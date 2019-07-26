歐盟商標制度的前景與挑戰

分享 facebook 【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

這兩年，許多企業都被歐盟的一般資料保護規範（GDPR）弄得膽戰心驚，但這只是歐洲單一市場架構下，一項關於個人隱私權的規範而已。事實上，由於歐盟境內的市場規範日趨統一，你需要了解的絕對不只是GDPR，例如對品牌經營者而言，歐盟商標制度就是進軍歐盟市場前的必備知識。

正當美、中兩國的貿易戰前景未明的同時，另一個主要市場：歐盟的動作卻愈發積極。今年二月，歐盟與日本之間的經濟合作協定（EU-Japan Economic Partnership Agreement, EPA）正式生效，雙方取消對方超過90%以上進口產品的關稅，全球規模最大的自由貿易區也於焉成形。

此外，經歷今年五月底的歐洲議會大選後，也在七月底正式任命前任德國國防部長馮德萊恩（Ursula Gertrud von der Leyen）為新一屆的歐盟執委會主席。在過往的政治經歷中，馮德萊恩曾以推動「歐羅巴合眾國（United States of Europe）」作為職志，因此可以預期，待她於今年11月正式上任後，歐盟必將加速在政治、經濟等方面的整合速度。

其中，經濟上的整合進程最為亮眼。除了早已穩定運作的歐元體系，歐盟更大力推動「歐洲單一市場（European Single Market）」，使貨物、資本、人員、服務等四大商業要素，都能在歐盟境內自由流通。換句話說，歐洲單一市場政策的目的，不僅是各成員國的市場相互開放，而是進一步整合與消弭差異，建立涵蓋全歐洲的單一市場規範。

歐洲單一市場，加速歐盟境內經濟整合

在這樣的政策架構下，泛歐盟的智慧財產權制度也應運而生。在專利領域有歐洲專利局（EPO）主導的單一專利制度（Unitary Patent），而在商標與設計專利上，也有歐盟智財局（EUIPO，其前身為歐盟市場協調局OHIM）掌管的歐盟商標（EUTM）以及註冊設計（Registered Community Design, RCD）。

相較於單一專利制度因為英國脫歐與歐盟成員國立法延宕而尚未生效，歐盟商標制度早從1996年就開始實施，運作至今已超過20年。在這段期間內，除了網路泡沫、金融海嘯時期的申請量出現停滯，每年的申請量都呈現穩定增長，2018年的申請量就高達15萬件，而2019年統計至6月底，也已經有8萬件以上的申請量（圖1）。

圖1：2000年至今歐盟商標（EUTM）每年申請量 （資料來源：EUIPO） 分享 facebook

歐盟商標申請國，仍以歐盟成員為主

不過，從申請國別來看，歐盟商標仍然大多是「自己人」在申請。舉例來說，前十大申請國中，只有三個國家不是歐盟成員國，其中甚至還包括位居歐洲正中心、與歐盟關係極為密切的瑞士，就連擁有多個世界級品牌的日本，也只排到第十三位，比波蘭和奧地利更低（表1）。

表1：2018年歐盟商標前十五大申請國（註：英國尚未完成脫歐程序，仍為歐盟成員國） （資料來源：EUIPO） 分享 facebook

之所以形成這種現象，部份得歸因於歐盟統合的經貿政策。正因為成員國間的商業障礙降低，業者經商更加便利，自然也刺激了利用歐盟商標在全體成員國進行布局的意願；但相反地，歐盟成員國以外的國家，或是對於制度不熟悉，也或是僅有對特定國家的商標布局需求，申請狀況並不顯著。因此，為了提升歐盟商標在國際上的能見度，歐盟智財局在其「策略規劃2025」白皮書中，特地強調與歐盟以外國家合作的重要性，例如五大商標局（TM5）。

但這並不是歐盟商標面臨的唯一挑戰。如同大多數的歐盟行政機構一般，歐盟智財局的執法工作也必須跟各成員國政府相互調和。以商標為例，歐盟商標的權利人即使取得歐盟法院的侵權勝訴判決，在現今的環境中，仍然得透過各國政府的協助才能實現權利，而且在歐盟單一市場的架構下，侵權產品的生產、銷售可能分散在不同國家，使得權利的主張更加困難。此外，這份白皮書也點出，歐盟境內有相當大量的中小企業，但其中只有不到10%擁有專利、商標等智財權，顯見即使在歐盟境內，歐盟商標制度的推廣還有很大的成長空間。

但無論如何，歐盟商標制度的未來仍然值得關注。隨著歐盟單一市場相關法規的逐步完善，在歐洲的經商成本也會逐步降低，而且歐洲也是現今少數對貿易協定持開放態度的國家。因此，只要有意在國際市場上經營品牌，尤其未來有意進軍歐洲市場，都不能忽視歐盟商標制度的下一步。





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