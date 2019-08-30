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《專利大數據-5》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析 (III)

2019-08-30 15:14北美智權報

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【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

繼前期《專利大數據-4 TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析 (II)》一文後，本刊期繼續分享TIPO資料組組長高佐良「從專利檢索看產業分析說明會」其他菁華部分。本期重點介紹專利布局的6個面向，及如何尋找專利的第二曲線，以成就策略式專利布局。

很多人的刻板印象是專利就是談技術，但TIPO資料組組長高佐良認為要談專利必須顧及三個面向，分別是技術、市場及法律，三部分結合形成3D坐標，這才是在做專利技術分析時應該全盤考量的。但是，高佐良指出假如現在要做的是產業分析，情況又不一樣，必須把「時間」也納入。他舉例說：曾雅妮曾經是女子高球的世界冠軍，但我們能不能用台灣女子高球世界第一來形容呢？答案是不行的，因為曾雅妮現在已經不是世界第一的女高球選手了。所以在描述產業的時候，必須要把時間擺上去，只要將時間擺上去，即可發現整個曲線會產生明顯變化。

針對專利布局的部分，高佐良將之分為技術布局及產業布局，兩者是完全不同的面向，其中有4個重點：

  • 瞭解專利強度

  • 彌補技術縫隙

  • 調整投入資源及區域

  • 強化專利營運策略

圖1. 專利布局六大面向 （圖片來源：「從專利檢索看產業應用說明會」簡報資料，T...
圖1. 專利布局六大面向 （圖片來源：「從專利檢索看產業應用說明會」簡報資料，TIPO高佐良，2019年6月 (紅框數字(1)-(6)之數字為筆者後製)。）
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專利布局有6個面向 (參考圖1) ，但高佐良認為如果單純只談專利布局有6個面向是深度不足的，因為6個向之布局方式是有其先後順序和邏輯。

第(1)個面向（圖1左下方）是特定阻絕及迴避設計，此一階段所布局的專利通常基礎強度是不夠的，只是利用一個專利來增加競爭對手進入的門檻、或是增加其生產成本而已；要產生這種專利是很容易的，但這種專利也僅僅能做到阻隔對手這件事而已。高佐良指出，如果真正有規模要做專利的話，應該是從設計、研發、實施，在不同階段有不同的專利，所以應該是從單一想法衍生出(2)那一大塊地毯式的專利（圖1右中）。但當地毯式專利發展到差不多的時候，就要拉回來開始作生產準備。生產就是從材料、製程、到組裝、包裝、以及外觀設計，是一條完整的「生產線」，從裡面把你要的東西萃取出來，建制成一面圍牆，這就形成了包圍式專利(3)（圖1中間），這時候產你的業鏈已鞏固，剩下的專利就應往策略式專利發展。其實在萃取出需要的專利建制完成包圍式專利之後，旁邊會剩下很多專利，這時候即可利用這些專利把自己的關鍵專利包圍起來，變成自己的組合式專利 (4)（圖1中上），作成比較強的專利組合；或是利用這些專利把競爭對手的專利包圍起來，作為談判的依據，或是增加談判的元素。高佐良強調，因為這些專利布局面向的產生是有一定順序跟邏輯的，所以策略式專利(5)並不是一觸可及的。

高佐良重申，專利布局與產業布局是不一樣的，一個講的是深度一個談講的是廣度。所謂廣度專利布局是以防衛為目的，包括包圍式專利或是地毯式專利，而深度專利布局，則是針對某些專利技術，認為值得去開發，才往下深耕，所以才會從阻礙式專利發展下去，變成圍牆式專利及策略式專利；這才是專利布局的完整6個面向。

  • 深度專利布局：發展技術優勢攻擊策略
    1. 針對特定技術分析
    2. 技術範圍及權利確認
    布局類型：阻礙式、圍牆式、策略式

  • 廣度專利布局：專利保護策略
    1. 技術趨勢及地域分布
    2. 針對環境變化作資源分配
    布局類型：地毯式、包圍式

尋找第二曲線

究竟如何才能達成完整的專利布局分析？高佐良提出從管理學上很有名的S曲線來看專利生命周期，而更重要的是要尋找（或是創造）第二曲線。曲線呈現S型的原因是因為到了頂峰之後就會停滯，然後開始往下；任何一個技術在發展的時候，都會受到自然的限制。高佐良以超導體為例：雖然超導體是於1950年時第一次被正式提出來的論點，1953年時取得諾貝爾物理獎，但是第一個超導體應用專利或是應用技術是在1980年才出現的，中間落差20、30年。因為當年沒有人可以在那種特定的低溫下作出一個導體，這就是自然的限制。另一個例子就是現在電動車的代表是特斯拉，但最初研究電動車的人卻是愛迪生，這就是不同時期技術會有不同的突破的例子。高佐良說，所以有人就丟出一個議題：以後會不會有一天是買Dyson送Toyota？像現在已經出現買汽車送電視了。邏輯推論是這樣的：電動車最主要的關鍵零組件是馬達，而目前全世界馬達做得最好的是Dyson。如果以技術來分析產業路線，那會不會有一天馬達技術都控制在Dyson手上，變成買Dyson送Toyota。雖然這是有點天馬行空的想法，但對產業分析而言，這是合理跳脫框架的思考。

專利生命周期跟產品生命周期是一樣的，同樣呈S曲線。高佐良指出在萌芽期時是單點佈局，屬於基礎專利，技術從弱再變強，雖然在開始時量不大，但成長十分迅速；到了成長期即開始發展周邊專利。他說，一個專利在早期的時候都是申請發明專利的，等過了一段時間後，如果這個發明是好的，就會開始在應用面上發展，然後開始申請新型專利，這時候專利的量就出來了，這就是技術布局和專利申請的趨勢。到進入成熟期，專利布局便會成長至質量並重，但接下來也即將進入衰退期，開始下墜之後即不再有任何進展，這就是一個專利技術的生命周期。高佐良在此提出一個問題：很多時候，一個專利一「出生」只是一個基礎專利，並沒有什麼價值，那專利的價值在那裡？

高佐良指出，如果我們再看一次專利的生命周期圖，再思考一下當專利生命到了衰退期之後，告訴了我們一個什麼事實？事實是，不管是市場的需求，或是技術的成熟度，在進入衰退期前的一刻都是巔峰狀況的，所以這時候應該要做的就是完整的專利布局分析，重新思考：「既然產品是被主場接受的，而目前技術又是成熟的，那要如何改變成熟的技術讓它昇華，然後讓市場持續接受這個產品 (維持市場的熱度)」，這也就是英國管理學大師Charles Handy第二典線的理論重點。唯有在這個時候重新研發，發展新的核心技術，才能形成組合專利，才會產生圖1中左上角的策略布局(5)，也唯有這樣才能達成精準布局。


【詳細內容請見《北美智權報》243期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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