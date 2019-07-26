親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦

長壽村人瑞之謎解開了！水與空氣能療養慢性病

母湯！立體圍牆畫得像馬路 網友憂：晚上直行可能登天

回台創業到赴美上市：奧丁丁要用區塊鏈打造全球最大旅遊資料公司

2019-07-26 08:41北美智權報

分享
【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

從美國回台灣創業的奧丁丁創辦人王俊凱，是台灣區塊鏈產業最早的投資天使者，他只花了三分鐘時間，就獲得日本金融服務集團SBI上千萬美元投資，破了阿里巴巴創辦人馬雲創下的五分鐘紀錄。王俊凱不只想讓奧丁丁成為在美國上市的獨角獸，更發下豪語，要利用區塊鏈打造全球最大旅遊資料公司。

跟一般台灣新創不同的是，奧丁丁旗下成員非常國際化，目前在台灣有近200個員工，除此之外，在美國、日本、泰國、馬來西亞都設有分公司，下一步將拓展到愛爾蘭跟瑞典，並前往杜拜設立辦公室。明年預計員工將成長到300～400人，一除了起推廣區塊鏈應用，並計畫到美國那斯達克（NASDAQ）上市。

王俊凱領到美國波士頓大學電機系碩士學位後，不像其他人選擇去大型半導體公司，他認為網路是無國界技術，畢業時做了一個大膽的決定，比所有同學拿少三分之一的薪水，選擇加入Google在矽谷的網路公司，參與過Google新聞、Gmail、Google搜尋等專案。離開Google後，王俊凱留在矽谷創業和投資，他曾幫南韓電信創投部門作投資，三年裡投資金額超過1億美元。回到台灣之後他發現，這裡沒有像美國的投資氛圍，於是他拿出自己在美國賺的錢，投資台灣早期的區塊鏈新創。過去七年裡，王俊凱陸續投資了MaiCoin（MAX數位資產交易所）、CoolBitx、BlockSeer、I.X、Lubn、Tend、Ybex、Hemidal等新創公司，「我是台灣最早投資區塊鏈產業的天使」，因為這些投資，也讓他獲得日本金融巨頭SBI集團注意。

圖一、奧丁丁創辦人王俊凱在「2019數位應用週國際論壇」上分享區塊鏈如何幫助台灣...
圖一、奧丁丁創辦人王俊凱在「2019數位應用週國際論壇」上分享區塊鏈如何幫助台灣產業升級。 （吳碧娥／攝影）
分享

王俊凱表示，區塊鏈其實是非常複雜的產業，一般人很難搞清楚其運用，而區塊鏈之所以重要，因為它是未來推動所有產業的底層架構和技術，讓資訊流通更透明。若將區塊鏈應用帶入產業中，運用區塊鏈做為解決方案，在經營事業上將帶來更多的效率、節省更多成本。

美國上市重點擺在區塊鏈服務

王俊凱回台創業轉眼近十年了，他深感台灣非常需要一個從本土出發、邁向國際的新創公司代表。「到美國上市是最困難的路，奧丁丁從中也繳了很多學費，沒關係，就從錯誤中學習」，王俊凱指出，在美國上市後有機會引進上百億、甚至上千億的專業投資資金回台灣發展產業，是奧丁丁堅持要到美國上市的理由。雖然過程很困難，但台灣市場已經被大型投資銀行漸漸遺忘，這是一個可怕的事實，必須靠民間的力量修復問題。

奧丁丁從七年前開始做電商，王俊凱回台後第一個創業項目是賣電子書，但他發現台灣人並不愛看書，即使APP都做到第一名了業績仍無起色，只能轉型和小農合作「奧丁丁市集」，幫助小農賣水果、醬油、鮮奶。王俊凱衡量著，小農市集畢竟屬於比較本土的服務，如何才能拓展到國際市場？旅遊就是一個很好的主題，於是王俊凱將訂房、訂機票、體驗在地行程，全部整合在一個平台上，打造整合旅遊服務的「奧丁丁旅遊」。

表一、奧丁丁集團事業版圖 （圖片來源：奧丁丁）
表一、奧丁丁集團事業版圖 （圖片來源：奧丁丁）
分享

從奧丁丁成立的第三年到第七年間，有四年時間都在做電商，但觀察過去十年資本市場認定「好的公司」，最重要的是本益比要很高，光靠做電商要去美國上市是不夠的。王俊凱從2013年開始投資區塊鏈新創，他發現區塊鏈可以創造出很多新的服務，這樣的本益比才是好的，因此從三年前決定打造區塊鏈服務。「首先要尋找有剛性需求的服務」，抱持著這樣想法的王俊凱，這時候看見了旅宿業庫存軟體的潛力，全世界有超過6000萬個旅館房間、以及超過200萬個民宿房間，都是藉由庫存軟體管理房間訂單，若能替旅館飯店打造雲端服務，這個市場商機就夠大。

奧丁丁推出的區塊鏈旅宿業管理服務，是世界第一個以乙太坊區塊鏈為架構開發的旅館管理系統，利用區塊鏈不能重複轉移資產的特性，幫助旅館管理者輕鬆防止房間超賣，更不用聘請額外員工來管理開關房。

