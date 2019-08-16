從骨幹架構到終端應用 5G商機在哪裡？

分享 facebook 【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

隨著愈來愈多國家開始5G的商用化，外界也開始關注，究竟哪些台灣的產業才能從5G中受益。但有趣的是，在5G的軍備競賽中，目前最早浮出水面的並非半導體業者，反而是資訊產品代工業者，例如廣達。

在過去的3G、4G時代，電信產業要建構通訊網路，多半是向單一大廠採購全套設備及服務，但到了5G，選擇更加多元。舉例而言，今年2月，日本樂天（Rakuten Mobile）宣布，將以雲端原生平台（Cloud Native Platform）的模式來建構5G通訊平台，而且把原本2020年才能正式商用化的目標時程，一口氣提前到今年10月。

相較於NTT DoCoMo、KDDI、Soft Bank這三大對手，樂天的後進者劣勢十分明顯，不但既有用戶數最少，通訊網路步建的經驗和既有規模也十分有限。因此，如何在最短時間內，以最有效率的方式建構完整的5G網路，成為樂天確定拿到一張5G執照後，最困難的考驗。

5G設備戰，不再是大廠天下

「他們的做法，就是把電信設備需要的軟體、硬體脫鉤，再把對專用硬體設備的需求降到最低，」工研院資訊與通訊研究所所長闕志克指出，樂天採用Open RAN架構，也就是不找單一大設備商採購全部產品，例如最關鍵的基地台，就分成RU（Radio Unit）、DU（Distribution Unit）、CU（Central Unit）三個部分。其中，除了負責訊號數位轉換的RU是向NOKIA採購，負責壓縮、編碼以及與其他基地台溝通的DU和CU，都盡量使用Intel x86架構的電腦伺服器。

圖1：樂天採用的Open RAN 網路架構 （資料來源：https://www.altiostar.com） 分享 facebook

「它們的RU是向NOKIA買，但是DU就是用台灣廣達的伺服器跟美國Altiostar的軟體，連核心網路都是用RedHat的OpenStack開源軟體，搭配Cisco跟廣達伺服器組成的，」闕志克指出，這種做法的好處，就是可以大幅提升網路布建的效率，而且因為軟、硬體都是採用開放架構，未來若需要擴充、升級，都能在既有基礎上完成。

如果樂天的模式能夠成功，未來勢必吸引更多5G業者，尤其是有專網需求的企業採用。屆時，對於擅長生產通用規格電腦設備的台灣資通訊業者而言，將是一大利多。

邊緣運算崛起，有利於在地業者投入

至於5G的應用面，闕志克認為，最顯著的應用會在低遲延以及邊緣運算上。「比如車聯網、AR/VR、無人機這些，需要即時監控、即時反應的領域，」他補充，為了實現低遲延的特性，邊緣運算未來也會更加重要。「現在我們很習慣把所有東西都丟到雲端上，但資料量一多，傳到雲端運算的效率不見的高，反而是邊緣運算才會勝出。」

他舉例，道路交通的即時影像分析，就很適合使用邊緣運算完成。因為監控影像資料量極為龐大，又往往需要根據交通狀況即時做出回應。「這種在地化的」因此，如果能夠由在地化的邊緣運算產業提供服務，就能更有效率地解決問題。

這也是台灣5G開發應用的新契機。闕志克認為，大型雲端運算的產業戰爭，已經宣告結束了，「現在全球市場中就是亞馬遜、Google跟微軟三家，你根本看不到有人敢出來挑戰他們，」但是邊緣運算就不一樣了，在地的電信業者有相當強的主場優勢，「想想看，Google有可能特別到台北市中正區弄一個資料中心，就為了服務這個地方的用戶嗎？」

圖2：Vapor IO的小型資料中心 （資料來源：http://www.vapor.io） 分享 facebook

已經有許多創業家瞄準了這塊網路龍頭吃不下的市場。2015年在芝加哥創立的Vapor IO專攻小型的資料中心，協助邊緣運算平台業者以及小型電信業者提供服務，大幅降低它們的系統維護以及硬體採購設備。2019年時，Vapor IO更主導成立了Kinetic Edge Alliance（KEA），以期持續擴大邊緣運算產業的影響力。

不論是設備面或應用面，5G都註定是個百花齊放的年代，只要看準趨勢，任何產業都有機會在其中勝出。





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