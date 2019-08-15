當汽車不再只是「汽」車

分享 facebook 【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

這些年來，愈來愈多的新科技，都把應用領域瞄準在汽車上。而在5G的應用場景中，車聯網也是目前看來技術最成熟，應用可能性最高的一塊。影響所及，不僅人們使用車輛的行為將大幅改變，連擁有上百年歷史的汽車產業本身，都將面臨劇烈的解構與重建。

傳統的汽車工業，受到資通訊技術與動力科技的推波助瀾，傳統的汽車工業正在進行全面性的解構。在不久的未來，就算沒有駕駛，乘客仍能安心上路、沒有引擎，車輛仍能順暢運行。而且，如果完全採用零碳排放的新能源，汽車是否還叫做「汽」車，可能也得再想想了……。

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汽車工業一直是西方資本主義的典型象徵。19世紀末期，德國工程師賓士（Karl Benz）將內燃機（Internal Combustion Engine）裝載到一輛三輪車上，成為全世界第一輛機械動力的汽車。此後的一百年內，這項技術被美國的福特、通用，以及日本的豐田、本田等業者發揚光大，汽車的外型、應用和性能也不斷開展，但最基本的構造：輪子、引擎以及控制車輛的駕駛，始終缺一不可。

未來的汽車，不再需要駕駛和引擎

不過，這種局面即將被打破。根據KPMG針對全球將近一千位汽車業高階主管所做的調查顯示，在2030年前汽車業的主流趨勢當中，汽車的靈魂：內燃機技術的再進化，居然跌出前十名的行列。同時，這些汽車業人士也認為，西方國家的汽車生產量未來會持續萎縮：2018年的全球15%占比，到2030年時很可能只剩下5%。

表1：2030年前，汽車業主流趨勢 （資料來源：Global Automotive Executive Survey 2019, KPMG） 分享 facebook

那麼，哪些才是汽車產業的大件事呢？全球汽車第三方檢測大廠德凱（dekra）資深副總裁Dr. Kilian Aviles Mosquera指出，數位互聯、電池技術以及混和動力，還有新興市場開發，將是引領汽車產業未來十年發展的重要方向。值得注意的是，在2015年以前，數位互聯的重要性在汽車業人士眼中仍然敬陪末座，但隨著5G的傳輸標準漸趨明朗，2016年開始急速攀升，連續四年都位居主流趨勢的第一、第二位。

5G技術推動聯網汽車發展

如果這樣的趨勢不變，未來的汽車將呈現何種風貌？Dr. Kilian Aviles Mosquera認為，最明顯的變革，就是「駕駛」的角色將逐漸弱化。「2016年時，全球銷售的新車當中，只有2%配備了最基本的自駕系統（等級2），用來減輕駕駛的操作負擔；但2025年以前，全球前20大車廠生產的新車，將有超過80%配備等級4的自駕系統：除非遇到特殊情況，否則駕駛已經不需要握著方向盤了。」

因應這些變革，汽車產業本身也勢必重組。過去，因為汽車生產需要的零組件極其繁複，所以一個汽車大廠底下，可能就養了數以百計的供應商體系，最典型的例子就是豐田汽車的供應鏈管理，與各級供應商都維持長期、緊密的夥伴關係，藉以控制庫存成本和交期，使豐田的生產效率得以傲視全球汽車業。

但在未來，這種由汽車大廠主導一切的模式，可能會被新的樞紐模式取代。未來，汽車廠、供應商仍然是重要的產業參與者，但也必須與電信公司、網路平台、IT產業密切合作，才能使汽車發揮功能。換句話說，過去各家大廠相互間是競爭關係，汽車產品又是以服務「駕駛人」為主，原本就沒有互通互聯的必要；但未來的汽車將以服務「乘客」為首要目標，對於外部平台的依賴性勢必將與日俱增（圖1）。

圖1：汽車產業結構也將出現劇烈變化 （資料來源：www.atkearney.de） 分享 facebook

所以，十年後的汽車產業裡，賓士、豐田、福特……這些傳統大車廠的名字應該還會存在，但微軟、Google、騰訊、樂天、華為、三星…..這些資訊產業的巨人，也亟欲從中間分一杯羹。當然，它們未必需要自己造車，但它們很有可能才是汽車產業持續前進的新推手。





【詳細內容請見《北美智權報》242期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】