圖二、奧丁丁區塊鏈旅宿業管理服務系統 （圖片來源：奧丁丁）
圖二、奧丁丁區塊鏈旅宿業管理服務系統 （圖片來源：奧丁丁）
分享

利用區塊鏈解決旅館業長年超賣房間問題

為什麼要用區塊鏈做訂房服務呢？王俊凱解釋，因為飯店常發生超賣情形，原因來自庫存管理不當、系統運作不夠即時，太多階層的結果，只要其中一層出問題，資訊就無法即時傳遞給旅館，同一個房間被丟兩筆訂單就有可能爆房，最後旅館就是受害者，這情況已經20年未解。

王俊凱想到七年前投資比特幣相關公司時，比特幣帳本的特性就是利用演算法廣播機制去確定一筆交易不會重複產生，實際測試後發現，旅館業居然還在使用非常老舊的庫存系統，落後的資訊產業就是機會所在，他決定重建一套數位資產演算法架構到旅館產業裡，將旅館所有庫存房間打造成數位資產，再開應用程式介面（API）給各大平台、搜尋引擎，大家在進行交易時都會先去問奧丁丁的智能合約，房間是否還有庫存以及優惠價錢，奧丁丁就是靠這套創新的商業模式，獲得全球投資區塊鏈第一大的日本SBI集團賞識，只花了三分鐘就獲得投資，破了當年阿里巴巴集團創辦人馬雲只花五分鐘募資的紀錄。

目前奧丁丁的區塊鏈旅宿管理服務已經媒合全球各大訂房平台、全台近千家飯店、民宿、背包客棧，利用區塊鏈「智能合約」提供彈性定價服務，讓旅館老闆擁有更彈性的定價模式，只要在智能合約上簡單設定規則後，直接上架到所有的販售平台通路，讓經營旅館人力成本下降很多。這項服務從2018年4月開始收費，第一個月時串連四個線上訂房平台，只有200多筆訂單、處理新台幣68萬元交易；到今年6月累積訂單量突破10萬筆，處理金額超過新台幣3億元，旅遊控房軟體的重要性，讓奧丁丁集團在過去15個月，業績呈現幾何級數成長，並在旅館產業裡創造了一個剛需的地位。

王俊凱利用三年時間轉型，以「軟體即服務」（Software as a Service，簡稱SaaS）的方式，把奧丁丁從一個B2C的電商平台，轉換成B2B平台，但奧丁丁要做的不只是SaaS服務，區塊鏈帳本裡擁有龐大的旅客訂房資料，未來五到十年，奧丁丁的目標是透過Big Data，成為全世界最大的旅遊資料處理公司。

瞄準二手車市場，以區塊鏈打造汽車履歷

除了全球旅宿業市場，奧丁丁的下一步是瞄準汽車產業供應鏈，台灣每年有超過3萬輛二手車，但因二手車資訊不透明、消費者擔心受騙影響購買意願。台灣缺乏汽車履歷制度，只靠單一車商去推動；國外則是透過第三方認證機構進行，台灣二手車市場很大，若利用區塊鏈建立汽車履歷的購買流程，將汽車里程數紀錄在區塊鏈，因為是分散式帳本、不可竄改交易紀錄，就能確保汽車資料被完整保存，經過區塊鏈的認證，除了提升二手車交易的信任度，還可連帶帶動汽車保險、汽車貸款等相關產業。王俊凱相信，台灣有很多原本做得很棒的產業，透過資訊進一步的加值，就能為產業產生更多新的機會。


