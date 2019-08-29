身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

分享 facebook 【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

美國和中國進入貿易戰以後，美國社會還是可以看見，許多中國裔美國人的思維是，當美國和中國有利益衝突的時候，他不是維持近在眼前的美國立場，而是擁護遠在天邊的中國天朝，但對於許多長期生活在美國的其他族裔來說，他們不會認同「人在曹營心在漢」這樣的價值觀。

我去過很多個國家，做過很多的實地經濟考察，和外國當地人的實地訪談也非常多，從政治、文化、國際到經濟領域，我習慣和當地人閒聊，試圖想了解各國人、各種膚色的人、各種年紀的人，在不同的社會，對各種議題的看法差異，雖然我長年對各國經濟做數據研究，但我仍然會考量當地民情和政局，才能盡可能做出符合實際狀況的研究結果，縮小研究看法和現實結果的差距。

我第一個去的國家是澳洲，澳洲有很多國家的旅遊打工青年，像是一個小地球村的概念，不用到很多國家，就可以在澳洲遇到許多來自世界各地的人們，澳洲和紐西蘭在17世紀以後，長期被大英帝國殖民，澳洲和紐西蘭受英國文化影響非常深入，我問過澳洲本地出生的居民（非澳洲原住民），有問過從紐西蘭到澳洲生活的紐西蘭人，他們是否會認為自己是英國人，他們清一色認為，自身是澳洲人和紐西蘭人，英國文化確實出現在澳洲文化的一部分，但他們不是英國人。

我去過馬來西亞，但比較能深入聊天的，只有馬來西亞的華人（馬華）。馬華對於馬來西亞的認同感，大概是我遇過的異國人中，程度最低的，而且不同種族之間的歧視問題，非常明顯，馬來西亞的鄰國，印尼的情況毫不遜色給馬來西亞，當地的華人，對遠在天邊的中國，也是充滿濃濃的正面認同感，甚至認為他們比印尼其他種族的國民與原住民的身分更為優越，種族歧視的問題非常明顯。

我去過美國，跟希臘裔的美國移民聊過，他對美國的認同，就是美國社會給他的生活品質，比在希臘時還更好，他是希臘人，但他不反對美國，他是半個美國人，我問過印度裔美國人、南韓裔美國人、日本裔美國人，他們對於美國的認同感，隨著居住的時間越長，認同感越高，逐漸地認為自己是美國人，他們的第二代，從小在美國土生土長的美國人，早已完全認為自己是美國人。

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就算已長期移民，美國仍然只是「暫時生活」的地方

至於長期生活在美國的中國裔美國人，我接觸到的大部分，他們都認為自己是中國人，美國只是暫時生活的地方，中國才是他們的家鄉，如果是移民的第二代，土生土長的美國移民，訪談中可以體會出差異，第二代對美國這個國家的認同度，明顯提高了，他們有些會認為，自己是美國人，也是中國人，相對於其他的種族的美國人，在美國的中國移民，對於自己祖先的原生國家認同感，是非常高的差距，例如中國和美國之間的國際對抗與貿易戰，當美國和中國有利益衝突時，中國裔移民支持中國的意願還是相對高，而不是支持他所生活的國家，為提供他生活資源的社會盡一份心力。

新加坡前總理李光耀曾說過一句話，他說：「I can't speak as a Chinese because I am a Singaporean.」，甚至是這樣的評論，「我不是中國人，如同John Kennedy總統不是個愛爾蘭人。慢慢的，世人會知道，新加坡姓李、姓高、王、楊、林的人們，外表上是中國人，說著華文，然而卻與中國人不同。我們有中國人的血統，我們不否認這點，但重要的是，我們以新加坡的立場思考，關心新加坡的權益，而不是以中國人的立場，為中國人的權益著想。」

李光耀的祖先在清朝時期確實是生活在現今中國境內，但他並不認為他是中國人，他也不是新加坡華人，因為他是新加坡人，就像英國人跑到澳洲定居以後，他和他的後代子孫會認為自己是澳洲人，澳洲是他的國家，英國人跑到美洲定居以後，他和他的後代子孫會認為自己是美國人，美國是他的國家，葡萄牙人跑到南美洲定居以後，他和他的後代子孫會認為自己是巴西人，巴西是他的國家，這種移居到當地生活，認同當地，這是居民。

全世界的種族這麼多，為何我會特別的關注到中國這個民族的國族認同呢？因為全球絕大部分的民族或種族，對外族的排他性和侵略性，沒有像中國民族這麼高的情況，中國民族是一個非常特別的族群，例如在全世界各地，只要有華人群聚的地方，都可以看到「China Town」，常聽到的說法是，因為華人在海外更需要凝聚團結，加上民族性的關係，華人就是喜歡熱鬧，所以在國外城市裡，自然而然的匯聚居在一起，因此形成了特殊的區域，外國人把這些區域稱作唐人街，或是中國城、華埠、中華街，其實它的形成還有其他的因素和背景。





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