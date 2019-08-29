親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦

週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

新加坡智財局IPOS推出全球首個商標註冊APP 「IPOS Go」， 節省80%申請時間

2019-08-29 11:50北美智權報

分享
【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

對於商標採註冊主義的地區而言，註冊商標可以說是分秒必爭，先搶先贏。為此，新加坡智慧財產局　（Intellectual Property Office of Singapore；IPOS)於8月21日推出了全球首個商標註冊移動應用程序(mobile APP) 「IPOS Go」，號稱即使人在新加坡境外，也可於10分鐘內完成商標註冊申請手續，開展了商標註冊服務的新里程碑，為隨時湧現的商業創意作出即時保護。

隨著新加坡於2019年8月21日推出全球首個商標註冊行動應用程序「IPOS Go」，商標註冊的服務也正式邁入轉型階段。「IPOS Go」由IPOS自行開發，可以讓希望在新加坡尋求商標保護的企業或新創公司通過行動通訊設備（如手機、平板），直接向IPOS提交其商標註冊申請。IPOS宣稱「IPOS Go」具有以下4大優點：(1) 簡化的使用者界面可讓企業的歸檔時間縮短80％、(2) 通過「IPOS Go」自助式直接提交文件有助於企業降低業務成本、(3) 集成的AI技術可以更有效協助品牌所有人識別類似的商標、(4)可隨時隨地接收相關的註冊資訊（如申請進度、繳費通知…等）。

『IPOS Go』APP的使用者界面簡單易上手，方便申請人使用。圖片來源：『IP...
『IPOS Go』APP的使用者界面簡單易上手，方便申請人使用。圖片來源：『IPOS Go』APP　
分享

IPOS指出，目前提交商標註冊申請平均要耗費45到60分鐘，但現在於IPOS Go上提交商標註冊申請可以在10分鐘之內完成，由於申請人可能對使用IPOS直接提交申請更有信心，申請費用也可望大幅降低。商標已成為商業成功的關鍵，全球各地都持續看到商標申請量激增。就新加坡而言，商標申請在過去5年內增加了30％。（參見表1） 提交申請的速度和便利性將使越來越多需要良好品牌戰略的企業和新創公司從競爭對手中脫穎而出。如果利用「IPOS Go」註冊商標，申請人還可以隨時隨地追蹤他​​們的商標註冊狀態，接收重要的更新通知或申請商標續展。

「IPOS Go」APP集成的AI技術可以更有效協助品牌所有人識別類似的商標； ...
「IPOS Go」APP集成的AI技術可以更有效協助品牌所有人識別類似的商標； 圖片來源：擷取自IPOS Go mobile app影片，IPOS　
分享

此外，「IPOS Go」APP進一步利用了人工智慧AI技術，以增強對IPOS註冊中類似商標的搜索，可以有效防止申請人提交與現有商標過於相似的商標。IPOS指出這一新功能尤其重要，因為今天全球提交的40％以上的商標都包含圖像，隨著全球商標申請量不斷增加，新的AI功能可有效協助企業主更有效管理其品牌。

IPOS商標註冊處處長Isabelle Tan表示：「商標是智慧財產權世界的核心，他們傳達了每個企業的情感和聲譽屬性，在競爭日益激烈的市場中創造差異化的身份。鑑於目前智慧型手機在交易中的廣泛使用，『IPOS Go』可協助企業和業者隨時保護其商標，建立消費者忠誠度，並最終為公司創造和增加收入。」

『IPOS Go』 APP 現已可在Apple App商店和Google Play商店中下載安裝。

『IPOS Go』 於Apple App商店（右）和Google Play商店（...
『IPOS Go』 於Apple App商店（右）和Google Play商店（左）的下載畫面。
分享

表1. 自2008年至2017年，新加坡商標申請 (上) 及 商標註冊 (下) ...
表1. 自2008年至2017年，新加坡商標申請 (上) 及 商標註冊 (下) 之類目總數 （資料來源：WIPO Statistics Database, 最後更新日 : 2018年12月）
分享


