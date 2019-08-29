新加坡智財局IPOS推出全球首個商標註冊APP 「IPOS Go」， 節省80%申請時間

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

對於商標採註冊主義的地區而言，註冊商標可以說是分秒必爭，先搶先贏。為此，新加坡智慧財產局 （Intellectual Property Office of Singapore；IPOS)於8月21日推出了全球首個商標註冊移動應用程序(mobile APP) 「IPOS Go」，號稱即使人在新加坡境外，也可於10分鐘內完成商標註冊申請手續，開展了商標註冊服務的新里程碑，為隨時湧現的商業創意作出即時保護。

隨著新加坡於2019年8月21日推出全球首個商標註冊行動應用程序「IPOS Go」，商標註冊的服務也正式邁入轉型階段。「IPOS Go」由IPOS自行開發，可以讓希望在新加坡尋求商標保護的企業或新創公司通過行動通訊設備（如手機、平板），直接向IPOS提交其商標註冊申請。IPOS宣稱「IPOS Go」具有以下4大優點：(1) 簡化的使用者界面可讓企業的歸檔時間縮短80％、(2) 通過「IPOS Go」自助式直接提交文件有助於企業降低業務成本、(3) 集成的AI技術可以更有效協助品牌所有人識別類似的商標、(4)可隨時隨地接收相關的註冊資訊（如申請進度、繳費通知…等）。

『IPOS Go』APP的使用者界面簡單易上手，方便申請人使用。圖片來源：『IPOS Go』APP 分享 facebook

IPOS指出，目前提交商標註冊申請平均要耗費45到60分鐘，但現在於IPOS Go上提交商標註冊申請可以在10分鐘之內完成，由於申請人可能對使用IPOS直接提交申請更有信心，申請費用也可望大幅降低。商標已成為商業成功的關鍵，全球各地都持續看到商標申請量激增。就新加坡而言，商標申請在過去5年內增加了30％。（參見表1） 提交申請的速度和便利性將使越來越多需要良好品牌戰略的企業和新創公司從競爭對手中脫穎而出。如果利用「IPOS Go」註冊商標，申請人還可以隨時隨地追蹤他​​們的商標註冊狀態，接收重要的更新通知或申請商標續展。

「IPOS Go」APP集成的AI技術可以更有效協助品牌所有人識別類似的商標； 圖片來源：擷取自IPOS Go mobile app影片，IPOS 分享 facebook

此外，「IPOS Go」APP進一步利用了人工智慧AI技術，以增強對IPOS註冊中類似商標的搜索，可以有效防止申請人提交與現有商標過於相似的商標。IPOS指出這一新功能尤其重要，因為今天全球提交的40％以上的商標都包含圖像，隨著全球商標申請量不斷增加，新的AI功能可有效協助企業主更有效管理其品牌。

IPOS商標註冊處處長Isabelle Tan表示：「商標是智慧財產權世界的核心，他們傳達了每個企業的情感和聲譽屬性，在競爭日益激烈的市場中創造差異化的身份。鑑於目前智慧型手機在交易中的廣泛使用，『IPOS Go』可協助企業和業者隨時保護其商標，建立消費者忠誠度，並最終為公司創造和增加收入。」

『IPOS Go』 APP 現已可在Apple App商店和Google Play商店中下載安裝。

『IPOS Go』 於Apple App商店（右）和Google Play商店（左）的下載畫面。 分享 facebook

表1. 自2008年至2017年，新加坡商標申請 (上) 及 商標註冊 (下) 之類目總數 （資料來源：WIPO Statistics Database, 最後更新日 : 2018年12月） 分享 facebook





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