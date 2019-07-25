馬來西亞下議院通過2019商標法案 現在允許申請註冊嗅覺商標了！

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

長久以來，在馬來西亞只有名稱，簽名，標籤，文字，字母、數字、圖形等內容可以註冊為商標，我們一般稱之為傳統商標。然而，馬國政府認為1976年商標法 (Trademark Act 1976﹝Act 175﹞) 已不合時宜，需要修改，將其範圍擴大才能跟上時代的步伐。

隨著2019商標法案 (Trademarks Bill 2019)於2019年7月2日於馬來西亞下議院（Dewan Rakyat）二讀通過，現在已允許企業將氣味，聲音，形狀和顏色等註冊為商標；也就是說，如果你研發出一種獨特的香氛、或是香氣撲鼻的佳餚，現在已經可以在馬來西亞對這些氣味進行智財權保護。

馬來西亞國內貿易和消費者事務部副部長（Deputy Domestic Trade and Consumer Affairs Minister）Chong Chieng Jen在7月2日提交Trademarks Bill 2019二讀法案時表示，將商標保護範圍擴大至非傳統商標是國內外貿易的必要條件；也希望可藉此吸引更多外國公司在馬來西亞投資，尋求商機。他表示，2019商標法案還將允許將智慧財產權用作金融工具，加強民事和刑事訴訟和執法。 除此之外，2019商標法案也可讓馬來西亞能夠履行其在「馬德里議定書」（Madrid Agreement）中的義務，並有權獲得相應的利益。 與此同時，下議院也一併通過了2019年商品說明（修訂）法案。

表1. 馬來西亞新修定之Trademarks Bill 2019與Trade Marks Act 1976之主要比對 （Source: Malaysia - Trade Mark Bill 2019, Conventus Law, 12 June, 2019） 分享 facebook

2019商標法案的通過，可以說是讓馬來西亞朝加入「馬德里議定書」邁進了一大步。馬來西亞目前是東協兩個尚未加入「馬德里議定書」的成員之一（另一個為緬甸），而加入「馬德里議定書」可以說是馬來西亞在東協經濟共同體中的義務，及其對2025年東協藍圖之承諾的一部分。

世界知識產權組織（WIPO）資料顯示，截至2019年7月22日為止，「馬德里議定書」共有105位成員，涵蓋121個國家，已加入之東協成員包括文萊，柬埔寨，印度尼西亞，老撾，菲律賓，新加坡，泰國和越南。（「馬德里議定書」是由WIPO管理的一項國際條約，如果申請人是「馬德里議定書」成員國的國民，即可以透過馬德里體系通過向一個辦事處提交一份申請，用一種語言並支付一筆費用，在好幾個同為「馬德里議定書」成員的國家同時尋求對同一商標的保護。）

值得注意的是，這次商標法修正案除包括允許非傳統商標的註冊，集體商標的保護，單一國際商標申請程序以及多類申請外，還包括針對侵權訴訟的無理威脅的救濟措施(請參見表1)。

根據新法案第99至102條，虛假申請商品或服務註冊商標，並在市場上出售的造假者可能被處以不超過100萬林吉特(MYR) 的罰款和/或不超過五年的監禁。 此外，根據新法第104條，任何虛假代表商標的人可能會被處以10,000林吉特 (MYR)以下的罰款。不過，Chong Chieng Jen強調，在新法案生效之前 (2019年7月2日以前) 審查的所有未決申請案（無論是註冊，修改還是授權後申請）都應根據以前的法律（舊法）進行。

表2. 馬來西亞商標權所有人前十五大國家／地區 （製表：李淑蓮；資料來源：WIPO；19/7/22） 分享 facebook





【詳細內容請見《北美智權報》241期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】