小心著作權之爭：文創產業的著作權如何保護？

分享 facebook 【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

對於文創產業來說，著作權就像命脈一樣重要，卻也是最難保護、最容易被侵害的一塊。雖然著作人在完成創作的當下就獲得著作權，但可能因為受雇他人或是外包契約，都會讓著作財產權的歸屬有所不同。因此要發起著作權訴訟前，第一件事必須先釐清：著作權到底是誰的？

文創熱潮，連AI都來參一腳！

2017年5月19日，人工智慧微軟小冰正式出版詩集《陽光失了玻璃窗》，成為首部100%由人工智慧創作的詩集，意味著微軟宣佈小冰已經具備人工智慧創造的能力。微軟小冰學習了1920年以來中國519位詩人的現代詩，通過深度神經網路等技術模擬人類的創作過程，花費100小時、10000次訓練以後，才擁有的現代詩歌的創作能力，微軟再從小冰創作的70928首現代詩中，挑選139首出版成冊。

微軟也在網路上放上少女詩人小冰，只需上傳一張圖片、給幾個關鍵詞，微軟小冰就能在10秒內替你創作詩歌初稿。微軟同時宣布放棄小冰創作的詩歌版權，「你可以任意發表最終的作品，甚至不必提及她參與了你的創作」，推出後引發不少話題。

圖二、微軟小冰推出第一部完全由人工智慧創作的詩集。 （圖片來源：百度百科、微軟 ） 分享 facebook

如何判斷作品是否受著作權法保護？

雖然微軟宣稱放棄版權，但一般大眾更好奇的是，人工智慧創作是否受到著作權法保護？益思科技法律事務所所長賴文智解釋，根據台灣著作權法規定，著作是指「屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作」，而受到保護的要件是「須為 文藝型態 、須為 人類創作成果 、須具 創作性（原創性） 」，從這一點看來，AI創作不屬於人類創作成果，因此AI機器人所為的創作，是不受到著作權保護的。除此之外，像是行車紀錄器、監視器、衛星所拍攝到的照片或影片，常被新聞媒體拿去轉載，由於不是人類「創作」的成果，原則上轉載或利用，都沒有著作權的問題。

表一、著作權的保護範圍 （資料來源：TIPO） 分享 facebook

著作權是屬於誰的？

由於著作人在「著作完成時」即享有著作權，不需要經由登記、註冊或公開，造成著作權歸屬的認定更加複雜。賴文智指出，著作權又可分為「人格權」和「財產權」，人格權屬於著作人本身，這是不能轉讓的；而財產權通常才是保護的重點所在，著作人若為自然人，保護期間是「終身及其死亡後」五十年；而法人著作、攝影、視聽、錄音及表演的著作財產權，則存續至「公開發表後」五十年，兩者規定不太相同。

舉例來說，如果要拿胡適年輕時的照片放在自己的部落格上，因為胡適過世已超過五十年，著作權保護期間已過。以此類推，若要使用歷史名人的照片，可從其出生、死亡的時間來推斷是否能合法使用。

通常與著作利用有關的訴訟，多涉及「著作財產權」之爭，應該是「著作財產權人」才能主張權利，不一定就是著作人本身。因此若要取得相關授權，也應該是向著作財產人取得授權才對。

表二、著作權歸屬 （資料來源：賴文智簡報 ） 分享 facebook





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