台灣軟實力專題／2019《金漾獎》揭曉，三大數位創新應用出爐

分享 facebook 【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

由中華民國資訊軟體協會主辦的《金漾獎》，雲端服務」、「創新商模」，以及「智慧應用」三大類，今年共有53件數位應用產品參賽，涵蓋的創新技術包括生物辨識技術、大數據分析、AI人工智慧技術、IOT資產管理，以及演算法解析技術等。經過專家學者評選團三天的遴選，最終選出18件獲獎的數位應用產品。

中華民國資訊軟體協理事長邱月香指出，2019數位應用週以「數位夢想、連結世界」（Digital Dream, Connect World）為主題，她同時身為「世界資訊科技暨服務業聯盟」（WITSA）主席，為讓台灣既有的科技軟實力優勢與世界連結，已走遍全世界40餘國。世界資訊科技大會（WCIT）2017年曾在台灣舉辦，2020年將由馬來西亞主辦，馬來西亞是東協成員國，邱月香呼籲台灣企業一起前往馬來西亞參加2020 WCIT，讓世界看到台灣的軟實力。

圖一、2019年數位應用週中揭曉《金漾獎》得獎產品。 （圖片來源：中華民國資訊軟體協會） 分享 facebook

表一、2019《金漾獎》得獎名單 （資料來源：中華民國資訊軟體協會） 分享 facebook

智慧應用類：指紋辨識安全金鑰

今年由關楗股份有限公司所開發出來的KX906 Smart Token系統獲得「智慧應用類」首獎，KX906 Smart Token採用生物辨識技術作為金鑰啟動，只要一枚指紋取代傳統密碼，就能取代繁瑣的密碼輸入，達成簡單、安全的智慧應用，因使用者帳密輸入是最容易被攻擊的資安盲點，KX906 Smart Token系統解決駭客問題，因此獲得評審青睞。

圖二、KX906 Smart Token指紋辨識安全金鑰 （圖片來源：關楗股份有限公司） 分享 facebook

因應雲端以及區塊鏈環境，關楗公司研發結合了安全晶片、指紋認證、安全存儲等元件的虛擬鑰匙KX906，可用於手機（iPhone）以及電腦端，除了可以應用在加密貨幣交易，還可以進行文件加密和數據保護。KX906可採用生物識別、公鑰、PIN等多模式身份驗證，由安全晶片產生金鑰對，金鑰對包含公鑰與私鑰，私鑰被安全晶片保護著，駭客無法竊取，加上指紋認證，沒有使用者的指紋則打不開安全晶片取得私鑰的應用權限，在本屆《金漾獎》奪下智慧應用類別第一名。

創新商模類：「台灣代駕」App

群悅科技在2015年推出「台灣代駕」App，為全台第一家代駕 APP公司，將交通服務結合智慧科技，透過一指按鍵簡單的呼叫流程，讓司機安全地將顧客與愛車送達目的地。群悅科技運用科技提供即時媒合的酒後代駕服務，並將服務延伸至車廠保養代駕、醫療銀髮代駕等，並結合代駕責任險等全方位服務，台灣代駕在短短三年內，已經擁有超過3萬名用戶、註冊代駕司機約1500位，每月營業額以10.5%速度增長，今年營業額更可望突破新台幣1億元，並獲得《金漾獎》創新商模冠軍。

圖三、台灣代駕服務流程示意圖 （圖片來源：群悅科技） 分享 facebook

群悅科技執行長劉子莊的父親，在一次應酬結束酒駕引爆了家庭經濟危機，多年後劉子莊與韓國親戚餐敘中，得知代理駕駛的服務，他認為行動科技結合代駕服務是杜絕酒駕最好的方法，因此創立代駕 APP公司。劉子莊認為，推行酒後代駕最困難之處，在於該如何讓乘客願意將愛車及自己的安全交給駕駛，建立民眾的安全感及信賴感成為台灣代駕首要工作，台灣代駕使用「代駕責任保險」保障使用者的安全，並嚴格管控代駕司機。為了讓酒後代駕服務進一步普及，「台灣代駕」與販售酒類產品的餐廳業者合作，設置燈箱廣告，提醒消費者酒後不開車，鼓勵使用酒後代駕服務，目前全台已設有600多顆燈箱，仍持續增長中。

雲端服務類：企業級的雲端問卷服務

「雲端服務類」的首獎，則由新芽網路開發出的「SurveyCake企業級的雲端問卷服務」拿下，用線上問卷直接取代傳統調查模式，讓企業可以更快速收集顧客需求，並且更有效率、便捷地取得調查資料。SurveyCake協助企業建立專業的線上問卷，管理後台自動將蒐集的回覆，並繪製成互動的圖表，使用者可以輕易地設定欄位排序、搜尋字串、篩選答案、交叉比對等，並將明細匯出成CSV或SPSS格式作進一步保存或分析。此外，SurveyCake也支援企業建置私有雲以及高規資安防護，提供專業人員與企業用戶更多的可能性與商務應用。

圖四、SurveyCake企業級的雲端問卷服務」示意圖 （圖片來源：新芽網路） 分享 facebook

做企業專案起家的新芽網路，成立至今已七個年頭，在創業的前幾年，剛好搭上了Mobile、APP 與社群媒體的浪潮，承接了許多企業的官方網站、APP、電子商務等業務。對於部分新創公司來說，承接專案是為了撐起營收缺口，但新芽網路是反其道而行，先做了許多的專案後，再從客戶需求中發掘產品的市場，除了以自家的產品為客戶解決問題，還能提供彈性和客製化的方式應對產品未能滿足的部分。新芽網路透過大量的專案驗證市場需求，在專案開發過程中了解使用者痛點、累積開發經驗並為公司帶來營收，至今仍與很多專案客戶保持長期性的合作。

圖五、新芽網路企業客戶 （圖片來源：新芽網路） 分享 facebook





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