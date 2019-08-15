遭遇專利勁敵？vivo、OPPO防守暫告失敗 大陸手機要當心

分享 facebook 【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

「談的不是很好，只能積極應訴」。

在談及與高清編解碼科技有限公司之間的專利紛爭時，一位大陸手機廠商的專利負責人如此表示。

據不完全統計，包括小米、vivo和OPPO等在內的多家大陸手機廠商，都被一家名為高清編解碼科技有限公司以涉嫌專利侵權起訴至法院。

日前，就OPPO（全稱「OPPO廣東移動通信有限公司」）針對高清編解碼科技持有專利提起的無效宣告請求，經大陸國家知識產權局專利局複審和無效審理部（前身名為「國家知識產權局專利複審委員會」，以下簡稱「專利局無效審理部」）經審理，作出「維持專利權有效」的審查決定書。

至此，高清編解碼科技已有四件據以起訴的專利，都有了專利無效宣告請求審查結果，答案全部都是「維持專利權有效」。

這意味著包括小米、vivo和OPPO等在內的多家大陸手機廠商，在相應的專利訴訟中存在較大的敗訴風險或概率。

而這也是某大陸手機廠商專利負責人說出「談的不是很好，只能積極應訴」根本原因所在。

簡單說，由於高清編解碼科技據以起訴的專利質量較好，專利無效宣告請求審查結果對大陸手機廠商不利，使得大陸手機廠商在與高清編解碼科技相關專利許可談判中可能處於「劣勢」或不利地位。

槍打出頭鳥：小米、vivo和OPPO均成為它專利炮轟的對象

IDC發佈的數據顯示，三星、蘋果、華為、小米和OPPO位列2018年全球智能手機銷售量排名前五之列，全年手機銷量都在1億台以上。其中，華為、小米和OPPO較2017年相比，分別實現了33.6%、32.2%和1.3%的成長率。

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從某種程度來看，銷量排行榜其實也是訴訟風險榜。

包括三星、蘋果和華為等在內，歷來也是面臨專利許可談判和遭遇各類專利訴訟較多的廠商之一。

以華為為例，其與Unwired Planet International （以下簡稱「UPI公司」）之間的專利許可紛爭，最早可追溯至2013年6月，雙方在英國之間的專利訴訟始於2014年3月，直到現在雙方依舊未能妥善解決。

究其根源在於：UPI公司想要的專利許可費率標準與華為願意支付的標準不一致。

如今，伴隨著小米、vivo和OPPO的手機銷量持續保持較高量級，使得它們成為各類機構發起專利訴訟的重要目標。

2018年11月，因涉嫌專利侵權，包括小米、vivo和OPPO等在內的多家大陸手機廠商，相繼被高清編解碼科技起訴至法院。

以vivo為例，除了高清編解碼科技之外，它還被西門子公司等多家公司以專利侵權為名起訴索賠。

當然，小米和OPPO等大陸手機廠商也不排除面臨類似的風險和壓力。

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勁敵弱點少：vivo和OPPO提專利無效宣告請求均未能如願

據不完全統計，高清編解碼科技據以起訴小米、vivo和OPPO專利侵權的涉案專利數量不少於六件。

自2018年12月14日起，vivo對高清編解碼科技據以起訴的涉案專利相繼提出了專利無效宣告請求。

截至目前，vivo對高清編解碼科技涉案專利提起的無效宣告請求中，已有四件有了審查處理結果，專利局無效審理部均作出了「維持專利權有效」的審查決定書。

2019年3月15日，OPPO對對高清編解碼科技據以起訴的「對過採樣合成寬帶信號進行高頻分量恢復的方法與設備」涉案專利，向專利局無效審理部提出了專利無效宣告請求。

2019年6月27日，針對OPPO提起的專利無效宣告請求，專利局無效審理部經審理作出了「維持專利權有效」的審查決定書。

簡單說，高清編解碼科技已有四件專利被判「維持專利權有效」，如果其據以起訴小米、vivo和OPPO的涉案專利一致的話，相當於其專利被判有效率已達66.7%，如果其據以起訴的專利不一樣的話，那麼， 其專利被判有效率也達到了22.2%。

從專利訴訟或專利許可談判角度來看，目前的進展對大陸手機廠商明顯不利。





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