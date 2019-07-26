回台創業到赴美上市：奧丁丁要用區塊鏈打造全球最大旅遊資料公司

分享 facebook 【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

從美國回台灣創業的奧丁丁創辦人王俊凱，是台灣區塊鏈產業最早的投資天使者，他只花了三分鐘時間，就獲得日本金融服務集團SBI上千萬美元投資，破了阿里巴巴創辦人馬雲創下的五分鐘紀錄。王俊凱不只想讓奧丁丁成為在美國上市的獨角獸，更發下豪語，要利用區塊鏈打造全球最大旅遊資料公司。

跟一般台灣新創不同的是，奧丁丁旗下成員非常國際化，目前在台灣有近200個員工，除此之外，在美國、日本、泰國、馬來西亞都設有分公司，下一步將拓展到愛爾蘭跟瑞典，並前往杜拜設立辦公室。明年預計員工將成長到300～400人，一除了起推廣區塊鏈應用，並計畫到美國那斯達克（NASDAQ）上市。

王俊凱領到美國波士頓大學電機系碩士學位後，不像其他人選擇去大型半導體公司，他認為網路是無國界技術，畢業時做了一個大膽的決定，比所有同學拿少三分之一的薪水，選擇加入Google在矽谷的網路公司，參與過Google新聞、Gmail、Google搜尋等專案。離開Google後，王俊凱留在矽谷創業和投資，他曾幫南韓電信創投部門作投資，三年裡投資金額超過1億美元。回到台灣之後他發現，這裡沒有像美國的投資氛圍，於是他拿出自己在美國賺的錢，投資台灣早期的區塊鏈新創。過去七年裡，王俊凱陸續投資了MaiCoin（MAX數位資產交易所）、CoolBitx、BlockSeer、I.X、Lubn、Tend、Ybex、Hemidal等新創公司，「我是台灣最早投資區塊鏈產業的天使」，因為這些投資，也讓他獲得日本金融巨頭SBI集團注意。

圖一、奧丁丁創辦人王俊凱在「2019數位應用週國際論壇」上分享區塊鏈如何幫助台灣產業升級。 （吳碧娥／攝影） 分享 facebook

王俊凱表示，區塊鏈其實是非常複雜的產業，一般人很難搞清楚其運用，而區塊鏈之所以重要，因為它是未來推動所有產業的底層架構和技術，讓資訊流通更透明。若將區塊鏈應用帶入產業中，運用區塊鏈做為解決方案，在經營事業上將帶來更多的效率、節省更多成本。

美國上市重點擺在區塊鏈服務

王俊凱回台創業轉眼近十年了，他深感台灣非常需要一個從本土出發、邁向國際的新創公司代表。「到美國上市是最困難的路，奧丁丁從中也繳了很多學費，沒關係，就從錯誤中學習」，王俊凱指出，在美國上市後有機會引進上百億、甚至上千億的專業投資資金回台灣發展產業，是奧丁丁堅持要到美國上市的理由。雖然過程很困難，但台灣市場已經被大型投資銀行漸漸遺忘，這是一個可怕的事實，必須靠民間的力量修復問題。

奧丁丁從七年前開始做電商，王俊凱回台後第一個創業項目是賣電子書，但他發現台灣人並不愛看書，即使APP都做到第一名了業績仍無起色，只能轉型和小農合作「奧丁丁市集」，幫助小農賣水果、醬油、鮮奶。王俊凱衡量著，小農市集畢竟屬於比較本土的服務，如何才能拓展到國際市場？旅遊就是一個很好的主題，於是王俊凱將訂房、訂機票、體驗在地行程，全部整合在一個平台上，打造整合旅遊服務的「奧丁丁旅遊」。

表一、奧丁丁集團事業版圖 （圖片來源：奧丁丁） 分享 facebook

從奧丁丁成立的第三年到第七年間，有四年時間都在做電商，但觀察過去十年資本市場認定「好的公司」，最重要的是本益比要很高，光靠做電商要去美國上市是不夠的。王俊凱從2013年開始投資區塊鏈新創，他發現區塊鏈可以創造出很多新的服務，這樣的本益比才是好的，因此從三年前決定打造區塊鏈服務。「首先要尋找有剛性需求的服務」，抱持著這樣想法的王俊凱，這時候看見了旅宿業庫存軟體的潛力，全世界有超過6000萬個旅館房間、以及超過200萬個民宿房間，都是藉由庫存軟體管理房間訂單，若能替旅館飯店打造雲端服務，這個市場商機就夠大。

