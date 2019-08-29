從面板產業的專利訴訟事件看「擬制新穎性」之「直接置換」原則

分享 facebook 【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

面板產業最近因鴻海欲出售其於中國廣州的面板廠而攻佔新聞版面。不過，在專利界來說，新聞上好久沒報導面板產業的大型專利訴訟，其實在台灣也曾發生過面板產業的專利訴訟（即智慧財產法院98年度民專上字第14號民事判決之個案），處理的是兩家外國面板製程機台製造商之間的糾紛。

2004年韓商周星工程（Jusung Engineering）公司在新竹地方法院對美商AKT公司和Applied Materials公司提起專利訴訟。2009年地方法院做出不侵權的判決。周星工程公司不服而上訴至智慧財產法院。智財法院於2010年做出不侵權的判決。最高法院於同年以裁定維持原審判決。

專利權人敗訴的主要原因，是系爭專利違反「擬制新穎性」（即系爭專利核准當時之專利法第23條之規定）的規定而無效。本案涉及「擬制新穎性」判斷的「直接置換」原則，以下進一步介紹並提出其對專利寫作的意涵。

擬制新穎性

「擬制新穎性」是2001年時專利法所新增的條文，其規定於現行專利法第23條指「前案專利申請案或專利」於「本案專利申請案或專利」之申請前未公開的、且其申請日較早，如果該前案的請求項或說明書內容揭露本案的所請發明，除非二案的申請人為同一單位，則本案即不應獲得專利權。

「擬制新穎性」之實體判斷與「新穎性」相同。本案法院指出，於審查時應就本案申請案各請求項逐一審查。若與前案之說明書、圖式或申請專利範圍完全揭露本案請求項的技術特徵時，即擬制喪失新穎性。另若兩者間之差異在不影響系爭發明主要目的之前提下，此差異是熟知此技藝者以通常知識或慣用手段而加以置換者，即屬「直接置換」之技術，而使本案不合擬制新穎性。

系爭專利

系爭專利是台灣發明專利第I249186號「群集系統之移轉室」，其技術屬於PECVD（plasma-enhanced chemical vapor deposition，電漿增強化學氣相沉積）機台的真空腔體結構。就系爭發明相關的機台，周星工程公司目前有3.5、4.5、5、5.5、6、7、8、及8.5等世代產品的供應鏈。

系爭發明所用於之PECVD機台屬於群集系統（見圖一），其包括儲存部件10、裝載鎖定室（loadlock chamber）20、多個製程室（42、44、46和）48、預熱室50和移轉室30等。在製作液晶面板的沈積製程過程中，基板在製程室進行反應；而在基板進出機台時，於預熱室內加熱，以縮短反應時間。移轉室為「基板臨時儲存之位置或基板通常經過的通道」。

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本發明僅和移轉室有關。系爭請求項有八項，而請求項1為：「一種用於群集系統之移轉室，包括：一第一主體，一附著於該第一主體一側面之第二主體；一第三主體，位於該第一主體之面向該第二主體之另一個側面處；以及一結合該第一主體之上部的蓋」。圖二顯示系爭移轉室300（真空腔體），包括第一主體320、第二主體340、第三主體360及蓋380。圖三顯示系爭移轉室的爆炸圖。

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在本案中，與「擬制新穎性」有關的引證案是台灣專利申請案公開編號第200745364號「真空處理設備之真空室」，其申請號為93112954。系爭引證案的申請日為2004年5月7日，優先權日為2003年5月8日，而公開日為2004年12月16日。系爭專利的申請日為2004年6月1日，而優先權日為2003年6月2日。

智財法院見解一：請求項解釋

系爭請求項之「主體」一詞為智財法院請求項解釋的重點。「主體」解釋的爭點在於其「可否拆解」。若「主體」解釋為「不可拆解」，則系爭專利不會因「擬制新穎性」問題而無效。本案法院引用系爭專利說明書來解釋「主體」，而認為其並未限定為「不可拆解」之特徵。

系爭專利說明書的「先前技術」部分與「發明說明」部分皆使用「主體」一詞。但「主體」用語對先前技術和系爭專利技術等之描述是有差別的。先前技術的「主體」如圖4之組件32所示，即真空腔體。圖四的組件38（蓋子）與主體32從整體來看相當於系爭發明之移轉室300（見圖二）。

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