照收入挹注國家財源 不見得是好事

2019-08-29 12:52

PTAB專利舉發結果出爐後 當事人是否適格向CAFC請求救濟？

2019-08-29 11:50

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

探討設計專利侵權比對分析的先前技藝範圍及技藝領域的限制

2019-08-29 11:50

小心著作權之爭：文創產業的著作權如何保護？

2019-08-29 11:50

新加坡智財局IPOS推出全球首個商標註冊APP 「IPOS Go」， 節省80%申請時間

2019-08-29 11:50

美國商標之描述性合理使用：開特力使用「運動燃料」案件

2019-08-29 11:50

專利交易暗湧 手機廠商全球5G突圍

2019-08-29 10:27

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:25

從骨幹架構到終端應用 5G商機在哪裡？

2019-08-16 13:25

不著急版的美國專利申請程序選項

2019-08-16 13:25

美國商標申請新規定8月3日生效 劍指來自中國的申請案

2019-08-16 10:17

電視節目IP的兩個面向：著作權和商標

2019-08-16 10:17

是姓名權還是商標權？淺談「藝名」使用之法律問題

2019-08-16 10:16

境外資金匯回專法8/15上路 一年內最低稅率只要4％！

2019-08-15 14:56

安全劑能否申請農藥專利延長保護：2014年歐洲法院Bayer CropScience案

2019-08-15 14:56

令和第一案：專利權被侵害的損失如何計算？—從日本知財高裁的大合議判決談起

2019-08-15 14:56

當汽車不再只是「汽」車

2019-08-15 14:56

《專利大數據-4》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析（II）

2019-08-15 14:56

沒有說明書支持仍想要擴大保護範圍？CAFC：具有非重要+可預期特性即可

2019-08-15 11:53

印度高等法院肯認「出口」屬藥品試驗免責範圍

2019-08-15 11:46

遭遇專利勁敵？vivo、OPPO防守暫告失敗 大陸手機要當心

2019-08-15 11:45

浴火的牛排 重生的專利

2019-07-26 08:41

回台創業到赴美上市：奧丁丁要用區塊鏈打造全球最大旅遊資料公司

2019-07-26 08:41

開誠布公：2019年美國專利連結下「Paragraph IV聲明清單」新增項目簡介

2019-07-26 08:41

歐盟商標制度的前景與挑戰

2019-07-26 08:41

馬來西亞下議院通過2019商標法案 現在允許申請註冊嗅覺商標了！

2019-07-25 16:52

西門子失算？專利圍剿vivo、小米和魅族 不料多件專利被判無效了

2019-07-25 13:12

顏色商標的各國重要案例

2019-07-25 13:12

電腦伴唱機強制授權制度待商榷

2019-07-25 13:12
看更多

熱門文章

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

中秋起義 郭韓宣戰

2019-09-12 09:16

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

50億曼都帝國女董座 用一枝珍奶冰棒翻新小美

2019-09-06 09:23

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

藍營新共主韓國瑜成大事只靠韓粉？

2019-09-12 09:16

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

獨家專訪香港90後股神黃兆祺：香港人有能力的都想走

2019-09-06 11:25

學霸謝佩芬接到「陌生人」電話 勸進她選立委

2019-09-12 09:14

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

PCB全面逆襲 高頻高速CCL為關鍵

2019-09-11 12:28

林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

2019-09-12 09:16

蘋果到底還行不行？ 從巴神與庫克持股進出找答案

2019-09-06 11:22

54歲石化廠做保鮮袋 台聚1,000天攻進好市多實錄

2019-09-06 09:26

看冰的日子

2019-09-09 13:55

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

穩懋PA需求旺 成5G大贏家

2019-09-05 11:02

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

短短36個字讓股東權益大加分 首例適用「大同條款」上市公司出爐

2019-09-11 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top