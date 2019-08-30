日本照護中心用MaaS打通銀髮族交通任督二脈

分享 facebook 【吾思／資深專利工作者】

交通移動服務（Mobility as a Service, MaaS）可說是智慧城市概念中的當紅炸子雞，其核心概念在於移動服務的使用權而不是在於移動工具的所有權。自從MaaS概念於2015被提出之後，即成為全球智慧運輸的焦點，很多國家都不約而同地投注了政府以及民間的力量來推動MaaS計畫，試圖運用AI的力量將多種運輸工具整合成為運輸移動服務，以達成減少交通壅塞及空氣汙染、及解決停車問題等的目的。

台灣也沒有在這場交通革命中缺席。目前南北各有一個MaaS計畫在進行，包括「高雄市交通移動服務示範建置計畫（MenGo）」及「臺北都會區及宜蘭縣交通移動服務建置及經營計畫（UMAJI 遊．買．集）」，前者的重點在於提高公共運輸工具的乘載並降低私人運輸工具的使用，而後者的重點在於改善宜蘭聯外及縣內交通瓶頸。然而，交通部的上述兩個計畫，都未將焦點放在改善偏鄉運輸不便。

像「需求反應式運輸服務」（Demand Responsive Transportation System，簡稱為DRTS）等的智慧運輸手段可以用低於計程車的價格來實現較客運更佳的機動性，因此被視為能解決偏鄉運輸不便的利器。但是，在人口過疏的偏鄉，若僅是「小黃式公車」，而沒有結合學校、醫療院所、商場等其他機構的資源，並不容易產生足以持續運作的收益，到頭來只能期待原本就捉襟見肘的地方政府勉強地伸出援手。作為偏鄉的老人家們任督二脈的公共交通，因此處於隨時可能斷炊的危險中。

日本近年來對於MaaS的推動也是不餘遺力，令和元年甚至被稱為MaaS元年，今年（2019年）6月更由經濟產業省與國土交通省個別出資，支援日本28個地區的MaaS技術與事業研發。除了官方力量之外，日本民間也積極投資各種MaaS事業計畫。到底MaaS能不能成為偏鄉交通的救星呢？能不能脫離像DRTS那樣高度倚賴政府補助的危險情況呢？本周我們不談錦上添花的都會型MaaS，來看看MaaS在日本非都會區運作的實例吧。

MaaS如何打通超高齡者的任督二脈

故事是由日本群馬縣的MWS日高公司開始。該公司在群馬縣內擁有醫院以及13家照護中心，其中還包含了佔地千坪以上的大型照護中心。照護中心不僅佔地廣闊，而且設備齊全，除了日間照護之外，還有開設各種課程，包括廚藝教室、陶藝教室、體能課程、復健課程以及可以預防或治療失智症的學習療法中心等，其規模和活動的多樣性完全超越了台灣現有的照護中心。

由於來上課、復健、接受照護服務的客人當中不乏有需要助行器、輪椅等的行動不便的超高齡者，所以該公司還設置了近40輛的無障礙車輛負責接送。為了更積極使用車隊的資源，日高公司把接送服務切割出來另外成立公司，並和未來共享公司（http://www.miraishare.co.jp/）合作開發了隨選型的共乘服務系統。

引入隨選型的共乘服務系統之後，照護中心的使用者除了單純地往返於自宅和照護中心之外，還可以預約接送服務到達其他的地方進行活動，例如去兒女或其他親戚家拜訪、購物、或其他的休閒活動等。而且由於接送服務的部份已經另外成立了公司並且取得旅行業的執照，因此可以接受其他醫療照護或其他商業機構的配車需求，而沒有違法經營白牌計程車的疑慮。

圖1：MWS日高利用AI技術開發共乘服務，滿足年長者的交通需求 （圖片來源：送迎システム｜株式会社エムダブルエス日高（公式ホームページ）） 分享 facebook

利用接送服務的乘客可以在手機上安裝應用程式，藉由應用程式得知車輛行經附近的時間和空位資訊，指定乘車時間、預定乘車位置和目的地，而且因為照護中心有提供無障礙車輛的關係，乘客還可以指定搭乘人數和是否使用輪椅等特殊需求。而車輛的司機也可以藉由應用程式，隨時得知在行車過程中，是否需要停靠特定點接人，或者是否要停靠特定點下客。整個媒合過程都是由人工智慧完成，連乘客上車都是用電腦自動識別身分，不怕漏接人也不怕接錯人。

藉由這樣的服務，照護中心的使用者有更多的活動機會，能夠增進復健和學習療法的效果，不但減緩了身體和心智的退化，更有助於提升生活的品質。另一方面，就日高公司來說，不但提高了車隊的資源的利用率，而且因為還可以提供其他機構的配車服務，或者藉由停靠特定商業設施（例如賣場）而可以收取廣告費用，使得接送服務不僅不是公司的額外支出，還可以為公司賺入額外的收入。

他山之石

台灣偏鄉地區的需求反應式運輸服務，多是靠著政府補貼才能持續。從群馬縣的例子看起來，藉由AI自動運算，實現隨選且即時的配車需求，加上多業種的協同合作，有可能可以讓偏鄉MaaS盡量減低對於政府補助的依賴性。例如醫療照護產業或飯店等各種業種的接送專車、學校校車、私家車、貨車、計程車等各種車輛的共乘空間，都可以納入MaaS中，積極運用尚有共乘空間的車輛，配合車輛原本計畫的行駛路線，沿路提供盡量多的乘客上下車，並藉由停靠點支付的廣告費用或使用費用、以及乘客分攤的車資等，來挹注MaaS的營運。

結語

MaaS在偏鄉區域的運用，幫助的不僅僅是偏鄉的交通，更是整體國民利益的提升。以日本群馬縣MWS日高公司的隨選型的共乘服務系統為例，該系統讓原本不容易跨出家門的超高齡族能夠不必一天都窩在家裡，可以去照護中心接受照護、參加課程與活動，也可以去醫院診所看診，更可以進行購物或其他的活動來加強復健的效果，並且增進自己身心的健康。

而且若進一步把乘客群擴大到偏鄉的學生或其他居民，更可以讓偏鄉的小朋友可以安全通學，讓無法安全駕駛的老人家可以安全出門，讓沒有辦法取得機車或汽車執照的人更容易在偏鄉生活，縮短城鄉差距，甚至可以對於減緩偏鄉人口流失有所助益。交通移動事實上並不只是交通而已，而是可以把區域內的醫療、飲食、娛樂、教育等各種生活服務都加以整合，讓區域內居民更舒適方便。

發展偏鄉地區之MaaS系統，不僅是對該地區的雪中送炭，透過良好規劃且體系健全的MaaS系統，獲得溫暖的可不只是偏鄉的人啊！期待有一天MaaS在台灣偏鄉可以開花結果，帶給全體國民豐碩的果實。

【詳細內容請見《北美智權報》243期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】