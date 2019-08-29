探討設計專利侵權比對分析的先前技藝範圍及技藝領域的限制

分享 facebook 【葉雪美╱北美智權報 專欄作家】

本文中以美國法院的設計專利侵權訴訟案件為基礎，分析一般觀察者檢測所使用的先前技藝，檢視專利法及MPEP中有關先前技藝範圍及相關類似技藝領域的規定，分析侵權訴訟中得用以抗辯的先前技藝範圍及技藝領域之限制，說明類似相關技領域的判斷原則，希望提供給專利業界與智財法院在作業設計專利侵權分析時可作為參考。

※本文摘錄自[解析設計專利侵權比對分析中先前技藝的範圍及技藝領域的限制]

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在Egyptian Goddess案件，廢除該院在Litton案例中建立的新穎特徵檢測，回歸於單一的「一般觀察者檢測」。法庭之友擔心廢棄新穎特徵檢測，無法確保實施先前技藝或實質上相似於先前技藝的設計不會被認定為侵權。CAFC則認為，以合理熟悉先前技藝一般觀察者的觀點，將先前技藝與設計專利及被告產品一起比對的一般觀察者檢測，一方面可達到獨立新穎特徵檢測之目的，同時也能限縮Gorham檢測過度擴張的權利範圍。

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兩步驟的一般觀察者檢測

在Egyptian Goddess案件中，CAFC說明：被告產品與設計專利之間的差異並未大於設計專利與先前技藝之間的差異，在這情況下，如果設計專利是有效的，那麼設計專利權利範圍會限縮得相當狹小。很明顯的，在Applied Arts案件中，上訴法院清楚說明，不能只依賴詳盡的侵權分析來決定設計之間是否構成實質近似，尤其是在一個先前設計擁擠的技藝領域中，對熟悉先前技藝的一般觀察者而言，設計之間一點微小的差異就足以產生不同的視覺印象。

加入先前技藝與設計專利和被告產品一起比較的一般觀察者檢測（如圖1），是一種視覺上「實質近似」的檢測。如何在侵權分析中應用這種檢測進行事實調查，CAFC說明：有些情況，設計專利和被告設計是明顯不同的，不必進入檢測的第二步驟。又其他情況，當設計專利和被告設計並非明顯不同，一般觀察者是否會認為這兩個設計是實質相同，則需進入第二步驟，藉助於依據先前技藝進行設計專利和被告設計的進一步比對，才能有效判斷是否侵權。

圖1：Legler的睡袋設計專利與Exxel的產品及先前技藝的比對圖 分享 facebook

先前技藝在一般觀察者檢測中的作用

美國法院在設計專利侵權分析中使用的檢測是兩步驟的一般觀察者檢測，首先是直接比較設計專利和被控產品，確定兩個設計是否「實質相同」，如果兩個設計看起來明顯不同，在法律上不會構成侵權行為；如果觀察者確認兩個設計並非「明顯不同」，則進入第二步驟，將設計專利和被控產品與先前技藝進行比較，一般觀察者會注意到設計專利與先前技藝不同之處，觀察者是否會重視這些差異，取決於這些差異對整體設計的影響。例如：在Victor Stanley, Inc., v. Creative Pipe, Inc.案件中，如果設計專利愈接近先前技藝，設計專利與被告產品之間的微小差異愈顯得重要。

原告Victor Stanley（VSI）的USD523,263是關於板凳側椅架的設計（263專利），VSI在地方法院控告Creative Pipe公司的產品Nebelli板凳、Necati板凳侵害263專利。法院在PTO引用先前技藝中找到一個比較接近的是Chipman的D 419,341（先前技藝），法院說明：對於熟悉該類先前技藝的一般觀察者而言，263專利與Nebelli板凳兩側扶手及腳架的框架設計之間的細微差異不足以產生不同的視覺效果，兩個設計之整體外觀沒有明顯的差異，一般觀察者施予購買時之平常注意並不容易區分，被告Nebelli板凳兩側的扶手及椅腳的框架與263專利是實質相同的。

圖2：先前技藝與263專利和被告Nebelli長板凳一起比對 分享 facebook

另外，法院將263專利與被告Necati板凳與先前技藝一起比較（如圖3），法院認為，263專利與Necatii板凳兩側扶手及腳架的框架設計之間有明顯足以區別的設計特徴，Necatii板凳框架的腳架增加第二支撐桿及一橢圓形框。原告則主張增加部分是對於整體外觀而言是微不足道的改變。

圖3：先前技藝與263專利及被告Necati長板凳一起比對 分享 facebook

法院說明：長板椅的一般購買者，以合理的注意程度，可以很容易的區分Necati的設計與263專利。同時考慮到263專利設計優美曲線的優勢，Necatii板凳座椅下方腳架間的橢圓形框設計的整體效果，創造出一個不同於263專利的且獨特的外觀，不會混淆一般觀察者。對於熟悉先前技藝的一般觀察者而言，施予購買時之平常注意，不會誤認或混淆Necati的設計與263專利，因此，被告Necati板凳並未侵害263專利。

這個案件說明了，一般觀察者檢測第一步驟的比較，推定的範圍有擴張設計專利權之虞，如果兩個設計之間並非明顯不同，就需要進入第二步驟加入先前技藝一起比對，利用先前技藝的比對來縮小第一步驟所擴張的近似範圍，確認設計專利之實質近似範圍。





【詳細內容請見《北美智權報》243期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】