奧丁丁推出的區塊鏈旅宿業管理服務，是世界第一個以乙太坊區塊鏈為架構開發的旅館管理系統，利用區塊鏈不能重複轉移資產的特性，幫助旅館管理者輕鬆防止房間超賣，更不用聘請額外員工來管理開關房。

圖二、奧丁丁區塊鏈旅宿業管理服務系統 （圖片來源：奧丁丁） 分享 facebook

利用區塊鏈解決旅館業長年超賣房間問題

為什麼要用區塊鏈做訂房服務呢？王俊凱解釋，因為飯店常發生超賣情形，原因來自庫存管理不當、系統運作不夠即時，太多階層的結果，只要其中一層出問題，資訊就無法即時傳遞給旅館，同一個房間被丟兩筆訂單就有可能爆房，最後旅館就是受害者，這情況已經20年未解。

王俊凱想到七年前投資比特幣相關公司時，比特幣帳本的特性就是利用演算法廣播機制去確定一筆交易不會重複產生，實際測試後發現，旅館業居然還在使用非常老舊的庫存系統，落後的資訊產業就是機會所在，他決定重建一套數位資產演算法架構到旅館產業裡，將旅館所有庫存房間打造成數位資產，再開應用程式介面（API）給各大平台、搜尋引擎，大家在進行交易時都會先去問奧丁丁的智能合約，房間是否還有庫存以及優惠價錢，奧丁丁就是靠這套創新的商業模式，獲得全球投資區塊鏈第一大的日本SBI集團賞識，只花了三分鐘就獲得投資，破了當年阿里巴巴集團創辦人馬雲只花五分鐘募資的紀錄。

目前奧丁丁的區塊鏈旅宿管理服務已經媒合全球各大訂房平台、全台近千家飯店、民宿、背包客棧，利用區塊鏈「智能合約」提供彈性定價服務，讓旅館老闆擁有更彈性的定價模式，只要在智能合約上簡單設定規則後，直接上架到所有的販售平台通路，讓經營旅館人力成本下降很多。這項服務從2018年4月開始收費，第一個月時串連四個線上訂房平台，只有200多筆訂單、處理新台幣68萬元交易；到今年6月累積訂單量突破10萬筆，處理金額超過新台幣3億元，旅遊控房軟體的重要性，讓奧丁丁集團在過去15個月，業績呈現幾何級數成長，並在旅館產業裡創造了一個剛需的地位。

王俊凱利用三年時間轉型，以「軟體即服務」（Software as a Service，簡稱SaaS）的方式，把奧丁丁從一個B2C的電商平台，轉換成B2B平台，但奧丁丁要做的不只是SaaS服務，區塊鏈帳本裡擁有龐大的旅客訂房資料，未來五到十年，奧丁丁的目標是透過Big Data，成為全世界最大的旅遊資料處理公司。

瞄準二手車市場，以區塊鏈打造汽車履歷

除了全球旅宿業市場，奧丁丁的下一步是瞄準汽車產業供應鏈，台灣每年有超過3萬輛二手車，但因二手車資訊不透明、消費者擔心受騙影響購買意願。台灣缺乏汽車履歷制度，只靠單一車商去推動；國外則是透過第三方認證機構進行，台灣二手車市場很大，若利用區塊鏈建立汽車履歷的購買流程，將汽車里程數紀錄在區塊鏈，因為是分散式帳本、不可竄改交易紀錄，就能確保汽車資料被完整保存，經過區塊鏈的認證，除了提升二手車交易的信任度，還可連帶帶動汽車保險、汽車貸款等相關產業。王俊凱相信，台灣有很多原本做得很棒的產業，透過資訊進一步的加值，就能為產業產生更多新的機會。





【詳細內容請見《北美智權報》241期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】