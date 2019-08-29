親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦

週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

小心著作權之爭：文創產業的著作權如何保護？

2019-08-29 11:50北美智權報

分享
【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

對於文創產業來說，著作權就像命脈一樣重要，卻也是最難保護、最容易被侵害的一塊。雖然著作人在完成創作的當下就獲得著作權，但可能因為受雇他人或是外包契約，都會讓著作財產權的歸屬有所不同。因此要發起著作權訴訟前，第一件事必須先釐清：著作權到底是誰的？

文創熱潮，連AI都來參一腳！

2017年5月19日，人工智慧微軟小冰正式出版詩集《陽光失了玻璃窗》，成為首部100%由人工智慧創作的詩集，意味著微軟宣佈小冰已經具備人工智慧創造的能力。微軟小冰學習了1920年以來中國519位詩人的現代詩，通過深度神經網路等技術模擬人類的創作過程，花費100小時、10000次訓練以後，才擁有的現代詩歌的創作能力，微軟再從小冰創作的70928首現代詩中，挑選139首出版成冊。

微軟也在網路上放上少女詩人小冰，只需上傳一張圖片、給幾個關鍵詞，微軟小冰就能在10秒內替你創作詩歌初稿。微軟同時宣布放棄小冰創作的詩歌版權，「你可以任意發表最終的作品，甚至不必提及她參與了你的創作」，推出後引發不少話題。

圖二、微軟小冰推出第一部完全由人工智慧創作的詩集。 （圖片來源：百度百科、微軟 ...
圖二、微軟小冰推出第一部完全由人工智慧創作的詩集。 （圖片來源：百度百科、微軟 ）
分享

如何判斷作品是否受著作權法保護？

雖然微軟宣稱放棄版權，但一般大眾更好奇的是，人工智慧創作是否受到著作權法保護？益思科技法律事務所所長賴文智解釋，根據台灣著作權法規定，著作是指「屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作」，而受到保護的要件是「須為文藝型態、須為人類創作成果、須具創作性（原創性）」，從這一點看來，AI創作不屬於人類創作成果，因此AI機器人所為的創作，是不受到著作權保護的。除此之外，像是行車紀錄器、監視器、衛星所拍攝到的照片或影片，常被新聞媒體拿去轉載，由於不是人類「創作」的成果，原則上轉載或利用，都沒有著作權的問題。

表一、著作權的保護範圍 （資料來源：TIPO）
表一、著作權的保護範圍 （資料來源：TIPO）
分享

著作權是屬於誰的？

由於著作人在「著作完成時」即享有著作權，不需要經由登記、註冊或公開，造成著作權歸屬的認定更加複雜。賴文智指出，著作權又可分為「人格權」和「財產權」，人格權屬於著作人本身，這是不能轉讓的；而財產權通常才是保護的重點所在，著作人若為自然人，保護期間是「終身及其死亡後」五十年；而法人著作、攝影、視聽、錄音及表演的著作財產權，則存續至「公開發表後」五十年，兩者規定不太相同。

舉例來說，如果要拿胡適年輕時的照片放在自己的部落格上，因為胡適過世已超過五十年，著作權保護期間已過。以此類推，若要使用歷史名人的照片，可從其出生、死亡的時間來推斷是否能合法使用。

通常與著作利用有關的訴訟，多涉及「著作財產權」之爭，應該是「著作財產權人」才能主張權利，不一定就是著作人本身。因此若要取得相關授權，也應該是向著作財產人取得授權才對。

