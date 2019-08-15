《專利大數據-4》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析（II）

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

繼前期《專利大數據-3 TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析 (I)》一文後，本刊期繼續分享TIPO資料組組長高佐良「從專利檢索看產業分析說明會」其他菁華部分。重點介紹在專利分析三階段中，每一階段該有的分析標的及該檢索何種資訊。對許多專利工程師來講，專利檢索幾乎就等如前案檢索，這就是框架的限制。事實上，專利檢索的應用無限寬廣，且聽高佐良娓娓道來。

要作好產業分析，必須掌握完整資訊。高佐良指出，要進行產業分析之前，必須掌握2個要點：

(1) 你要知道你想要了解的東西是什麼？

(2) 你要掌握完整的資訊，才有可能把不可能變成可能，而這就是產業分析。

所以「完整」是很重要的概念，當掌握不同的資訊的時候，會有不同的決定，唯有掌握完整資訊才能全方位思考，因此專利檢索要掌握的也不僅是技術資訊而已。

TIPO資料組組長高佐良；照片提供：TIPO 分享 facebook

產業分析有四大目標，分別是：

(1) 掌握最新技術概況，可避免重覆研究或抵觸他人專利

(2) 經由相關專利技術，預測分析未來的技術發展趨勢

(3) 研讀創新專利之關鍵技術特徵，以累積技術新知及研發能量

(4) 熟悉企業的潛在威脅，掌控風險與商業優勢

高佐良認為第(4)點尤其重要，因為對老闆而言，技術好與壞不是重點，最主要的目的是賺錢，賺錢是最重要；像有些人甚至可能冒侵犯智財權的風險，也要賺錢 (像是利用迴避設計的方式)。

圖片來源：從專利檢索看產業應用說明會簡報資料，TIPO高佐良，2019年6月 (紅框部分為筆者後製)。 分享 facebook

高佐良習慣把專利分成3個階段，分別是(1)研發成果階段、(2) 專利申請管理階段、及(3)專利應用階段。他指出第2及第3個階段都是專利工程師或是專利事務所在處理的，但起頭的第1個階段，即研發成果階段必須由公司的技術人員來負責。他說「技術人員有一個特質就是內在知識雄厚，但卻寡言鮮語，而研發階段的檢索會影響到後面整個專利的過程，因此檢索時必須要找出自己需要的東西，必須能「touch your heart」，要把你要的、能打動你的心的東西拿出來，這樣子後面討論才有意義。所以檢索一定要自己做，唯有這樣才能掌握後續演變的方向。」

簡言之，專利檢索的目的就是了解核心技術 → 判斷產業趨勢 → 建立（競爭對手）進入市場的障礙（阻礙競爭對手進入，增加自身成功的機會）。因此專利檢索的真正目的是為了進行產業分析，亦即了解技術，善用權衡。

專利分析三階段

在完成專利檢索後，即可開始進行專利分析。高佐良認為有一句話很重要，即「將不同階段的專利資訊，以不同族群作整合判斷。」主要是指專利分類及以區塊方式整理，希望可以達到：(1) 分析技術發展趨勢、及(2) 監控產業動向。

高佐良將專利分析分為3個階段，分別是(1)技術構想階段、(2) 技術設計階段、及(3) 技術實施階段，而這3 個階段的分析標的及所要檢索的資訊是完全不一樣的。

(1) 技術構想階段：高佐良個人認為專利資訊在初期階段並沒有那麼重要，像在技術構想階段，分析的標的為技術發展趨勢及競爭者技術動向，所以檢索時都是以非專利文獻為主，主要聚焦理論資訊及實務資訊。理論資訊以論文及期刊為主，這些資訊都是具權威性及系統性的，而且，當中也可能有些是申請專利中的資訊；雖然這些文獻很多都是只有想法沒有做法，但卻可以開拓你的想法。在實務資訊部分，則建議參考產品型錄、市調及訪談資訊，因為這些資料除具應用性及實際技術性外，又可反應市場現況。高佐良常常推薦研發人員翻閱型錄資料，因為型錄本身就是以賣東西為目的的產品，所以它在描述產品的時候只會誇大，不會限縮，因此可以從型錄中描述的產品功效來回推它的技術、回推它的專利，這是可行的；相對要在別的地方得到廠商這類資訊並不容易。

此外，高佐良指出大家在進行檢索的時候常常把專利資料及非專利資料混而一談；但他認為在初期的階段，不應該被框架束縛。

(2) 技術設計階段：這時候已快要落實在應用上，主要有2個分析標的，分別是 (i) 解決生產技術瓶頸，及 (ii) 競爭對手關鍵技術發展趨勢。

這時候要看的資訊包括專利資訊及非專利資訊。非專利資訊主要為查看論文期刊之前談了那些東西，這些資訊只要看完之後能掌握在手上，也許等到看專利資訊的時候可以將一些專利刷掉也說不定，也或許對迴避設計有所幫助。至於翻閱專利文獻的部分，因為接下來已經要邁入實施階段，因此重點為 (i) 技術瓶頸專題分析、(ii) 專利技術的實施方法及預期效益、(iii) 能引用技術的替代方案、及(iv) 侵權風險評估。

(3) 技術實施階段：在這個階段之分析標的為 (i) 專行申請，（ii）專利布局、及（iii）專利營運。這時候的檢索資訊主要分專利文獻及檔卷資料。

在專利文獻的部分，重點包括：(i) 專利申請與布局分析、(ii) 專利迴避設計；特別是後者在面臨專利訴訟的時候尤其重要。至於在檔卷資料的部分，主要包括 (i) 申請審查範圍：限縮申請專利範圍、(ii) 法律狀態：瞭解專利之有效性及有效期限、(iii) 訴訟紀錄：藉此分析專利強度與品質。





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