【詳細內容請見《北美智權報》243期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

從面板產業的專利訴訟事件看「擬制新穎性」之「直接置換」原則

2019-08-29 16:13

靠5G釋照收入挹注國家財源 不見得是好事

2019-08-29 12:52

PTAB專利舉發結果出爐後 當事人是否適格向CAFC請求救濟？

2019-08-29 11:50

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

探討設計專利侵權比對分析的先前技藝範圍及技藝領域的限制

2019-08-29 11:50

小心著作權之爭：文創產業的著作權如何保護？

2019-08-29 11:50

美國商標之描述性合理使用：開特力使用「運動燃料」案件

2019-08-29 11:50

專利交易暗湧 手機廠商全球5G突圍

2019-08-29 10:27

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:25

從骨幹架構到終端應用 5G商機在哪裡？

2019-08-16 13:25

不著急版的美國專利申請程序選項

2019-08-16 13:25

美國商標申請新規定8月3日生效 劍指來自中國的申請案

2019-08-16 10:17

電視節目IP的兩個面向：著作權和商標

2019-08-16 10:17

是姓名權還是商標權？淺談「藝名」使用之法律問題

2019-08-16 10:16

境外資金匯回專法8/15上路 一年內最低稅率只要4％！

2019-08-15 14:56

安全劑能否申請農藥專利延長保護：2014年歐洲法院Bayer CropScience案

2019-08-15 14:56

令和第一案：專利權被侵害的損失如何計算？—從日本知財高裁的大合議判決談起

2019-08-15 14:56

當汽車不再只是「汽」車

2019-08-15 14:56

《專利大數據-4》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析（II）

2019-08-15 14:56

沒有說明書支持仍想要擴大保護範圍？CAFC：具有非重要+可預期特性即可

2019-08-15 11:53

印度高等法院肯認「出口」屬藥品試驗免責範圍

2019-08-15 11:46

遭遇專利勁敵？vivo、OPPO防守暫告失敗 大陸手機要當心

2019-08-15 11:45

浴火的牛排 重生的專利

2019-07-26 08:41

回台創業到赴美上市：奧丁丁要用區塊鏈打造全球最大旅遊資料公司

2019-07-26 08:41

開誠布公：2019年美國專利連結下「Paragraph IV聲明清單」新增項目簡介

2019-07-26 08:41

歐盟商標制度的前景與挑戰

2019-07-26 08:41

馬來西亞下議院通過2019商標法案 現在允許申請註冊嗅覺商標了！

2019-07-25 16:52

西門子失算？專利圍剿vivo、小米和魅族 不料多件專利被判無效了

2019-07-25 13:12

顏色商標的各國重要案例

2019-07-25 13:12

電腦伴唱機強制授權制度待商榷

2019-07-25 13:12

探討兩步驟一般觀察者檢測在美國設計專利侵權分析的應用與影響

2019-07-25 13:12

國家要強大 對的制度比對的領導人更重要！

2019-07-25 13:12

僅提供服務而非實際販售產品 亦可能觸發on sale bar而喪失可專利性

2019-07-25 13:12

再生醫療產業發展：前景可期，但挑戰更大

2019-07-25 13:12

台灣軟實力專題／2019《金漾獎》揭曉，三大數位創新應用出爐

2019-07-25 13:12

專利大數據-3：TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析（I）

2019-07-25 13:12

圖形商標專題／商標中含「十字圖」的審查原則：台灣與美國

2019-07-12 15:20

美國經濟成長放緩 台灣陷入保二危機

2019-07-12 13:26

圖形商標專題／愛迪達三條線商標為何被歐盟認定無效？

2019-07-12 13:26
看更多

熱門文章

別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

香港這把火 燒出台灣對中國的三個誤判

2019-08-22 13:58

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

蔡衍明加入戰局 亂了柯P一盤好棋？

2019-08-22 13:58

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42

郭柯合勝算沒想像高 柯P的無本生意郭董奉陪機率降

2019-08-22 08:46

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 16:45

新課綱適性學習怎麼做？國小、國中、高中職設計一次完整揭露

2019-08-23 13:57

追蹤！台北五金街防毒面罩 如何進香港抗爭前線？

2019-08-23 08:55

全台灣他最快！高雄小工廠買下日商 讓這個不起眼產品走向全世界

2019-08-21 13:23

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

2019-08-29 08:42

不敵高房租又一起！東區紅豆餅名店10月搬家 專家：小本生意 夠厲害才能撐

2019-08-26 08:59

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

台灣首座暗空公園在合歡山！觀星英文是look、see還是watch？

2019-08-22 08:45

高中生寫出逾40萬人次使用的志願篩選工具 學測48級分錄取交大

2019-08-20 09:38

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

謝金河：把選好股擺中間

2019-08-22 13:41

從一場充滿肅殺氣氛的股東會開始… 百億美福飯店爭權幕後

2019-08-22 11:27

5G晶片的黑馬股

2019-08-22 11:57

法人鎖定的5G補漲股

2019-08-22 12:01

被嫌貴怎麼辦？彰化小廠「找老大談」策略 翻身Nike、Zara防黴顧問

2019-08-23 09:02

學習歷程不是等升高中才來想 根據專家建議最好從小開始培養

2019-08-23 13:57

指紋辨識最強台廠！不怕蘋果打專利戰 吃下三星訂單

2019-08-21 13:16

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

香港金融中心地位動搖 北京扶植深圳取代？

2019-08-22 09:01

30年來對台最大軍售案 不甩中國氣炸 川普售台F-16V

2019-08-22 08:47

鴻家軍的總統夢 兄弟登山 股價各奔前程！

2019-08-23 10:42

金價漲多回檔 投資人該不該搶買？達人教你3招聰明買黃金

2019-08-27 11:50

BBC Radio 3主持人表示：不要再拐這些年輕人聽古典音樂了

2019-08-20 12:38

謝金河：南向起風了！30年又一次投資大轉折！

2019-08-28 11:24

「貪吃的人」狼獾 是很頑強的倖存者

2019-08-26 13:17

民進黨艱困選區提名 羅文嘉學霸連線讓英系不開心

2019-08-29 08:42

少子化 人才外流！台灣沒排外空間 香港移民此時不開放待何時？

2019-08-21 13:11

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

特勤揪團揪太兇 國安私菸案成公開的祕密

2019-08-29 08:42

一期一會的圓滿 日式茶道精神與美學意識

2019-08-23 08:52

從仙姑到全球體壇最具影響力女性 通靈少女劉柏君的職涯下半場

2019-08-22 08:45

工業電腦 明日之星 物聯網推手 概念股誰最靚？

2019-08-23 10:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top