親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦

獨／揭梁靜茹婚變內幕 傳2年前Tony劈腿女網紅？

境外資金匯回專法8/15上路 一年內最低稅率只要4％！

2019-08-15 14:56北美智權報

分享
【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

台商最關注的海外資金匯回專法總算要上路！總統府7月公布「境外資金匯回管理運用及課稅條例」後，包括財政部、經濟部及金管會都已預告相關子法，經濟部更針對子法部分條文進行修正，並於8月2日再次公告。經行政院核定，專法預計將在8月15日上路。

為了吸引個人匯回境外資金，以及鼓勵公司將境外轉投資收益回台進行投資，根據「境外資金匯回管理運用及課稅條例」規定，台商境外資金若在兩年內匯回專戶，可享第一年8%、第二年10%優惠稅率；若進行實質投資，稅率可再減半，等於最低只要被課4％。

表一、海外資金匯回專法重點 （資料來源：財政部／吳碧娥整理）
表一、海外資金匯回專法重點 （資料來源：財政部／吳碧娥整理）
分享

立法院今年7月3日三讀通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，總統於7月24日公布。為儘速推動專法上路，經濟部於7月26日公布「境外資金匯回投資產業辦法」草案後，8月2日再次公告部分修正條文。勤業仲信聯合會計師事務所執業會計師陳惠明指出，本次草案再次修正的重點包括取消教育、文化、醫療或長照機構財團法人之投資方式、限制投資方採設立或增資他營利事業之直接投資方式，取得新設或他營利事業增資股份（出資額）應持有達4年、下修與投資計畫相關之必要支出，不得超過建築物及軟、硬體設備或技術等支出合計數之20%、以及增加限制創投或私募基金除不得購買上市（櫃）股票外，亦不得購買不動產及國外金融商品，及其投資境外事業之金額也限制不得超過其資本母數之25%。

購置技術支出應取得所有權，不能僅授權使用

根據經濟部預告的修正重點，資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯提出五點提醒：

  1. 直接投資產業：不論以現金出資新設或增資營利事業，持有該營利事業之新股/出資額均需達4年，避免因股權移轉而脫離資金管理。

  2. 購置技術支出範圍：雖然包含專利權、營業秘密、專門技術等項目，但必須取得該等專利權或技術的所有權，若只是被授權使用，仍無法符合範圍。

  3. 購置軟硬體設備支出：依目前草案說明不包含租用形式，因此融資租賃或許可能被排除。林巨峯認為，考量融資租賃與直接購置的本質相同，並兼顧鼓勵回台投資政策目的，建議主管機關可參考研擬中產創10之1購置智慧製造/5G的子辦法，明定將融資租賃亦納入適用範圍。

  4. 採透過創投或私募基金的間接投資方式：雖可投資國內外事業，但不能投資國外金融商品，且國外被投資事業金額累計不得超過資本額25%的限制，避免引導資金回台後又流出境外，不符合立法目的。

  5. 投資計畫相關必要支出限額由30%下修為20%：可能侷限投資計畫的執行效果，建議主管機關維持7月26日預告草案的30%，甚或可提高至50%，以更加落實政府鼓勵資金回台實質投資的美意。

表二、經濟部8月2日預告子法規《境外資金匯回投資產業辦法》修正重點 （資料來源：...
表二、經濟部8月2日預告子法規《境外資金匯回投資產業辦法》修正重點 （資料來源：資誠聯合會計師事務所）
分享

境外資金申請回台注意事項

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務部執業會計師陳志愷認為，經濟部於短短一周內就本子法草案二度進行預告，顯見政府欲讓本條例能盡快上路的決心。從相關規定看來，實質投資之直接投資原則上不限產業項目，但須符合規定之投資支出範圍，且應以私募方式取得公開發行公司新發行股份；間接投資對象，必須是重要政策領域產業項目之未上市、未上櫃事業，並達規定之投資比例，且不得購買上市、上櫃公司股票。而金融投資可投資上市、上櫃或興櫃公司股票，但不含私募股票，還要注意符合投資分散標準。陳志愷也提醒，有資金回台需求之個人及業者，應盤點擬回台資金的性質、舉證可行性、回台後之運用規劃，還要考慮對現行租稅優惠的排擠影響，並結合個人匯回海外資金如何報繳基本稅額的規範。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部營運長張芷則提醒，台商個人或公司欲選擇依本條例課稅者，應於108年8月15日起算二年內，檢附相關文件向戶籍所在地稽徵機關提出申請，逾期申請者，不予受理。若經核准後，必須在核准文書發文之日起一個月內，向受理銀行辦理外匯存款專戶開戶，並將境外資金或境外轉投資收益匯回存入該專戶，應注意是，每一核准文書都要個別開立專戶，未能於期限內匯回存入者，應於期限屆滿前申請展延一次，展延期間以一個月為限。


