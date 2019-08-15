境外資金匯回專法8/15上路 一年內最低稅率只要4％！

分享 facebook 【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

台商最關注的海外資金匯回專法總算要上路！總統府7月公布「境外資金匯回管理運用及課稅條例」後，包括財政部、經濟部及金管會都已預告相關子法，經濟部更針對子法部分條文進行修正，並於8月2日再次公告。經行政院核定，專法預計將在8月15日上路。

為了吸引個人匯回境外資金，以及鼓勵公司將境外轉投資收益回台進行投資，根據「境外資金匯回管理運用及課稅條例」規定，台商境外資金若在兩年內匯回專戶，可享第一年8%、第二年10%優惠稅率；若進行實質投資，稅率可再減半，等於最低只要被課4％。

表一、海外資金匯回專法重點 （資料來源：財政部／吳碧娥整理） 分享 facebook

立法院今年7月3日三讀通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，總統於7月24日公布。為儘速推動專法上路，經濟部於7月26日公布「境外資金匯回投資產業辦法」草案後，8月2日再次公告部分修正條文。勤業仲信聯合會計師事務所執業會計師陳惠明指出，本次草案再次修正的重點包括取消教育、文化、醫療或長照機構財團法人之投資方式、限制投資方採設立或增資他營利事業之直接投資方式，取得新設或他營利事業增資股份（出資額）應持有達4年、下修與投資計畫相關之必要支出，不得超過建築物及軟、硬體設備或技術等支出合計數之20%、以及增加限制創投或私募基金除不得購買上市（櫃）股票外，亦不得購買不動產及國外金融商品，及其投資境外事業之金額也限制不得超過其資本母數之25%。

購置技術支出應取得所有權，不能僅授權使用

根據經濟部預告的修正重點，資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯提出五點提醒：

直接投資產業：不論以現金出資新設或增資營利事業，持有該營利事業之新股/出資額均需達4年，避免因股權移轉而脫離資金管理。 購置技術支出範圍：雖然包含專利權、營業秘密、專門技術等項目，但必須取得該等專利權或技術的所有權，若只是被授權使用，仍無法符合範圍。 購置軟硬體設備支出：依目前草案說明不包含租用形式，因此融資租賃或許可能被排除。林巨峯認為，考量融資租賃與直接購置的本質相同，並兼顧鼓勵回台投資政策目的，建議主管機關可參考研擬中產創10之1購置智慧製造/5G的子辦法，明定將融資租賃亦納入適用範圍。 採透過創投或私募基金的間接投資方式：雖可投資國內外事業，但不能投資國外金融商品，且國外被投資事業金額累計不得超過資本額25%的限制，避免引導資金回台後又流出境外，不符合立法目的。 投資計畫相關必要支出限額由30%下修為20%：可能侷限投資計畫的執行效果，建議主管機關維持7月26日預告草案的30%，甚或可提高至50%，以更加落實政府鼓勵資金回台實質投資的美意。

表二、經濟部8月2日預告子法規《境外資金匯回投資產業辦法》修正重點 （資料來源：資誠聯合會計師事務所） 分享 facebook

境外資金申請回台注意事項

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務部執業會計師陳志愷認為，經濟部於短短一周內就本子法草案二度進行預告，顯見政府欲讓本條例能盡快上路的決心。從相關規定看來，實質投資之直接投資原則上不限產業項目，但須符合規定之投資支出範圍，且應以私募方式取得公開發行公司新發行股份；間接投資對象，必須是重要政策領域產業項目之未上市、未上櫃事業，並達規定之投資比例，且不得購買上市、上櫃公司股票。而金融投資可投資上市、上櫃或興櫃公司股票，但不含私募股票，還要注意符合投資分散標準。陳志愷也提醒，有資金回台需求之個人及業者，應盤點擬回台資金的性質、舉證可行性、回台後之運用規劃，還要考慮對現行租稅優惠的排擠影響，並結合個人匯回海外資金如何報繳基本稅額的規範。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部營運長張芷則提醒， 台商個人或公司欲選擇依本條例課稅者，應於108年8月15日起算二年內，檢附相關文件向戶籍所在地稽徵機關提出申請，逾期申請者，不予受理 。若經核准後，必須在核准文書發文之日起一個月內，向受理銀行辦理外匯存款專戶開戶，並將境外資金或境外轉投資收益匯回存入該專戶，應注意是，每一核准文書都要個別開立專戶，未能於期限內匯回存入者，應於期限屆滿前申請展延一次，展延期間以一個月為限。





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