兩岸機器人產業合作新進展：2019年新增兩項共通標準！

分享 facebook 【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

根據國際機器人聯盟調查報告顯示，亞洲為全球機器人產業發展成長最快速的區域，投入機器人及智慧自動化發展的廠商也成長最快，兩岸在智慧與自動化產業的投入，也成為各項應用產業發展的新動能。

由台灣智慧自動化與機器人協會（TAIROA）和中國機器人產業聯盟（CRIA）共同舉辦的「兩岸機器人與智慧自動化產業發展論壇」，每年輪流在兩岸召開，針對兩岸的技術趨勢、共同標準、政策走向、解決方案等議題進行討論，2019年已邁入第六屆，日前剛在台北舉辦，並發布《工業機器人控制系統》和《跨設備製造通訊標準—機器人與數控機床的溝通介面》兩項共通標準。

圖一、中國機器人產業聯盟秘書長郝玉成（圖左）與台灣智慧自動化與 機器人協會召集人游鴻修出席2019年「兩岸機器人及智慧自動化產業發展論壇」。 （吳碧娥／攝影 ） 分享 facebook

台灣智慧自動化與機器人協會和中國機器人產業聯盟在2015年簽署《機器人標準檢測認證工作合作備忘錄》，成立兩岸機器人標準專家小組，針對 機器人控制器標準 、 機器人視覺應用及標準 、 機器人與數控機床系統集成標準 、 拋光研磨機器人應用 等四項共通標準展開合作。

2018年「兩岸機器人及智慧自動化產業發展論壇」在上海召開時，首次發布了兩項兩岸共通標準，分別為《帶視覺的工業機器人系統通用技術要求》，以及《機器人打磨拋光系統通用技術要求》，並在2018年舉辦的「海峽兩岸信息產業和技術標準論壇」中正式發布。 從2005年至今，在北京、南京、重慶、福州、長沙、哈爾濱、合肥和台北等地連續舉辦了十五屆「海峽兩岸信息產業和技術標準論壇」，聚焦於當前最新通訊電子產業的熱點領域，針對智慧製造在內的10組標準分論壇，累計形成422項產業共識、公佈了59項兩岸共通技術標準，亦是目前海峽兩岸技術標準合作的重要平台。

表一、2018兩岸共通標準文本（智慧製造領域） （資料來源：華聚產業共同標準推動基金會 ） 分享 facebook

兩岸機器人共通標準推動現況

中國機器人產業聯盟秘書長郝玉成在論壇中指出，兩項標準發布後，中國機器人產業聯盟展開了多方面的宣傳與應用推廣活動，去年發布的《帶視覺的工業機器人系統通用技術要求》，已申報為中國機械工業聯合會團體標準項目，近期將於大陸國家標準化管理委員會團體標準網站上發布，並在聯盟成員內推動行業應用。另一方面，中國打磨拋光機器人的市場銷量，從2016年到2017年快速成長222％，在全球銷量佔比高達60％，兩岸《機器人打磨拋光系統通用技術要求》發布後，中國機器人產業聯盟也邀請台灣智慧自動化與機器人協會召集人游鴻修及台灣廠商前往2019年在東莞舉辦的「中國打磨拋光機器人發展論壇」，針對此共通標準進行分享，促進在相關產業中的應用。台灣智慧自動化與機器人協會召集人游鴻修認為，標準簽訂只是第一步，更重要的是後續如何共同推動，台灣智慧自動化與機器人協會將針對自動化、機器人、機密機械、電子資訊、半導體等跨產業會員，推廣兩岸共通標準，串連多元商機。

而在今年的「兩岸機器人及智慧自動化產業發展論壇」中，兩岸雙方共同發布了《工業機器人控制系統》和《跨設備製造通訊標準—機器人與數控機床的溝通介面》，目前已完成兩岸專家意見的蒐集。

2018年中國市場工業機器人銷量出現首次下滑

根據國際機器人聯合會（IFR）統計，2018年全球工業機器人銷量約為38.4萬台，銷量再創歷史新高，但和2017年同期相比僅小幅成長1％。從市場區域觀察，歐洲市場與美洲市場保持了一定的增長，2018年分別銷售7.1萬台和4.9萬台，較2017年增長7%和6%；亞洲市場銷售26萬台，成長率甚至下降1%。從應用行業分析，汽車和電力電子行業依然是最大的消費市場，2018年分別銷售11.6萬台和11.3萬台，但與上年相比銷量分別下降了6%和8%。

2018年全球工業機器人市場銷量前五名仍是中國、日本、美國、韓國、德國，五強佔全球工業機器人總銷量七成五，大陸市場仍位列第一，佔全球銷售市場的34.7％，但2018年呈現3.4％的負成長。

圖二、全球工業機器人市場銷量分布 （資料來源：IFR，CRIA／宋曉剛簡報資料 ） 分享 facebook

中國機器人產業聯盟執行理事長宋曉剛在論壇中指出，2010～2017年間，大陸工業機器人市場銷量以每年超過50％的速度成長，2017年銷量創下近14萬台新高；2018年中國工業機器人市場累計銷售13.8萬台，預計較2017年下降3.4%，也是工業機器人市場銷量首次出現下滑現象。不過，大陸年銷量連續第六年位居世界首位，自主品牌機器人銷售部分，仍然保持穩定成長。其中，大陸自主品牌機器人銷售4.36萬台，銷售增速雖有放緩，但仍有16.2%成長率；而外資機器人銷售9.2萬台，比上年大幅下滑10.98%。

圖三、2009～2017大陸工業機器人市場銷量 （資料來源：IFR，CRIA／宋曉剛簡報資料 ） 分享 facebook

宋曉剛進一步解釋，從市場面觀察，機器人主要應用在汽車與電子（手機）業領域，當2018年電子與汽車領域成長都在下滑甚至出現負成長，全球工業機器人銷量大幅下降是正常的發展現象。若從技術與產業發展因素分析，受到系統整合應用技術的發展緩慢，機器人產業發展遇到瓶頸；不同應用場景的品質、穩定性和可靠性亟待提高，再加上要將機器人運用到各行各業應用的市場拓展緩慢，技術創新、新品研發跟不上市場需求，缺乏創新及機器人應用的高端技術人才，都是造成工業機器人成長大幅下滑的背後原因。

圖四、中國機器人產業聯盟執行理事長宋曉剛 （吳碧娥／攝影） 分享 facebook

機器人市場發展：挑戰嚴峻、前景光明

不過，宋曉剛認為，雖然機器人發展面臨新的嚴峻挑戰，但前景仍然光明。全球正處於新一輪技術革命和產業變革的過程中，各國都將先進製造、智慧製造列為發展重點，無論從近期或是長期來看，大陸製造業轉型升級的市場潛力巨大，是大陸發展機器人和技術創新的泉源，未來發展會著重於不同行業機器人整合應用技術的研發，並與訊息技術、通訊技術、人工智慧，結合用戶行業與用戶企業協同發展。





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