【詳細內容請見《北美智權報》242期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

安全劑能否申請農藥專利延長保護：2014年歐洲法院Bayer CropScience案

2019-08-15 14:56

令和第一案：專利權被侵害的損失如何計算？—從日本知財高裁的大合議判決談起

2019-08-15 14:56

當汽車不再只是「汽」車

2019-08-15 14:56

《專利大數據-4》TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析（II）

2019-08-15 14:56

沒有說明書支持仍想要擴大保護範圍？CAFC：具有非重要+可預期特性即可

2019-08-15 11:53

印度高等法院肯認「出口」屬藥品試驗免責範圍

2019-08-15 11:46

遭遇專利勁敵？vivo、OPPO防守暫告失敗 大陸手機要當心

2019-08-15 11:45

浴火的牛排 重生的專利

2019-07-26 08:41

回台創業到赴美上市：奧丁丁要用區塊鏈打造全球最大旅遊資料公司

2019-07-26 08:41

開誠布公：2019年美國專利連結下「Paragraph IV聲明清單」新增項目簡介

2019-07-26 08:41

歐盟商標制度的前景與挑戰

2019-07-26 08:41

馬來西亞下議院通過2019商標法案 現在允許申請註冊嗅覺商標了！

2019-07-25 16:52

西門子失算？專利圍剿vivo、小米和魅族 不料多件專利被判無效了

2019-07-25 13:12

顏色商標的各國重要案例

2019-07-25 13:12

電腦伴唱機強制授權制度待商榷

2019-07-25 13:12

探討兩步驟一般觀察者檢測在美國設計專利侵權分析的應用與影響

2019-07-25 13:12

國家要強大 對的制度比對的領導人更重要！

2019-07-25 13:12

僅提供服務而非實際販售產品 亦可能觸發on sale bar而喪失可專利性

2019-07-25 13:12

再生醫療產業發展：前景可期，但挑戰更大

2019-07-25 13:12

台灣軟實力專題／2019《金漾獎》揭曉，三大數位創新應用出爐

2019-07-25 13:12

專利大數據-3：TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析（I）

2019-07-25 13:12

圖形商標專題／商標中含「十字圖」的審查原則：台灣與美國

2019-07-12 15:20

美國經濟成長放緩 台灣陷入保二危機

2019-07-12 13:26

圖形商標專題／愛迪達三條線商標為何被歐盟認定無效？

2019-07-12 13:26

智慧醫療：醫院照護制度也要拼轉型

2019-07-12 11:02

TIPO審查基準修正專題／台灣2019年版「發明單一性」審查基準修正簡介

2019-07-12 11:02

TIPO審查基準修正專題／無法預期之功效：台灣2019年版「生物相關發明」審查基準修正簡介

2019-07-12 11:02

談專利法之先使用權概念中的「原有事業目的範圍」

2019-07-12 11:02

臺灣商標展覽會規範

2019-07-11 16:19

美國景氣榮景逼近末期？

2019-07-11 16:19

HTC做到了：台灣企業於美國專利訴訟中成功申請轉移訴訟地點

2019-07-11 15:09

與阿里傳緋聞、和騰訊談戀愛 最後下嫁蘇寧——中國家樂福的無奈之選？

2019-07-11 15:08

淺談日本特許申請時之先前技術資訊揭露義務

2019-07-11 14:37

魔鬼藏在細節裡：如何使用IPR程序？

2019-07-11 14:34

專利侵權損害賠償 是否應列入專利貢獻度？

2019-07-11 14:33

專利發明人填AI系統可行乎？

2019-07-11 14:31

字型設計在台灣之法律保護

2019-07-11 14:30

罷工預告期是三角習題 絕非單純的勞資角力！

2019-07-11 09:19

智慧城市助攻 車位也能發展共享經濟

2019-06-20 16:47
看更多

熱門文章

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

德國年收150億龍頭 卻害怕這家10億小台廠

2019-08-08 15:50

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

朋友變成紅衛兵 香港媒體人：再怕 也不該在先行者背後放冷箭

2019-08-14 13:15

解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

2019-08-08 15:06

習大大猛潑冷水 中國房市熱潮不再

2019-08-08 15:06

香港準戒嚴 東方明珠會變成巴勒斯坦？

2019-08-15 08:34

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

6億費用一毫不收 梁懷信守彰銀只拿一面獎章

2019-08-08 08:51

憑直覺投資慘賠500萬！平凡媽用這招 從月光族翻身千萬富婆

2019-08-08 11:08

不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時照樣拼出營收百億

2019-08-14 13:17

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

人民幣跌破紅線 台灣人資產3天蒸發200億台幣

2019-08-08 15:05

幾百萬人大規模遷徙 只為尋找一處理想家園

2019-08-12 14:36

老美為何挑釁中國？辜朝明：川普是生意人 他最喜歡和獨裁者打交道

2019-08-08 14:07

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 08:56

要我留下來繼續拚？75%上班族先考慮「公司退休福利制度」

2019-08-14 13:21

從肅穆到狂飆 全民的總統府

2019-08-12 10:36

川普打出綜合拳 逼習就範

2019-08-08 12:09

黑松老董從啤酒賣到尿布：即便脫光上台 也要面對市場！

2019-08-08 15:54

台股、台幣雙跌破最恐慌時 是買點！

2019-08-08 12:03

郭柯王搞聯盟 各帶一副算盤

2019-08-15 08:38

謝金河：看半年報選好股

2019-08-15 11:52

長期被政治消費的蔣渭水與台灣民眾黨

2019-08-08 08:52

看臉測心跳、路燈抓超速 台灣5G戰隊曝光

2019-08-08 15:51

巡迴演講「台灣下一步」 黃國昌的下一步是……

2019-08-08 08:53

謝金河：在亂世中 尋找有價值的公司！

2019-08-08 12:07

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

回收擦乾淨 免洗餐具飲料杯回收有撇步

2019-08-08 14:09

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

時代力量提前玩完？兩周失三立委

2019-08-15 08:36

房市春天來了？顏炳立：北部其實無感

2019-08-14 09:59

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

鴻海、大立光剉咧等？人民幣防線退守到8 資產到底要怎麼擺才對

2019-08-07 14:00

今明二年大賺的轉單潛力股

2019-08-15 11:15

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top