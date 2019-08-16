「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

分享 facebook 【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

有「神車」之稱的TOYOTA COROLLA ALTIS，連續18年蟬聯台灣汽車市場單一車種銷售冠軍，自2001年國產化至今，累計銷售超過60萬台，今年3月正式在台灣推出第十二代大改款車型，除了配備主動式安全科技外，更首度導入HYBRID油電複合動力系統，結合電動馬達與汽油引擎的雙動力，兼顧效率、油耗表現與順暢的駕馭體驗，不但再度穩坐台灣汽車市場的銷售龍頭，更帶動台灣電動車市場銷量！

根據U-Car統計，截至今年 7月台灣汽車市場的銷售數字，TOYOTA國產車主戰力COROLLA ALTIS在6月銷售跨越3,000輛大關，7月更上一層樓，繳出破 4,000輛成績單，再度奪下國產車系的銷售冠軍。自今年3月新款推出以來，累積銷售超過1.3萬輛。

表一、TOYOTA Altis單月銷量統計 （資料來源：U-Car） 分享 facebook

TOYOTA預估：2025年電動汽車年銷量將達550萬輛

TOYOTA在1997年推出第1代PRIUS，成功開啟了Hybrid車款的歷史，在2017年全球Hybrid汽車的累積銷量達到1,005萬輛。儘管豐田汽車在混合動力和燃料電池汽車技術方面處於領先地位，但在純電動汽車領域，則是落後於特斯拉、日產汽車、大衆汽車等競爭對手。

圖二、TOYOTA Hybrid全球銷售里程碑 （資料來源：TOYOTA官網） 分享 facebook

2017年12月時，TOYOTA曾經發表過電動化汽車的研發與普及的戰略規劃，當時宣稱希望在2030年實現550萬輛電動化汽車的年銷量，包括傳統油電混合動力車（HEV）、插電式混合動力車（PHEV）、純電動汽車（EV）和氫燃料電池汽車（FCEV），但目前這項規劃整整提早了五年，TOYOTA表示將在2025年達到550萬輛電動汽車目標，其中純電動汽車和氫燃料電池汽車的銷量將達到100萬輛，以因應歐洲和大陸日益嚴格的汽車排放要求。TOYOTA還計劃至少推出10款電池驅動的純電動車型。

TOYOTA今年問世的第四代Hybrid油電車型，除了具備智慧駕駛功能，透過PCU動力控制模組，依照駕駛對動力的需求，可自動分配電動馬達和引擎的動力輸出值，達到最佳動力輸出模式，駕駛無須改變開車習慣，即可同時享受汽油引擎及電動馬達兩種綜效優勢。此外，TOYOTA主打行駛間能有效率的運用引擎及電動馬達，將二氧化碳排放量降至最低，創造絕佳油耗，並透過引擎或煞車時的減速動能，回收自動充電、減少能源浪費。

圖三、TOYOTA第四代Hybrid油電車型特色 （資料來源：TOYOTA官網） 分享 facebook

TOYOTA曾於今年6月發表完整的電動汽車普及化戰略，TOYOTA採取了三大方針推廣電動車，首先是針對日本國內市場建構新的商業模式，推出超小型的「都會微型電動車」；第二是海外市場的「純電動車」研發戰略，在美國、歐洲、中國等已逐漸形成EV市場的地區，以低成本高效開發符合市場需求的各類EV；第三是「高性能電池開發和供應」，開發高性能和不易老化的電池，這是提高商品力的關鍵，TOYOTA將完善電池的供應體系，滿足電動車迅速成長的需求。

2018年全球電動車輛銷售穩定上升

雖然2018年全球汽車整車銷量小幅下滑，但在節能減碳趨勢下，全球電動乘用車銷量仍然穩定上升。工研院產業科技國際策略發展所（ISTI）智慧車輛與系統研究部經理謝騄璘指出，發展電動車輛是各大車廠對應未來國際標準的一條必要策略路徑，在此驅動力帶動下，2017年全球電動車市場銷量達到316.4萬輛、2018年已突破400萬水平。由於混合動力車具備不需改變使用者現行習慣之特性，2018年持續扮演銷量支撐主力，在電動車總銷量中佔比過半（53.9％）；純電動車在中國大陸及美國銷量支撐下，約佔電動車總銷量31.7％。插電式混合動力汽車同樣以中國大陸及美國為銷量支撐主力，約佔電動車總銷量之14.2％；燃料電池電動車目前於美國、日本、韓國、英國、挪威、比利時、丹麥、荷蘭、法國及瑞典等十國均有銷售實績，約佔電動車總銷量0.1％。

圖四、2018年全球電動乘用車銷量穩定上升 （資料來源：Marklines（2019）；工研院產科國際所（2019）） 分享 facebook

根據Marklines統計，2019年第一季全球電動車總銷量44.89萬輛、年成長57％，以大陸表現最搶眼，銷量24.02萬輛、年成長94％，大陸以外的全球市場，前三個月總銷量20.87萬輛、年成長29％，全球市場累計銷量前三名為大陸、美國和挪威。

在台灣方面，2018年電動車銷量大致持平，在電動巴士及特種車帶動下呈現微成長，不過今年上半年ALTIS Hybrid車款銷售超過3000台，有望帶動台灣電動車市場。而由政策支撐的電動巴士，目前也有超過300輛正在運行。

圖五、2018年台灣電動車銷量 （資料來源：：MOTC（2019）；工研院產科國際所（2019）） 分享 facebook

台廠應抓住電動車材料商機

電動車與動力混合車將成未來車輛主流，連帶電動馬達的關鍵材料稀土金屬價格水漲船高。謝騄璘指出，混和動力車裡所需的各類稀土元素，主要掌握在大陸手中，TOYOTA正在思考怎麼降低對稀土中釹元素的依賴，各大車廠也持續投入研發，避免馬達用稀土出現供給不足的情形。動力電池重要性等同於電動汽車的「心臟」，必須持續提升電池能量密度和降低成本，未來技術發展路徑備受關注，市場主力電池種類，可能因各階段能量密度目標有所變化。針對電動車關鍵零組件，台灣廠商應發揮優質材料能量，特別是電池材料、馬達材料。此外，為因應新油耗法規與智慧化趨勢，應強化台灣複合動力車產能及先進零組件研製，才能鞏固國產車市占率。

圖六、工研院產業科技國際策略發展所（ISTI）智慧車輛與系統研究部經理謝騄璘分享全球車量產業發展現況。 （吳碧娥／攝影） 分享 facebook





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