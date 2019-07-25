專利大數據-3：TIPO告訴你如何從專利檢索看產業分析（I）

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

在之前《專利大數據-2》一文中，LexisNexis IP的智權顧問黎邈就曾經點出問題：傳統報告能帶來多少insight？黎邈認為insight是可以提供閱讀者以前不知道的訊息，他們可以透過報告得到一些新的訊息。而TIPO的資料組組長高佐良也進一步強調這一點，他認為一般專利檢索只看到數據，而產業分析則必須跳脫框架，不要再從技術面看專利，而是要整體跳出框架來看產業分析。

經濟部智慧財產局 (TIPO) 為了推廣專利資訊之應用，自2019年5月28日起分別於北、中、南各地共舉辦了五場「從專利檢索看產業分析說明會」，最後一場已於6月25日於台北落幕。此研討會重點在於解說如何運用GPSS及TWPAT兩種檢索系統作專利檢索，藉以發掘專利技術，並運用專利地圖來分析產業趨勢，及探討如何經由專利引證推演技術走向。這五場巡迴北中南的研討會雖然題目一樣，但內容卻有小異，主要是因為講者從第一場高雄場開始，就每一場與學員的互動，「沿路」補充內容及充實教材，所以理論上6月25日的台北最終場內容最充實；而筆者很幸運的就是參與了最後一場。

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在介紹這次研討會之前，先來點題外話。

這五場研討會的主講者都是智慧局TIPO的資料服務組組長高佐良，當然簡報內容也是他一手包辦的。高佐良主要專長是專利資訊、專利檢索、資料探勘、資訊管理、商業管理….等等，他說今年是他在TIPO服務第38年，當然不僅對TIPO檢索系統的建置有很大的貢獻，其檢索的經驗累積也是相當寶貴的；他分別在2017及2018年也曾舉辦專利檢索的課程。

筆者要講的是：講者有38年的經驗，準備了170頁簡報 (講義)，完全沒有休息的講課3小時以上，但是，全場沒有錄音、沒有錄影、也沒有直播，也就是說，這些寶貴的經驗傳遞就只有現場幸運報名成功的80名學員可以聽得到（台北場次算是最多的，其他場次只有4-50的名額），筆者認為這是非常可惜的。既然TIPO是非牟利性質，為什麼沒有想過要讓效益最大化呢？

言歸正傳，這樣精彩的課程當然不能只有幾十個人聽到，北美智權會盡量記錄下來，將菁華的部分與讀者分享，但由於內容太豐富，所以會以系列方式分數期刊完。另外，值得一提的是，TIPO已明言這次說明會是屬於專利檢索及產業應用分析的進階課程，所以，主要聚焦在產業分析，一般檢索技巧不會贅述。

一般產業分析報告能看到什麼？

在之前《專利大數據-2》一文中，LexisNexis IP的智權顧問黎邈就曾經點出問題：傳統報告能帶來多少insight？黎邈認為insight是可以提供閱讀者以前不知道的訊息，他們可以透過報告得到一些新的訊息。而高佐良也進一步強調這一點，他認為一般專利檢索只看到數據，而產業分析則必須跳脫框架，不要再從技術面看專利，而是要整體跳出框架來看產業分析。

針對「為什麼」及「如何」來做產業分析這個問題，高佐良舉了兩個例子，說明如何「跳脫框架」

第一個例子比較耳熟能詳，就是非洲市場賣鞋子的評估：有2個sales，一個說，大家都不穿鞋子，應該賣不出去；但另一個卻說：大家都不穿鞋子，所以應該很好賣。

第二個例子：要把梳子賣給和尚要如何賣？當然守舊的人只有一個想法：賣不出去。第二種人稍為有一點想法，想到廟方可以放一把梳子在梳洗台，讓信眾去參拜之前梳洗一下，但這樣也只能賣出一把。高佐良說這就是一個框架，只從自己的觀念去思考，只看到自己想法。他指出有第三種人，他想到一個主意是把梳子賣給前來禮佛的人，可以說這把梳子是經過加持的，只要梳一下頭髮，身、心靈都會有所改變；這就是跳出框架來創造需求。

高佐良指出，市場經營是為了滿足消費者需求，解決顧客實際的問題，所以談「需求」必須要跳脫從自己角度的框架去看，要切身處地看到顧客的需求，才能思考 (1) 如何解決顧客實際問題；(2) 如何提升顧客滿意度；(3) 如何強化自身市場競爭力及 (4) 如何取得市場優勢及利潤，而這4點才是產業分析要看的方向。

圖1. 產業分析希望找到什麼？答案：Ｃ線 （圖片來源：從專利檢索看產業應用說明會簡報資料，TIPO高佐良，2019年6月） 分享 facebook

產業分析希望找到什麼？

一個產品推出市場之後，會有一個價格，隨著需要該產品的人數增加（需求），生產的人數也會增加（供給），所以市場價格應該會隨著時間軸往下移（藍線A），即供給增加時價格會變低。現在有一條新的曲線出現(綠線B)：就是廠商再產生一個新的產品；希望藉由新產生能產生新的需求，然後再提高其價格；藍綠一直在循環。高佐良指出其實是技術含量不夠，如果是以專利技術來看的話，會不會只是一個新型專利？

那產業分析希望找到的是什麼？

答案是咖啡色的Ｃ線。高佐良指出當這條C線的專利含量比A線和B線大(PC>PB>PA)，而且是無法取代的時候，那此一產品即會是從萌芽期、成長期、到成熟期，賣得越多價格越高，因為需求越多。這才是我們作產業分析時希望可以找出來的因子，而不單是看誰有技術、技術含量是多少這些簡單數據。

高佐良強調，專利產業分析有兩個要點：(1) 整理技術脈絡、(2) 判斷未來發展方向。整理技術脈指的是產業分析第一件事是必須要確認產業分類；至於判斷未來發展方向則是指在進行產業分析時，必須要把時間擺上去。目前坊間很多產業分析都沒有把時間擺上去，但時間其實是產業發展中一個很重要的背景因素。

在此，第一階段先總結專利產業分析的目的，主要是要了解產品 (1) 具有何種用途、(2) 功能達到什麼效益、（3）於市場中能取得何種趨勢、(4) 於專利營運承擔的風險。





【詳細內容請見《北美智權報》241期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】