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使用「Patent Troll」就是誹謗？未必！

2019-08-30 15:11北美智權報

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【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

在專利產業中，專利蟑螂（patent troll）的角色一直不容忽視，他們多半不自己進行產品的生產或銷售，僅靠著專利授權談判或訴訟來賺取和解金或損害賠償，而它們用來提告的專利，又往往是向其他人購買而來。對於這種買空賣空的行為，許多企業因為在訴訟上處於被動的優勢，早已不堪其擾，甚至為了避免不必要的誹謗爭議，發展出各種詞彙來形容這群人，諸如非專利實施實體（NPE）、專利權主張實體（PAE）等等，不一而足。

不過，美國在八月中的一項判決，法官確認了在特定情境下使用「patent troll」一詞不構成誹謗，原告不得以此要求損害賠償。換句話說，過去科技業者那種對於專利蟑螂擔心動輒得咎的心情，未來可以稍稍紓解了。

這件案子的原告之一：David Barcelou，是個小有成就的發明人。從1970年代開始，他就開始投入發明事業，並且在1994年做出一個類似自動提款機功能的「自動公開賽機器」，可以透過內建的遊戲機制，向參賽者收取使用費後，產生最後贏家並且發放獎金。

Barcelou隨後開始募資、申請專利、雇用員工，試圖將這項發明推向商業化。可惜的是，最終商業化的目標並不成功，但在2005年時，USPTO對他的發明授予了專利，也讓Barcelou的事業目標轉了一個方向。

圖1：Barcelou在自己公司的網站上，公開控訴自己被誹謗了 （圖片來源：ht...
圖1：Barcelou在自己公司的網站上，公開控訴自己被誹謗了 （圖片來源：https://www.automatedtransactions.com/）
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連7-11都曾經被本案原告盯上

拿到專利權之後，Barcelou第一個提告的對象是美國的7-11，控告店中的支票兌現機「VCOM」侵犯他的專利；2008年時，Barcelou更創辦了Automated Transaction LLC（ATL）來處理所有的專利申請、授權和訴訟事宜。根據統計，在2011、2012年之間，ATL的授權金收入就超過3百萬美元。

有趣的是，這次被Barcelou和ATL控告的並不是一家銀行，而是美國信用合作社協會（CUNA）以及美國銀行業協會（ABA），理由也不是專利侵權，而是這兩家機構分別在內部會議、美國國會聽證上，直言ATL的行為就是不折不扣的專利蟑螂，使得ATL決定控告它們誹謗（defamation）。

那麼，這兩個機構到底說了什麼呢？以CUNA為例，在2013年，當時CUNA的助理法務長Robin Cook在一份簡報檔案中，在解釋完專利蟑螂的定義後，直接指稱「ATL是一家知名的專利蟑螂」；而ABA的另一份陳述說得更為露骨：「……ATL說當銀行使用ATM來完成交易，就已經侵犯了它的專利權；可是它完全沒提到，它的專利中有些請求項已經被無效了，而被它控告的銀行中，有些甚至根本沒有設立ATM！」

這件案子被美國新罕布夏州（New Hamshire）的一審法院（Superior Court）駁回，原告不服，又上訴到州最高法院（Supreme Court），於今年8月16日宣判，仍然維持一審的駁回判決。

在判決理由中，法院先確認「誹謗（defamation）」以及「專利蟑螂」的定義。就前者而言，要構成誹謗，必須證明被告在發布了錯誤、詆毀性的事實陳述時，並未施以合理的注意程度；換句話說，陳述的內容必須是可供檢驗、驗證的事實性陳述，才有可能構成誹謗，如果只是誇飾的言論，或者毫無隱喻性質的評論，都不是誹謗的要件。

誹謗必須以可驗證的事實陳述為前提

至於後者，法官觀察到，「patent troll」這個字眼本身確實有些許貶抑的意思，被用來指稱一群不進行生產或提供服務，僅向他人收取權利金的專利權人。然而，這個詞並非完整、全面的定義，因為大學、小型發明人也往往被排除在patent troll的定義內；也有些人把patent troll限定在自己不從事研發、只買進專利再提告的專業訴訟機構。總之，雖然patent troll 是個較負面的用語，但指涉的對象可能是較多元、複雜的群體，難以一概而論。

以這兩項標準來審視原告的請求，就不難了解被駁回的原因。法院指出，這兩項陳述內容都是被告的意見而非事實；再者，雖然被告對於何謂patent troll都進行了一番描述，但根據法院的了解，實務上並未對patent troll有過公認、清楚的定義，所以儘管被告確實指稱ATL是patent troll，不過既然patent troll沒有明確的定義，也無從驗證被告陳述的真偽，僅能說根據被告的自身經驗與知識，認為ATL的過往行為，符合了自己對於patent troll的認知。總結來說，既然這些陳述內容都只是被告的個人意見陳述，自然不滿足誹謗成立的要件。

雖然ATL在這個案子上挫敗，但它們主張專利權的核心業務卻不受影響－－畢竟這只是一個州法院的判決，而且從頭到尾都跟專利權的糾紛無關。所以可預期的是，未來仍會有其他美國金融機構，收到ATL的專利侵權警告信，但至少日後使用patent troll這個詞彙時，壓力可以小一點了。


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