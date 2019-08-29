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美國商標之描述性合理使用：開特力使用「運動燃料」案件

2019-08-29 11:50北美智權報

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【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

雖然使用他人商標，但若構成描述性合理使用，可以作為商標侵權的抗辯。所謂的描述性合理使用，乃是將商標用語當成描述自己產品服務的名稱、形狀、品質、性質、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。美國2019年的SportFuel v. PepsiCo案，涉及的就是描述性合理使用的爭論。

2019年8月2日，美國第七巡迴法院判決SportFuel v. PepsiCo案，認為百事可樂旗下的Gatorade運動飲料，使用「運動燃料」（sports fuel），雖然使用了SportFuel公司的註冊商標，但屬於描述性合理使用。

SportFuel v. PepsiCo案事實

本案中的商標權人是SportFuel公司，是一家位於芝加哥的營養健康諮詢公司，旗下擁有二個「SportFuel」註冊商標。

被告百事可樂旗下的子公司「開特力」（Gatorade），是一家知名的運動飲料品牌。2013年開始在廣告行銷上，強調自己的產品是一種「運動燃料」（sports fuels）。

2016年，開特力（Gatorade）向美國專利商標局申請註冊了「Gatorade The Sports Fuel Company」這個商標，但專利商標局要求其聲明對「The Sports Fuel Company」（運動燃料公司）不在商標保護範圍，因為其只是對產品的描述。開特力同意對「The Sports Fuel Company」聲明不專用，並繼續在開特力（Gatorade）這個家族商標後面使用「The Sports Fuel Company」這個標語。

圖片來源：SportFuel, Inc. v. PepsiCo, Inc.( 7...
圖片來源：SportFuel, Inc. v. PepsiCo, Inc.( 7th Cir., August 2, 2019).
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因此，2016年8月，SportFuel 對Gatorade提起訴訟，主張其行為構成美國蘭哈姆法（Lanham Act）下的和商標侵權（15 U.S.C. § 1051)、不公平競爭，以及錯誤標示產品來源（false designation of origin） (15 U.S.C. § 1125(a))。Gatorade則抗辯，要求進行即決判決，認為SportFuel 沒有提出足夠證據，可證明Gatorade對該標語的使用讓消費者混淆誤認，並主張對該系爭商標的使用，屬於蘭哈姆法案下的合理使用。

描述性合理使用的三要件

開特力要證明其使用屬於合理使用，必須證明：(1)其對「Sports Fuel」的使用，並非作為商標使用；(2)其使用是作為商品的描述使用，以及(3)其對該標示的使用是合理的，且出於善意。本案地區法院（伊利諾州北區法院）判決認為，開特力滿足了上述三要件，故構成描述性合理使用。SportFuel公司不服，上訴到第七巡迴法院。第七巡迴法院亦支持聯邦地區法院的即決判決。

圖片來源：SportFuel, Inc. v. PepsiCo, Inc.( 7...
圖片來源：SportFuel, Inc. v. PepsiCo, Inc.( 7th Cir., August 2, 2019)
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第一要件：該商標使用並非作為商標使用

第七巡迴法院認為，在上述照片中開特力所使用到「Sports Fuel」，並非作為商品來源的標示。法官Michael Stephen Kanne指出：「該產品的獨特包裝和展示，凸顯了開特力的家族商標Gatorade，以及G Bolt這個商標。開特力很少直接將「Sports Fuel」使用在產品包裝上，而是將這個「The Sports Fuel Company」這個標語使用在廣告或展示架上，而且是作為家族商標Gatorade的子標題。就算少數時候有直接使用在產品包裝上，使用的也是「運動燃料飲料」（Sports Fuel Drink）這組字。」

圖片來源：www.gatorade.com
圖片來源：www.gatorade.com
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第二要件：作為描述性使用

就第二個要件，第七巡迴法院同意，開特力對系爭標語的使用，是一種描述性質（descriptive），而非一種暗示性質的（suggestive）。一般的商標，按照識別性程度，可以分成通用名稱商標、描述性商標、暗示性商標、隨意性商標、創作性商標。本案的爭議在於，到底「sports fuel」是一種描述性的，還是暗示性的？

要區分是描述性還是暗示性，美國法院主要仰賴二種區分方式。一種是看該字眼是否廣為該業界使用。第七巡迴法院認為，開特力提供了足夠的證據，認為健康營養產業確實廣泛將「sports fuel」來描述營養產品。而且，在開特力向美國專利商標局申請商標時，法院就要求其對「The Sports Fuel Company」聲明不專用，更證明了該字眼是一種描述性質的。

第二種方式是採取「想像力檢測」（imagination test），亦即消費者看到該字眼是否需要想像，才能理解其所描述的意涵。SportFuel公司主張，「Sports Fuel」是一種暗示性的，因為消費者需要稍微想像，才知道賣的是運動營養產品。但法院認為，開特力使用的是「Gatorade The Sports Fuel Company」這一組字，消費者很清楚賣的就是開特力的產品，並不需要想像。

問題是，如果「sports fuel」是一種描述性字眼、識別性低，當初SportFuel公司怎麼拿到商標的？法院指出，就算一個識別性低的商標，只要申請後超過五年沒有質疑，就成為「無法挑戰」（incontestable）的商標。但即便如此，其他人仍然可以對該字眼主張描述性合理使用。

第三要件：並不具有惡意

此外，SportFuel公司主張，開特力使用「sports fuel」這個標語是出於惡意。SportFuel 公司提出惡意的理由有三：(1)過去曾經在SportFuel 工作一段時間的營養師，後來也在開特力公司工作過一段時間，但現在已經離職；(2)開特力並沒有任何正當理由，說明為何採用這個標語；(3)開特力曾經考慮要將「sports fuel」這個標語申請取得專利。

但第七巡迴法院對上述說法逐一駁斥，認為都無法充分證明開特力對該標語的使用具有惡意。其認為，開特力對上述標語的使用是描述性的，是出於善意且構成合理使用。至於開特力使用「sports fuel」這個標語的目的，是想要更清楚的描述其事業和所銷售產品的特性。


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