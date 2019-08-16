是姓名權還是商標權？淺談「藝名」使用之法律問題

分享 facebook 【許慈真／北美智權報 專欄作家】

以自己姓氏或姓名表彰商品或服務來源，是商業上普遍所見之現象。若使用的是知名人士姓名或藝名，其不僅可作為來源指示，往往亦蘊含著某種形象、品味或才智專業，與著名商標同樣能有效刺激消費，因此所挾帶之經濟利益不容小覷。不過，與著名商標不同的是，姓名或藝名之使用不只涉及商標保護，同時亦關係到姓名權與個人形象保護，其法律問題自較複雜。

有關藝人與經紀公司解約後之藝名使用爭議，迄今尚未出現相關法院判決，本文提出幾點看法，供各界參考。

基於知名藝人姓名或藝名之群眾號召效果，除了本人或經紀公司申請商標註冊外，第三方為利用藝人名氣而擅自註冊商標之情形屢見不鮮，而近年來也不乏因藝人與經紀公司解約產生之藝名使用爭議，例如「S.H.E.」與華研國際音樂、「鄧紫棋」與蜂鳥音樂、「焦糖哥哥」與優視傳播等。

承前所述，利用姓名或藝名廣告行銷同時涉及商標權與人格權保護，主要規範為：

1. 商標法保護

商標法第30條第1項第13款規定，申請註冊之商標不得包含他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號，惟如經他人事先同意，則不在此限。如有違反，得由任何人自註冊公告日後三個月內提出異議，或由利害關係人或審查人員自註冊公告日後五年內申請或提請評定。須注意的是，本條對於姓名、藝名、筆名、字號之人格權保護，僅以「完全相同」且達到「著名」程度者為限。

2. 民法保護

民法第19條規定，姓名權如受侵害，被侵權人得請求法院除去侵害並要求損害賠償。姓名權之保護除原本姓名外，解釋上包含自然人之字、號、筆名、藝名等，再者，按法院判決，須依法登記之法人名稱與自然人姓名均為表彰其人格之同一性，故姓名權保護亦及於法人已登記之名稱。如違反本條規定，權利人除依本條規定救濟外，尚可請求侵權行為損害賠償以及精神慰撫金。

利用知名藝人姓名或藝名進行廣告行銷之態樣頗多，以下分從「第三方使用（不含經紀公司）」、「本人使用」及「經紀公司使用」三者簡要說明。

第三方使用

第三方如在廣告行銷上擅自使用知名藝人姓名或藝名，不但侵害其姓名權，亦可能違反商標法，這不僅是基於對人格權之保障，也是因為知名藝人經常涉及各種代言與投資活動（例如服飾、彩妝、餐飲），極容易使消費者產生聯想或導致混淆誤認。

不過，第三方之使用若非屬於商標使用，例如符合商業交易習慣之誠實信用方法或作為關鍵字廣告之關鍵字，本人恐無權阻止。以智慧財產法院100年民商上字第7號民事判決為例，法院認為，店家「寶藝BONANZA」雖以經註冊之藝名「葉全真」作為網頁搜尋之關鍵字，但經查藝人葉全真曾以該藝名公開推薦店家商品，且店家於商品網頁及包裝盒上均標示「寶藝BONANZA」字樣，可認定店家係以表示藝人藝名之方式使用「葉全真」，而非以之表彰商品來源，故不構成商標使用；縱使消費者因搜尋該關鍵字而連結至店家網頁，亦不致誤認「葉全真」係所販售商品之商標，因此判定未侵害商標權。

西洋流行音樂天后Lady GaGa，使用的也是藝名 （圖片來源：Wikimedia Commons） 分享 facebook

本人使用

藝人如以自己姓名或藝名代言或申請註冊為商標，屬於固有權利行使，原則上並無問題，例如在前述判決中，商標權人即以藝名「葉全真」指定使用於化粧品、臨床試驗用之製劑、營養補充品膠原蛋白粉等商品。如遇姓名相同且可能發生混淆誤認時，後申請者應加註其他文字圖樣以資區別。

儘管如此，在極特殊之情況下仍可能不得使用自己姓名：例如Gucci集團曾於2009年與2012年，分別於美國法院與香港法院訴請禁止Gucci品牌創辦人之曾孫Cosimo Gucci與Guccio Gucci在自創品牌上使用自己姓名，理由是涉及不正競爭並有導致消費者混淆誤認之虞。

經紀公司使用

近年來引起熱議的話題，便是經紀公司以知名藝人藝名申請註冊所衍生之法律問題。本文就此再細分為幾點進行說明：

經紀公司是否有權以藝人藝名申請商標註冊？

按商標法第30條第1項第13款但書解釋，顯見得以授權他人使用本人姓名或藝名或申請商標註冊，法院判決亦指出，隨著現代社會之經濟活動範圍擴大，部分人格權保護之客體已成為經濟活動之客體，例如姓名，除固有之人格利益外，姓名權人行使權利時亦得享有一定之經濟利益；是以，姓名權雖因其高度屬人性而不得讓與，但得授權他人使用，自然得作為交易客體而具有財產權性質。

由於藝人（特別是新人）為取得演出機會，通常必須接受經紀公司各方安排與要求，經紀公司於簽約時將此列入同意授權條款並非難事，自然有權以藝人藝名申請商標註冊。畢竟藝名之經營必須倚賴經紀公司與藝人雙方面投注努力，也難怪經紀公司藉此舉牽制欲解約的藝人。





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