表二、著作權歸屬 （資料來源：賴文智簡報 ）
表二、著作權歸屬 （資料來源：賴文智簡報 ）
分享


【詳細內容請見《北美智權報》243期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

從面板產業的專利訴訟事件看「擬制新穎性」之「直接置換」原則

2019-08-29 16:13

靠5G釋照收入挹注國家財源 不見得是好事

2019-08-29 12:52

PTAB專利舉發結果出爐後 當事人是否適格向CAFC請求救濟？

2019-08-29 11:50

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

探討設計專利侵權比對分析的先前技藝範圍及技藝領域的限制

2019-08-29 11:50

新加坡智財局IPOS推出全球首個商標註冊APP 「IPOS Go」， 節省80%申請時間

2019-08-29 11:50

美國商標之描述性合理使用：開特力使用「運動燃料」案件

2019-08-29 11:50

專利交易暗湧 手機廠商全球5G突圍

2019-08-29 10:27

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:25

從骨幹架構到終端應用 5G商機在哪裡？

2019-08-16 13:25

不著急版的美國專利申請程序選項

2019-08-16 13:25

美國商標申請新規定8月3日生效 劍指來自中國的申請案

2019-08-16 10:17

電視節目IP的兩個面向：著作權和商標

2019-08-16 10:17

是姓名權還是商標權？淺談「藝名」使用之法律問題

2019-08-16 10:16

境外資金匯回專法8/15上路 一年內最低稅率只要4％！

2019-08-15 14:56

安全劑能否申請農藥專利延長保護：2014年歐洲法院Bayer CropScience案

2019-08-15 14:56

令和第一案：專利權被侵害的損失如何計算？—從日本知財高裁的大合議判決談起

2019-08-15 14:56

當汽車不再只是「汽」車

2019-08-15 14:56

《專利大數據-4》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析（II）

2019-08-15 14:56

沒有說明書支持仍想要擴大保護範圍？CAFC：具有非重要+可預期特性即可

2019-08-15 11:53

印度高等法院肯認「出口」屬藥品試驗免責範圍

2019-08-15 11:46

遭遇專利勁敵？vivo、OPPO防守暫告失敗 大陸手機要當心

2019-08-15 11:45

浴火的牛排 重生的專利

2019-07-26 08:41

回台創業到赴美上市：奧丁丁要用區塊鏈打造全球最大旅遊資料公司

2019-07-26 08:41

開誠布公：2019年美國專利連結下「Paragraph IV聲明清單」新增項目簡介

2019-07-26 08:41

歐盟商標制度的前景與挑戰

2019-07-26 08:41

馬來西亞下議院通過2019商標法案 現在允許申請註冊嗅覺商標了！

2019-07-25 16:52

西門子失算？專利圍剿vivo、小米和魅族 不料多件專利被判無效了

2019-07-25 13:12

顏色商標的各國重要案例

2019-07-25 13:12

電腦伴唱機強制授權制度待商榷

2019-07-25 13:12

探討兩步驟一般觀察者檢測在美國設計專利侵權分析的應用與影響

2019-07-25 13:12

國家要強大 對的制度比對的領導人更重要！

2019-07-25 13:12

僅提供服務而非實際販售產品 亦可能觸發on sale bar而喪失可專利性

2019-07-25 13:12

再生醫療產業發展：前景可期，但挑戰更大

2019-07-25 13:12

台灣軟實力專題／2019《金漾獎》揭曉，三大數位創新應用出爐

2019-07-25 13:12

專利大數據-3：TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析（I）

2019-07-25 13:12

圖形商標專題／商標中含「十字圖」的審查原則：台灣與美國

2019-07-12 15:20

美國經濟成長放緩 台灣陷入保二危機

2019-07-12 13:26

圖形商標專題／愛迪達三條線商標為何被歐盟認定無效？

2019-07-12 13:26
看更多

熱門文章

別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

香港這把火 燒出台灣對中國的三個誤判

2019-08-22 13:58

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

蔡衍明加入戰局 亂了柯P一盤好棋？

2019-08-22 13:58

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42

郭柯合勝算沒想像高 柯P的無本生意郭董奉陪機率降

2019-08-22 08:46

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 16:45

新課綱適性學習怎麼做？國小、國中、高中職設計一次完整揭露

2019-08-23 13:57

追蹤！台北五金街防毒面罩 如何進香港抗爭前線？

2019-08-23 08:55

全台灣他最快！高雄小工廠買下日商 讓這個不起眼產品走向全世界

2019-08-21 13:23

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

2019-08-29 08:42

不敵高房租又一起！東區紅豆餅名店10月搬家 專家：小本生意 夠厲害才能撐

2019-08-26 08:59

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

台灣首座暗空公園在合歡山！觀星英文是look、see還是watch？

2019-08-22 08:45

高中生寫出逾40萬人次使用的志願篩選工具 學測48級分錄取交大

2019-08-20 09:38

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

謝金河：把選好股擺中間

2019-08-22 13:41

從一場充滿肅殺氣氛的股東會開始… 百億美福飯店爭權幕後

2019-08-22 11:27

5G晶片的黑馬股

2019-08-22 11:57

法人鎖定的5G補漲股

2019-08-22 12:01

被嫌貴怎麼辦？彰化小廠「找老大談」策略 翻身Nike、Zara防黴顧問

2019-08-23 09:02

學習歷程不是等升高中才來想 根據專家建議最好從小開始培養

2019-08-23 13:57

指紋辨識最強台廠！不怕蘋果打專利戰 吃下三星訂單

2019-08-21 13:16

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

香港金融中心地位動搖 北京扶植深圳取代？

2019-08-22 09:01

30年來對台最大軍售案 不甩中國氣炸 川普售台F-16V

2019-08-22 08:47

鴻家軍的總統夢 兄弟登山 股價各奔前程！

2019-08-23 10:42

金價漲多回檔 投資人該不該搶買？達人教你3招聰明買黃金

2019-08-27 11:50

BBC Radio 3主持人表示：不要再拐這些年輕人聽古典音樂了

2019-08-20 12:38

謝金河：南向起風了！30年又一次投資大轉折！

2019-08-28 11:24

「貪吃的人」狼獾 是很頑強的倖存者

2019-08-26 13:17

民進黨艱困選區提名 羅文嘉學霸連線讓英系不開心

2019-08-29 08:42

少子化 人才外流！台灣沒排外空間 香港移民此時不開放待何時？

2019-08-21 13:11

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

特勤揪團揪太兇 國安私菸案成公開的祕密

2019-08-29 08:42

一期一會的圓滿 日式茶道精神與美學意識

2019-08-23 08:52

從仙姑到全球體壇最具影響力女性 通靈少女劉柏君的職涯下半場

2019-08-22 08:45

工業電腦 明日之星 物聯網推手 概念股誰最靚？

2019-08-23 10:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top