【詳細內容請見《北美智權報》241期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

浴火的牛排 重生的專利

2019-07-26 08:41

開誠布公：2019年美國專利連結下「Paragraph IV聲明清單」新增項目簡介

2019-07-26 08:41

歐盟商標制度的前景與挑戰

2019-07-26 08:41

馬來西亞下議院通過2019商標法案 現在允許申請註冊嗅覺商標了！

2019-07-25 16:52

西門子失算？專利圍剿vivo、小米和魅族 不料多件專利被判無效了

2019-07-25 13:12

顏色商標的各國重要案例

2019-07-25 13:12

電腦伴唱機強制授權制度待商榷

2019-07-25 13:12

探討兩步驟一般觀察者檢測在美國設計專利侵權分析的應用與影響

2019-07-25 13:12

國家要強大 對的制度比對的領導人更重要！

2019-07-25 13:12

僅提供服務而非實際販售產品 亦可能觸發on sale bar而喪失可專利性

2019-07-25 13:12

再生醫療產業發展：前景可期，但挑戰更大

2019-07-25 13:12

台灣軟實力專題／2019《金漾獎》揭曉，三大數位創新應用出爐

2019-07-25 13:12

專利大數據-3：TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析（I）

2019-07-25 13:12

圖形商標專題／商標中含「十字圖」的審查原則：台灣與美國

2019-07-12 15:20

美國經濟成長放緩 台灣陷入保二危機

2019-07-12 13:26

圖形商標專題／愛迪達三條線商標為何被歐盟認定無效？

2019-07-12 13:26

智慧醫療：醫院照護制度也要拼轉型

2019-07-12 11:02

TIPO審查基準修正專題／台灣2019年版「發明單一性」審查基準修正簡介

2019-07-12 11:02

TIPO審查基準修正專題／無法預期之功效：台灣2019年版「生物相關發明」審查基準修正簡介

2019-07-12 11:02

談專利法之先使用權概念中的「原有事業目的範圍」

2019-07-12 11:02

臺灣商標展覽會規範

2019-07-11 16:19

美國景氣榮景逼近末期？

2019-07-11 16:19

HTC做到了：台灣企業於美國專利訴訟中成功申請轉移訴訟地點

2019-07-11 15:09

與阿里傳緋聞、和騰訊談戀愛 最後下嫁蘇寧——中國家樂福的無奈之選？

2019-07-11 15:08

淺談日本特許申請時之先前技術資訊揭露義務

2019-07-11 14:37

魔鬼藏在細節裡：如何使用IPR程序？

2019-07-11 14:34

專利侵權損害賠償 是否應列入專利貢獻度？

2019-07-11 14:33

專利發明人填AI系統可行乎？

2019-07-11 14:31

字型設計在台灣之法律保護

2019-07-11 14:30

罷工預告期是三角習題 絕非單純的勞資角力！

2019-07-11 09:19

智慧城市助攻 車位也能發展共享經濟

2019-06-20 16:47

顧立雄談金融發展：我們鼓勵負責任的創新！

2019-06-20 16:47

商標法修法應採納美國商標法之「放棄使用」概念

2019-06-20 16:47

RCEP談判上充滿詭譎多變的氣氛：中國、印度與日本的經貿戰略較勁

2019-06-20 16:47

鐵路節談台鐵：借鏡JR 將軟實力轉化為金雞母

2019-06-20 16:47

國際金融洗錢防制新趨勢

2019-06-20 16:47

生技產業的資金與人才斷鏈如何解？

2019-06-20 16:47

2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（三）：標準必要專利合理權利金的計算方法？

2019-06-20 16:47

TIPO自7月1日起修改新型專利技術報告作業方式 賦予專利權人意見申復機會

2019-06-20 16:47
看更多

熱門文章

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

高中女孩靠閱讀練英文 多益965分免修大學英文

2019-07-19 08:55

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

挺台挺到被中國盯上 年僅38歲的布拉格市長為何成了北京的頭痛人物？

2019-07-22 09:34

4年內漲9次！鬍鬚張走出漲價風波 賣「智慧滷肉飯」盤算

2019-07-19 09:30

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

台灣「神童」林昀儒 擊敗中國球王勇奪桌球冠軍

2019-07-22 12:48

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

2019-07-19 10:11

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

專訪柯文哲：「我怨恨小英 韓市長讀的書只夠做北農董事長」

2019-07-17 16:32

高雄7成建案他賣的！要客戶少賺十億、提議「自殺佣金」大膽賣房

2019-07-19 09:19

蘇起幫洗紅帽子 目標讓美國不打韓國瑜

2019-07-25 08:45

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:09

電子業恐斷鏈？日韓貿易戰解惑三問答

2019-07-19 09:15

曾砲打民進黨、不願加政黨 為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

2019-07-24 12:40

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:07

私菸薰下國安局長 國安體系面臨整頓

2019-07-25 08:43

一斤101萬的茶竟然在台灣 新竹小山城如何靠「東方美人茶」成千萬富翁村？

2019-07-24 12:36

找下半年生技潛力股

2019-07-18 11:48

買台積電不如買5G

2019-07-25 11:41

台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

2019-07-24 12:37

用好英文追夢！技職生考上政大外交 立志成為外交人員

2019-07-19 08:55

素還真成為Netflix熱搜第一　看霹靂兄妹如何打造「東方版迪士尼」

2019-07-24 12:42

要跟越光米、北海道薯條三兄弟說掰掰？氣候變遷讓日本特產也變了

2019-07-24 14:32

安成藥「快閃下櫃」 三大疑點有夠懸

2019-07-25 15:06

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

半導體設備廠接到大禮

2019-07-25 13:22

全球熱錢派對不停歇 資金流向高收益 新興市場

2019-07-19 11:30

林飛帆一腳踏進政治漩渦 從街頭底層到民進黨「高層」的距離

2019-07-25 15:09

下半年大爆發的5G潛力股

2019-07-25 12:08

這三大慘業要小心了

2019-07-18 11:55

謝金河：好公司輕鬆填息的訊號

2019-07-25 12:44

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

韓營就怕市政天災人禍摧毀總統之路

2019-07-25 08:46

大同案爆違規中資落跑 恐成反洗錢評鑑最大絆腳石

2019-07-25 08:44

韓國瑜封神後：韓粉興奮 綠營高興 連柯P都鬆口考慮參選

2019-07-17 16:32

盡其所能阻止新品提前曝光 外媒揭露蘋果代工廠裡的攻防戰

2019-07-22 12:42

萬一還能買嗎? 價值投資選股 高檔不怕買貴

2019-07-19 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top