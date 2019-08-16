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不著急版的美國專利申請程序選項

2019-08-16 13:25北美智權報

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【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

偶爾也有申請人想知道怎麼在美國慢一點領證，為此，我們來談談慢板的美國專利申請程序。

世界分24個時區，每區各過各的時間，就算同個時區，百百款的人當然也不是人人朝九晚五。專利申請自亦有百百款的需求，常有很著急的申請人想知道如何快一點拿到專利，但的確也有很不著急的申請人想知道怎麼慢一點領證。針對後者的需求，我們來談談慢板的美國專利申請程序選項。

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然而申請人應注意，即使有意採取慢板申請策略，仍應注意官方指定期限的控管。在美國，超出指定期間未提規定文件或繳規定規費，雖有相對友善的請求恢復原狀辦法，但適用前提為非故意延誤。換言之，只能充作意外疏失的補救條款，萬萬不可納入常態策略選項。

此外，計算專利權期間調整（PTA）天數時，以上許多作法有可能列為申請人延誤，並在申請案核准後，導致專利所有權人所能取得的PTA補償天數縮短。假使專利所有權人希望盡量拉長專利權可行使期間，其中取捨，至關重要。

另需提醒，依37 CFR 11.18(b)規定，向USPTO提交文件的同時，其實視作送件人已一併對USPTO宣誓：（相信）所呈報的資訊及陳述為真、未蓄意隱匿任何不當操作，及所送文件並不是為了無謂拖延程序、增加成本之類。一旦被認定違規，有可能面臨USPTO程序懲罰，甚至因違反18 U.S.C. 1001規範，被追究民事及刑事責任。

總而言之，申請人應依個案情況謹慎擬定申請策略，切莫因小失大。


【詳細內容請見《北美智權報》242期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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