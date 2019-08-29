專利交易暗湧 手機廠商全球5G突圍

分享 facebook 【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

在5G紛爭之下，有些暗湧可能更值得關注。

據媒體報道，2019年7月下旬，OPPO與英特爾簽署專利轉讓協議，其中58項核心專利覆蓋蜂窩行動通信技術的相關領域。

此外，OPPO還收購了愛立信超過500項專利，涵蓋美國、歐洲、中國、印度等國家和地區。

值得關注的是，美國、歐洲和印度，正是包括OPPO等在內的大陸智慧手機廠商海外市場拓展的重要陣地。

而這些看似波瀾不驚的舉措，背後可能是一個企業一些更大動作、更大變化前的先行棋子。

比如全球市場的爭奪、比如5G時代的競爭，這都是包括OPPO在內，最核心的企業將都會面臨的大動作、大機遇、大變化。

喊得大聲，不如走得沉穩。

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穩步佈局 重碼專利

OPPO專利申請量大幅猛增的年份，以可查的訊息來看，第一次大概發生在2012年。

而當時的行業背景放到當下來看，也頗值得玩味。

第二年的2013年12月4日，大陸4G牌照正式發放，新一輪智慧手機換機熱潮即將來襲。就如同今年，在2019年5G元年之後，可以預見的2020年的5G環境浪潮將撲面而來。

不過當時，包括高通、諾基亞、愛立信等在內的傳統通信巨頭，在2G、3G和4G等方面的技術累積和專利佈局，使得包括OPPO等在內的眾多大陸智慧手機都面臨不小的專利成本和市場壓力。

在大陸，由於遲遲未能與高通達成專利許可協議，部分大陸手機廠商甚至被高通訴至法院。

2016年6月23日，因長期拖欠高通專利使用費，魅族被高通訴至北京知識產權法院，索賠人民幣5.2億元。

而在海外市場拓展中，包括小米、vivo和OPPO也遭遇了來自專利訴訟的考驗。

那時是大陸手機品牌第一輪出海潮，紛紛「交了學費」。

比如，2014年12月11日，因涉嫌侵犯愛立信所擁有的Arm、EDGE、3G等相關技術等8項專利，小米在印度被愛立信訴至印度德里高等法院。

可以說，大陸外市場此起彼伏的專利訴訟，讓包括小米、OPPO等在內的眾多大陸手機廠商真切意識到了專利的重要性以及專利佈局的迫切性。

也因此我們可以發現，最近幾年大陸的專利統計數據顯示，除開一些國字頭的大型企業，排行前10名裡，華為、中興、OPPO等就已經是常駐企業了。

不像華為和中興那樣，慣常就被視作專利大戶，OPPO於2015年就首次進入大陸企業發明專利申請受理量排名前十榜單。

而今年7月9日，國家知識產權局公佈的2019年上半年大陸（不含港澳台）發明專利授權量數據顯示，OPPO以1312件發明專利授權位列第三。這是OPPO連續第二年在大陸企業中位列第三。

據公開數據顯示，截至2019年7月8日，OPPO全球專利申請量超過37000件，授權數量超過11000件。其中，發明專利申請數量超過31000件，發明專利申請在所有專利申請中占比85%。

搶佔5G先機

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回顧通信行業或市場波瀾壯闊的發展史，對大陸廠商或行業來說，「受制於人」是橫跨2G至4G等三代通信技術的共同癥結。

當然，也必須看到，「受制於人」的領域也在逐步緩解，從最初2G時代的產品和技術均「受制於人」，逐漸縮小為3G和4G時代主要在技術方面「受制於人」。

直到等來了5G，這種局面才有了大幅改觀。

德國專利數據庫維護公司IPlytics的數據顯示，截至今年3月，全球5G相關應用的標準必要專利中，中國廠商占比超過34%，這個份額比4G專利增長了50%以上，而日本和美國企業的專利申請比例則與4G時代相比有所下降。

簡單說，在5G時代，由於中國廠商的技術貢獻占比大幅上升，使得整個行業或產業從過去單向的「受制於人」有望轉向「勢均力敵」的動態平衡。

縱觀目前的5G局勢，已經成為全球性競爭和為數不多的手機廠商之間的競爭。

簡單說，誰能更迅速的在5G領域拿出更先進的技術、佈局更關鍵的專利，誰就能在5G這場「長跑」競爭中掌握主動權。

除了建構防禦型專利池之外，OPPO在5G通信的專利佈局也更為激進。

早在2015年初，OPPO就已經正式成立通信標準團隊。在5G網路、終端、應用等方面進行投入並擁有較深儲備，提交的文稿數量已位居全球終端企業前列。

在OPPO研發主航道之一的5G領域，OPPO在全球20多個國家和地區持續佈局5G通信標準專利，截至目前共完成超過2200族全球專利的申請。





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